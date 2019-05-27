Конец поборам: в России отменили роуминг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену роуминга в стране, передает ТАСС.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — заявил премьер на встрече с вице-премьерами.

Медведев отметил, что принятый закон делает поездки по стране значительно комфортнее.

«В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь», — сообщил Медведев.

Речь идет о Федеральном законе от 27.12.2018 № 527-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи». В последней редакции этого закона появился дополнительный пункт: «На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории».

Кроме того, изменилась формулировка шестого абзаца пункта 1 статьи 54: «Оплате абонентом не подлежит телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом, за исключением случаев, если телефонное соединение установлено... с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, если договором об оказании услуг связи не установлено иное».

Внутрисетевым роумингом называется оказание услуг связи оператором за пределами домашнего региона абонента.

Отмена внутрисетевого роуминга означает, что абонент будет платить одинаковую сумму за звонки в любом регионе страны, даже если он покинул свой домашний регион, где была зарегистрирована его SIM-карта.

Немного сложнее обстояла ситуация с национальным роумингом, когда у оператора нет своей сети в регионе, и абонент подключается к оператору-партнеру. Дело в том, что в Крыму и Севастополе «большая четверка» мобильных операторов — «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2 — оказывают услуги опосредованно с помощью местных сотовых компаний. Тем не менее, «четверке» пришлось разобраться и с этим: согласно закону, оператор может взимать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны.

Теперь с 1 июня «большая четверка» отменяет плату за входящие звонки на территории Крыма.

«Отмена стоимости входящих звонков при пользовании клиентами «Билайн» услугами связи в сетях других операторов – логичное продолжение работы «Билайн» по обеспечению клиентов «Билайн» доступными ценами на услуги связи в поездках по России», — сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «Билайн» Анна Айбашева.

«С 1 июня 2019 года в рамках исполнения Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 527-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи» МТС обнуляет стоимость входящих звонков в поездках по России при регистрации в сетях операторов-партнеров МТС. Стоимость других услуг и направлений связи без подключенных опций остается прежней», — пояснил пресс-секретарь группы МТС Алексей Меркутов.

«Мы давно готовы к отмене национального роуминга в Крыму. С 1 июня 2019 года все входящие звонки будут стоить 0 руб./мин. Все остальные услуги будут тарифицироваться в соответствие с выбранным тарифом и подключёнными опциями», — рассказал пресс-секретарь «МегаФон» Дмитрий Лукьянчиков.

«С 31 мая для абонентов Tele2, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки станут бесплатными. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются», — говорится в официальном релизе компании Tele2.

В декабре прошлого года председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул значимость этого закона, назвав отмену роуминга «важнейшим вопросом». По его словам, новая инициатива «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о том, что, благодаря закону от об отмене роуминга, в 2019 году россияне смогут сэкономить на услугах связи до 36 млрд руб.

«Мы преодолели довольно жесткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали: пока не примем закон, они и не пошевелятся», — сообщил лидер партии.