Закат мессенджеров: Большой брат войдет в переписку

Ведущие представители IT-отрасли, включая компании Apple, Google и WhatsApp, выступили с критикой предложения Центра правительственной связи Великобритании по внедрению так называемого «призрачного протокола» в мессенджеры, сообщает The Guardian.

Предложение было выдвинуто Иэном Леви, техническим директором Национального центра кибербезопасности Британии, и Криспином Робинсоном, руководителем отдела по расшифровке трафика Центра правительственной связи — спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Суть «призрачного протокола» заключается в том, чтобы не ломать существующее шифрование мессенджеров, но добавить в сервис еще одного фантомного получателя, или «призрака», который будет получать отправленное сообщение автоматически с адресатом.

В роли призрака выступит соответствующий орган власти, который, в случае необходимости, получит доступ к переписке без специального запроса. Таким образом, британские спецслужбы намерены бороться с преступностью и терроризмом.

Впрочем, авторы письма, подписанного более чем 50 компаниями, правозащитными организациями и ИБ-экспертами, считают, что «призрачный протокол» несет в себе «серьезную угрозу» цифровой безопасности, а также нарушает права человека.

Среди подписантов значатся Apple, WhatsApp, Google, Microsoft, Privacy International и др.

Противники нового протокола утверждают, что его внедрение приведет к тому, что беседа двух человек превратится по сути в групповой чат, где дополнительным собеседников будет выступать государство. Это не только снизит приватность пользователей, но и подорвет их доверие к мессенджеру.

«Подавляющие большинство пользователей уверены в том, что авторитетные компании ответственно подходят к процессу аутентификации и проверяют, чтобы собеседником пользователя был тот, кого он выбрал, и только он. «Призрачный протокол» от Центра правительственной связи полностью подрывает эти доверительные отношения, а также сам процесс аутентификации», — говорится в открытом письме.

Один из авторов протокола Иэн Леви заявил о том, что письмо от отрасли будет обязательно рассмотрено. Кроме того, будет вестись открытая дискуссия, чтобы выбрать «наилучшее решение».

Ранее Великобритания уже выступала с радикальными предложениями, касающимися сферы информационных технологий.

Так, в январе 2019 года британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о том, что у парламента есть полномочия заблокировать социальные сети в стране, если появится такая необходимость.

По словам Хэнкока, на популярных онлайн-платформах распространяется большое количество видео и фотографий с призывами к суициду. При этом администрация этих сервисов не успевает следить за контентом и вовремя его удалять.

В адрес Twitter, Snapchat, Pinterest, Apple, Google, Instagram и Facebook были направлены письма, в которых министр похвалил компании за те меры, которые они уже предприняли, но отметил, что в скором времени понадобятся дополнительные действия.

«Ужасно наблюдать за тем, как подобный контент легко находится по поиску, и я не сомневаюсь в том, что он может причинить вред, особенно молодым людям. Интернет и социальные сети должны принять меры и уничтожить эти публикации раз и навсегда», — говорится в письме.

В своем интервью Мэтт Хэнкок заявил о том, что если социальные сети продолжат и дальше игнорировать предписания правительства Великобритании, то у него не останется другого выхода, кроме как урегулировать эту проблему на законодательном уровне, а именно — ограничить доступ к популярным платформам.

«У парламента есть полномочия сделать это [заблокировать социальные сети — «Газета.Ru»], — сообщил Хэнкок в эфире шоу, — но надеюсь, что до этого не дойдет».

В настоящий момент в Великобритании готовится законопроект, посвященный защите детей от опасного контента. Сообщается, что в нем будут отражены новые обязательства для социальных сетей и IT-компаний.