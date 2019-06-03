Сбой по всему миру: почему сломался Google

Компания Google столкнулась с масштабным сбоем своих сервисов — по данным The Verge, из-за ошибки в работе облачного сервиса компании пользователям стали недоступны YouTube, Snapchat, Gmail, Nest, Discord и ряд других приложений.

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Сообщается, что сбой был зафиксирован 2 июня около 22:00 по Москве. На ликвидацию последствий сбоя и возвращение к обычной работе Google потребовалось около четырех часов.

«Пользователи могут столкнуться с медленной производительностью или с повторяющимися ошибками», — сообщало руководство компании.

Если верить данным портала DownDetector, сбой в Google затронул весь мир — европейские страны, США, Японию, Ближний Восток и некоторые другие государства. Пользователи жаловались, что не могли зайти в Google Диск, воспользоваться поиском на YouTube либо залогиниться в сервисе.

Позже Google назвал причину внезапного сбоя — «высокий уровень перегрузки сети на востоке США».

«Мы проведем расследование и внесем необходимые улучшения в наши системы, чтобы такое больше не повторилось. Мы приносим искренние извинения всем тем, кого задел сегодняшний сбой», — заявил официальный представитель компании.

В марте текущего года стало известно о масштабном сбое в работе социальной сети Facebook. Так как компании принадлежит несколько сервисов, вместе с Facebook «легли» Instagram и WhatsApp.

Около 35% пользователей не смогли зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте. Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

После того, как проблема приобрела массовый характер, администрация Facebook выпустила заявление, в котором заявила, что уже занимается устранением перебоев в работе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании.

Сбой продолжался на протяжении 14 часов. После того, как все сервисы вновь вернулись в онлайн, администрация Facebook заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера».

По словам представителя Facebook, эти изменения вызвали «каскад проблем», которые затронули не только социальную сеть, но и фотохостинг Instagram, а также мессенджер WhatsApp.

«В результате у многих людей появились трудности с доступом к нашим приложениям. Мы решили проблему, и в течение последних нескольких часов наши системы возвращаются в обычный режим. Мы сожалеем за доставленное неудобство и ценим ваше терпение», — заявили в пресс-службе компании.

На следующий день после сбоя стало известно о том, что глава Facebook Марк Цукерберг уволил сразу двух топ-менеджеров — директора по развитию продукта Криса Кокса и главы подразделения WhatsApp Криса Дэниэлса. Сообщалось, что они могут быть напрямую причастны к перебоям в работе сервисов Facebook, однако позже появилась информация о том, что они покинули компанию из-за личных разногласий с самим Цукербергом.

В марте 2019 года также сообщалось о сбое в работе сервисов «Яндекса». 21 марта пользователи столкнулись с недоступностью многих сервисов.

Больше всего жалоб поступило в адрес «Яндекс.Такси» — люди жаловались на невозможность заказать машину либо на слишком высокую стоимость поездки.

Судя по комментариям пользователей на портале DownDetector, в той или иной степени не работали «Яндекс.Такси», «Дзен», «Яндекс.Музыка», почтовый сервис.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — сообщил представитель пресс-службы «Газете.Ru».