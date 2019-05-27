«Я протестую»: глава Huawei высказался по бойкоту Apple

Глава Huawei Рен Женфей дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о своих прогнозах по поводу американо-китайской торговой войны, а также поделился мнением касательно вероятно запрета на технику Apple в КНР.

В середине мая в отношении Huawei были введены санкции — компания попала в черный список министерства торговли США, что значительно усложнило ведение бизнеса в Соединенных штатах. Кроме того, от сотрудничества с Huawei отказался ряд крупных технологических компаний, что тоже добавило китайскому вендору проблем.

Сразу после того, как стало известно о санкциях к Huawei, зарубежные аналитики начали опасаться за компанию Apple — один из крупнейших технологических брендов Америки. Дело в том, что практически все производство «яблока» расположено на территории Китая, и властям КНР было бы очень легко «отомстить» Штатам, введя ответные санкции в отношении Apple.

Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что если Apple лишится прав на продажу устройств в Китае, то потеряет треть от своих доходов.

Впрочем, Рен Женфей выступает против подобной инициативы.

«Прежде всего, такого не случится. Во-вторых, если даже случится, то я буду первым, кто выступит с протестом», — заявил основатель Huawei.

Он также назвал Apple своим «учителем», заявив, что ученики никогда не идут против наставника.

Что же касается дальнейших перспектив Huawei, то Рен Женфей уверен, что его компания сможет создать собственные решения взамен тех, которые она потеряла, но на это потребуется время. Huawei уже выпускает собственные процессоры, которые устанавливаются в большинство смартфонов компании, а также занимается разработкой отдельной операционной системы. Тем не менее, Рен отказался давать прогнозы касательно того, когда именно Huawei выйдет на самообеспечение.

«Это зависит от того, как быстро наши механики смогут починить самолет. Неважно, какие материалы они используют — металл, материю или бумагу. Наша цель заключается в том, чтобы самолет продолжал свой полет», — заявил основатель компании.

Разработка и внедрение собственной операционной системы является критическим направлением для Huawei после того, как с ней отказались сотрудничать Google и Microsoft — таким образом, китайский производитель потерял свободный доступ к Android и Windows, которые являются самыми популярными ОС в мире. Использовать iOS китайцы тоже не могут ввиду того, что у Apple закрытая экосистема.

Глава департамента потребительских продуктов Huawei Ричард Ю заявил, что компания планирует начало внедрения собственной ОС уже осенью 2019 года. Эта операционная система будет подходить как мобильным телефонам, так и ноутбукам.

Запуск в четвертом квартале 2019 года состоится лишь для китайских пользователей — релиз для остального мира запланирован на первый-второй квартал 2020 года. Известно, что в новой ОС появится и собственный магазин приложений, получивший название App Gallery.

«Huawei все еще предпочитает Windows от Microsoft и Android от Google. Но если случится так, что мы не сможем их использовать, то Huawei подготовит план Б, чтобы пользоваться собственной ОС», — заявил Ю.

По его словам, компания не стала бы добровольно искать замену Windows и Android, но вынуждена сделать так из-за запретов, введенных американских правительством.

Что же касается бойкота Apple, но не все граждане Китая настроены так же миролюбиво, как Рен Женфей. Сразу после того, как стало известно о новых санкциях в отношении Huawei на прошлой неделе, в китайских социальных сетях появились массовые призывы отказаться от продукции Apple.

В Weibo, китайской версии Twitter, китайцы предлагают бойкотировать айфоны, переключившись на другие гаджеты.

«Функции в гаджетах Huawei сопоставимы или даже превосходят те, что есть в айфонах. Раз у нас есть такая хорошая альтернатива, почему мы все еще пользуемся Apple?» — вопрошает один пользователь.

«Я чувствую стыд, наблюдая на торговой войной. Когда у меня появятся деньги, я поменяю смартфон», — заявил другой юзер, отправивший сообщение с айфона.

Некоторые пользователи решили пойти еще дальше и предлагают отказаться от любых американских технологий.

«Трамп не разрешает другим компаниям пользоваться Huawei, так давайте не пользоваться Apple. Также не стоит покупать телефоны, в которых есть чипы Qualcomm», — пишет пользователь, упомянув американского производителя процессоров.