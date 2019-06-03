Санкции к лицу: Huawei купила российские технологии

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости». Речь идет о патентах компании «Вокорд». Эту информацию газете подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.

По данным «Ведомостей», российская «дочка» китайской компании «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd стали владельцами компании «Игл софтлаб».

Эта компания купила права на патенты и оборудование у «Вокорда». Кроме того, в «Игл софтлаб» перейдет большинство сотрудников «Вокорда».

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Компания «Игл софтлаб» была создана в 2018 году Любовью Кайдешвили и Владимиром Кузьмичевым. Из 14 миноритариев «Игл софтлаба» как минимум шестеро работают в «Вокорде». 17 мая текущего года они продали свои доли китайской компании Huawei.

Представитель Huawei подтвердил изданию, что российская и гонконгская «дочки» компании действительно стали владельцами «Игл Софтлаб», но отказался раскрывать детали сделки. Сообщается, что «Вокорд» был оценен Huawei в $40-50 млн, но сама компания оценивает себя в $50-100 млн.

В мае текущего года компания Huawei не сходила с заголовков мировой прессы из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. Дело в том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу национальную безопасность.

Этот новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

Вскоре после этого стало известно, что министерство торговли США объявило о внесении Huawei Technologies Co Ltd и 70 связанных с ней компаний в свой черный список.

Теперь китайский вендор не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.

Из-за санкций сотрудничество с Huawei прервали сразу несколько крупных IT-компаний, в том числе Google, Intel, Qualcomm и другие.

Позже стало известно о первых мерах Huawei после скандала с США. Так, руководство приказало своим сотрудникам отменить встречи с американцами, на которых могут обсуждаться технологические вопросы, а всех американских сотрудников, работающих в штаб-квартире, попросили уехать обратно в США, пишет газета Financial Times.

Американцы, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне, были отправлены обратно в США еще две недели назад, указывает FT.

Руководство Huawei обвиняет США в том, что они раскалывают технологический мир и обосновывают это своими подозрениями в отношении шпионажа и кражи IP-адресов. Кроме того, эти опасения подпитываются страхом Вашингтоном перед укрепляющимся технологическим лидерством Китая, считают в компании.

Кроме того, китайское правительство планирует ответить американской стороне за действия в отношении компании Huawei. Об этом рассказал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в своем твиттер-аккаунте.

По его словам, КНР хочет жестко ответить США, поместивших Huawei и другие компании в черный список.

«Пекин не будет спокойно сидеть и ждать, а примет контрмеры», — отметил Ху Сицзинь.

Глава Huawei Рен Женфей дал интервью, в котором выразил уверенность, что его компания сможет справиться с кризисом, перейдя на самообеспечение. Huawei уже выпускает собственные процессоры, которые устанавливаются в большинство смартфонов компании, а также занимается разработкой отдельной операционной системы. Тем не менее, Женфей отказался давать прогнозы касательно того, когда именно Huawei сможет существовать автономно.

«Это зависит от того, как быстро наши механики смогут починить самолет. Неважно, какие материалы они используют — металл, материю или бумагу. Наша цель заключается в том, чтобы самолет продолжал свой полет», — заявил основатель компании.