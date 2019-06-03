Опасные связи: Tinder будет сотрудничать с ФСБ

Tinder был внесен в список организаторов распространения информации (ОРИ), говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

«Роскомнадзор в пятницу, 31 мая, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder. Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — сообщается в релизе.

Надзорный орган отметил, что реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии со ст. 10.1 данного закона организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.

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Согласно закону, организатором распространения информации в сети Интернет «является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет».

Кроме того, организатор распространения информации обязан хранить на территории Российской Федерации «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий», а также тестовые сообщения, картинки, звуки, а также видеосообщения сроком до шести месяцев.

Также ОРИ обязан предоставлять эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами. Такие поправки были внесены в федеральный закон в рамках «пакета Яровой».

Это означает, что Tinder обязуется предоставить ФСБ и иным российским спецслужбам переписку пользователей, если в этом возникнет необходимость.

На текущий момент в реестре организаторов распространения информации находятся 175 компаний. Среди них «Авито», WeChat, Badoo, «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group. Также в списке ОРИ значится мессенджер Telegram, заблокированный на территории России.

Дело в том, что к блокировке Telegram в РФ привел отказ администрации приложения предоставлять ФСБ ключи к дешифрованию сообщений пользователей. В июне 2017 года глава компании Павел Дуров заявил о том, что он не против того, чтобы мессенджер внесли в список организаторов распространения информации.

Тем не менее, он выступил против соблюдения «закона Яровой», который назвал «антиконституционным и технически нереализуемым».

Летом того же Роскомнадзор потребовал у Дурова предоставить ведомству ключи для дешифрации, на что последний заявил, что ничем помочь не может, так как ключи хранятся на устройствах самих пользователей, а не владельцев мессенджеров. Кроме того, Дуров подчеркнул, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом.

В апреле 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram в России.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — сообщалось в официальном пресс-релизе РКН.