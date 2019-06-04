Сдавайте ключи: к «Яндексу» пришла ФСБ

Несколько месяцев назад ФСБ запросила у «Яндекса» ключи для дешифрования переписки пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. Тем не менее, компания не спешит выполнять требования спецслужб, хотя имеет такое обязательство по «закону Яровой».

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По словам источника РБК,

в «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму «закона Яровой».

«Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса». Не говоря уже о том, что дешифровка всего трафика в рамках пользовательской сессии несет значительные риски в плане безопасности», — пояснил источник.

Реестр ОРИ (организаторов распространения информации) ведется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно закону, организатором распространения информации в сети Интернет «является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет».

Поправки к закону, включающие в себя определение и обязанности организаторов распространения информации, появились после принятия так называемого «пакета Яровой». Теперь любой ОРИ, находящийся в реестре Роскомнадзора, обязан предоставлять спецслужбам по их запросу доступ к переписке пользователей, включая текстовые сообщения, изображения и видеоролики.

Такой контент должен храниться на серверах компании в течение шести месяцев.

«Газета.Ru» направила запрос в «Яндекс» касательно ситуации с ключами дешифрования.

«Яндекс работает в полном соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе компании, не предоставив дополнительных комментариев.

Накануне Роскомнадзор сообщил о внесении компании Tinder в реестр организаторов распространения информации.

«Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder. Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — сообщается в официальном пресс-релизе надзорного органа.

Это означает, что Tinder обязуется предоставить ФСБ и иным российским спецслужбам личную переписку пользователей, если в этом возникнет необходимость.

Ранее за отказ сотрудничать с ФСБ на территории России был заблокирован мессенджер Павла Дурова Telegram. Дуров согласился внести Telegram в список организаторов распространения информации, предоставив необходимые сведения Роскомнадзору, но отказался выполнять «закон Яровой», назвав его «антиконституционным».

«Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как «закон есть закон». Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны – Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы.

А это значит, что и сама блокировка Telegram незаконна.

Если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то ее требование вписывалось бы в рамки Конституции. Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это – прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — говорится в публикации Дурова от 8 мая 2019 года.

На текущий момент в реестре организаторов распространения информации находятся 175 компаний. Среди них «Авито», Telegram, WeChat, Badoo, «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group и др.