Отбиться от санкций США: Huawei повоюет на территории врага

Huawei выходит на новую ступень противостояния американским властям, сообщает CNBC. В марте компания подала в суд на США, утверждая, что закон, по которому правительственные агентства не могут закупать продукцию от китайских IT-компаний, является неконституционным.

Иск указывает на положение закона о национальной обороне США [National Defense Authorization Act, NDAA]. В параграфе 889 говорится о том, что американским ведомствам на правовом уровне запрещено пользоваться оборудованием от Huawei и ее конкурента ZTE. Обе компании четко прописаны в формулировке закона.

Теперь же Huawei подает в суд документ, который в юриспруденции называется «запросом на упрощенное судопроизводство».

Китайский вендор требует от суда решить дело в его пользу, потому что предыдущий запрет, по мнению компании, противоречил американским законам — как NDAA, так и Конституции США.

Если суд удовлетворит иск Huawei, то внесение компании в черный список будет также признано незаконным, и производитель сможет продолжить свою деятельность в стране. Суд восточного округа Техаса назначил заседание по этому делу на 19 сентября текущего года. Сообщается, что рассмотрение может затянуться на несколько месяцев.

В августе 2018 года, накануне промежуточных выборов в конгресс, Демократическая партия США призвала своих кандидатов отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE из соображений безопасности. В этом году стоимость ZTE на рынке упала почти в два раза из-за запретов на покупку и продажу со стороны США.

В начале 2018 года высшие чиновники ЦРУ, АНБ и ФБР выступили перед сенатом, заявив о том, что китайские производители гаджетов несут в себе угрозу для американских покупателей.

«Они имеют возможность модифицировать устройство и похищать информацию. А также они имеют возможность тайно шпионить за нами», — сообщил глава ФБР Кристофер Рэй.

В середине декабря прошлого года агентство кибербезопасности Чехии заявило о том, что также настойчиво не рекомендует пользоваться продуктами китайских компаний Huawei и ZTE, так как они представляют угрозу для национальной безопасности.

«Основная причина для отказа от продукции вышеназванных компаний заключается в том, что они работают в КНР. Законы Китая, помимо всего прочего, обязывают местные компании всячески сотрудничать с разведывательными службами страны. В этой ситуации создается реальная угроза для национальной безопасности страны, которая глубоко интегрировала оборудование Huawei и ZTE в свои системы», — говорится в заявлении чешского агентства, которое присоединилось к Америке в «войне» против Huawei.

Бойкот Huawei также объявила Австралия, которая запретила использование 5G-оборудования, принадлежащего китайскому производителю.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу национальную безопасность.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.

Вскоре после этого стало известно, что министерство торговли США объявило о внесении Huawei Technologies Co Ltd и 70 связанных с ней компаний в свой черный список. Теперь китайский вендор не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.

Из-за санкций сотрудничество с Huawei прервали сразу несколько крупных IT-компаний, в том числе Google, Intel, Qualcomm и другие.

Больнее всего по Huawei ударило расторжение контракта с Google, так как китайский производитель устанавливал операционную систему Android на свои смартфоны. Теперь же компания теряет доступ не только к самой популярной мобильной ОС в мире, но и не сможет предустанавливать популярные приложения от Google, такие как одноименный поисковый сервис, Google Maps, Google Chrome и YouTube.