Приватные танцы: почему Google разругался с Apple

Старший вице-президент по программному обеспечению Apple Крейг Федериги заявил о том, что он «не купился» на критику Google касательно того, что «яблочный» бренд превращает приватность в люксовый товар, сообщает The Verge.

Речь идет о колонке генерального директора Google Сундара Пичаи в газете New York Times. Пичаи пытался защитить подход своей компании к приватности пользователей и заодно ответить критикам, которые утверждают, что Google собирает огромные массивы персональной информации.

По словам Сундара Пичаи, такой подход компании, чьи доходы зависят от рекламы, является более демократичным.

А вот превращение приватности к люксовый товар, доступный лишь людям, которые могут позволить продукты и сервисы премиум-класса, абсолютно неприемлемо.

Несмотря на то что глава Google не назвал компанию, которую он критикует, нетрудно догадаться, что речь идет именно об Apple, которая продает одни из самых дорогих смартфонов в мире.

Как отметил Крейг Федериги, Apple хочет продавать свои продукты «всем, кому получается», а гаджеты компании — «однозначно не только роскошь». Противоречия между двумя гигантами Кремниевой долины заключаются в разности двух бизнес-моделей: Apple продает дорогие устройства напрямую потребителям, а значит ей не нужно собирать большое количество информацию о них. Google же предоставляет большое количество услуг бесплатно, получая прибыль от рекламы, для эффективности которой требуется как можно больше данных для таргетинга.

Федериги отметил, что ему «приятно» видеть, как другие компании обсуждают приватность, но для защиты пользователей и смены бизнес-модели потребуется больше, чем «пара месяцев и пара статей в прессе».

Вице-президент также не назвал Google напрямую, но очевидно, что он сделал отсылку именно к колонке Сундара Пичаи.

Маловероятно, что «битва за приватность» между Google и Apple в скором времени пойдет на спад. В конце прошлого года глава Apple Тим Кук выступил на конференции ЕС в Брюсселе, раскритиковав крупные техкомпании, занимающиеся сбором персональных данных. По слова Кука, сбор огромного массива персональных данных является «слежкой», которая лишь обогащает бренды Кремниевой долины.

По словам главы Apple, в современном мире личные данные «военизируются» и используются против пользователей в качестве оружия.

«Каждый день принимаются сотни решений, а миллиарды долларов переходят из рук в руки лишь на основе наших лайков и дизлайков, наших друзей и родственников, наших отношений и бесед. Наших желаний, страхов, надежд и мечтаний. Эти фрагменты информации, каждый из которых безвреден по отдельности, тщательно собираются, обобщаются, продаются и покупаются», — заявил Тим Кук во время своего выступления.

Он добавил, что бизнес, который строится на продаже рекламных объявлений, превратился в «индустриальный комплекс данных».

«Не нужно приукрашивать последствия. Это настоящая слежка. А полученная информация служит лишь для того, чтобы обогащать компании, которые ее собирают. Нам должно быть неприятно от этого. Это должно нас беспокоить», — сообщил глава Apple.

«В нашей компании мы считаем приватность фундаментальным правом человека, но допускаем, что не все считают точно так же. В желании поставить прибыль выше приватности нет ничего нового», — добавил Кук.

Тогда Google тоже не преминул ответить на критику. Старший вице-президент и главный юрист Google Кент Уолкер вступился за бизнес-модель компании, заявив о том, что реклама позволяет сделать поиск в интернете бесплатным для всех слоев населения по всему миру. Уолкер добавил, что Google верит в то, что все продукты можно сделать общедоступными, не забывая при этом о строгих мерах безопасности и защиты данных.

Ранее Тим Кук выступал и с критикой Facebook, которая придерживается такой же модели, как и Google. Кук прокомментировал утечки данных из социальной сети, отметив, что в Apple подобного бы никогда не случилось.

Глава Facebook Марк Цукерберг не остался в стороне и ответил на критику со стороны конкурента: «Мне кажется, что у Джеффа Безоса [главы Amazon] было отличное высказывание на эту тему... Он сказал, что существуют компании, которые изо всех сил пытаются взять с вас как можно больше, а есть те, кто старается взять с вас как можно меньше. И Facebook находится в той команде, которая предоставляет бесплатный сервис всем желающим, и пытается сделать так, чтобы вам это ничего не стоило».