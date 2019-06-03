Мертвый плеер: Apple закроет iTunes

iTunes осталось недолго

Конференция разработчиков Apple под названием WWDC 2019 приблизит компанию к будущему, в котором айфоны перестанут занимать центральное место в линейке продуктов, уступив место сервисам, сообщает Bloomberg.

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На мероприятии, которое пройдет 3 июня в 20:00 по московскому времени, глава Apple Тим Кук и другие топ-менеджеры представят обновление операционной системы iOS, а также расскажут о новом подходе к приложениям бренда.

Одним из самых ожидаемых анонсов конференции является официальный отказ от медиаплеера iTunes, который появился еще в 2011 году. Сообщается, что на смену iTunes придут сразу три приложения — «Музыка», «Книги» и «Подкасты».

Колумнист Gizmodo Адам Кларк Эстс признал необходимость отказа от iTunes, отметив, что написал некролог для медиаплеера еще четыре года назад — в год выхода Apple Music, который забрал на себя практически весь его функционал.

По словам Эстса, поначалу iTunes был только плеером для музыки на компьютере. Когда появился магазин, то iTunes стал также обрабатывать покупки треков и альбомов. Позже в него влились ТВ-шоу и подкасты, которые буквально «впихнули» в старенький музыкальный плеер. И, несмотря на то, что iTunes по сути является лишь приложением для macOS, проблемы с ним ощущают многие пользователи Apple.

«Похоже, Apple действительно может наконец убить iTunes, чтобы новые, более элегантные приложения могли процветать», — пишет эксперт.

Сообщается, что страницы iTunes в Facebook и Instagram были почищены, не дожидаясь презентации, что является еще одним доказательством скорой смерти медиаплеера.

Также ожидается, что на WWDC 2019 будет представлено обновление операционной системы watchOS 6, которая установлена на «умных» часах Apple Watch. Этот апдейт сделает «яблочные» часы более независимыми от айфона, сделав их более самостоятельным гаджетом. Кроме того, Apple Watch должен получить новые приложения, например, калькулятор и диктофон.

Bloomberg сообщает о том, что Apple на протяжении многих лет продвигала свой планшет iPad в качестве полноценной замены ноутбуку.

Тем не менее, несмотря на хорошие показатели «железа», айпады пока серьезно отстают от лаптопов в плане программного обеспечения.

На WWDC будут представлены обновления для домашнего экрана, а также функции, позволяющие работать с несколькими приложениями одновременно, что повысит привлекательность айпада в глазах пользователей.

Кроме того, Apple намерена объединить приложения для iOS и macOS в единую экосистему, что послужит основой для объединения двух платформ в одну. Известно, что объединение будет не одномоментным и продлится в течение нескольких лет, но это станет важным шагом для компании.

Еще два года назад Apple объявила о том, что тесно займется технологиями дополненной реальности (AR). Ожидается, что на WWDC 2019 будут представлены усилия компании в этой сфере. Также в СМИ появились слухи о том, что Apple разрабатывает собственные очки с элементами AR, но их публичная демонстрация во время грядущего мероприятия маловероятна.

Обман и монополия

В мае 2019 года Верховный суд США разрешил пользователям App Store подавать антимонопольные иски против компании Apple. Группа истцов уверена в том, что «яблоко» злоупотребляет своим положением на рынке мобильных приложений для собственных гаджетов, распространяя их исключительно через собственный магазин. Таким образом, пользователям приходится скачивать программы только из App Store, при этом переплачивая за их использование.

Согласно материалам дела, пользователи устройств на базе iOS обязаны пользоваться App Store, который взимает 30% комиссию с разработчиков приложения. Разработчики в свою очередь закладывают эти 30% в стоимость приложения, заставляя клиентов оплачивать эту разницу.

При этом представители Apple утверждали, что не могут выступать ответчиками по данному делу, так как технически истцы являются не клиентами «яблока», а клиентами разработчиков приложения, которые используют App Store как торговую площадку. Тем не менее, Верховный суд США постановил, что эта логика неприменима в случае с Apple.

«Те границы, которые пытается установить Apple, не несут в себе смысла, кроме того, чтобы обманным путем спасти компанию от этого и других подобных исков», — заявил член Верховного суда Бретт Кавано. «Мы с этим не согласны. Истцы покупали приложения напрямую от Apple, что означает, что они являются клиентами компании», — добавил судья.