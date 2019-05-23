Украли тайну: новый удар по Huawei

Один из руководителей Huawei по имени Эрий Сюй участвовал в заговоре с целью похищения коммерческой тайны, утверждает американский стартап CNEX Labs, который производит полупроводники и сотрудничает с Microsoft и Dell.

Китайский вендор подал встречный иск к истцу, обвинив американцев в хищении интеллектуальной собственности.

Как сообщает CNEX Labs, Сюй, один из членов совета директоров Huawei, «давал указания своему инженеру с целью анализа технической информации CNEX».

При этом инженер выступал в роли потенциального покупателя продуктов стартапа.

Адвокаты Huawei подтвердили, что Сюй является одним из тех руководителей, которые «запрашивали информацию» о деятельности CNEX, но отрицают кражу коммерческой тайны. Судебное заседание по этому делу пройдет 3 июня 2019 года в штате Техас.

Что характерно, одним из основателей CNEX является экс-сотрудник Huawei Ирен «Ронни» Хуан. В 2017 году китайский производитель подал иск против Хуана, утверждая что он переманил к себе нескольких сотрудников Huawei, когда покинул компанию в 2013 году, и использовал уже существующие патенты для создания собственной технологии твердотельного накопителя. В ответ Хуан заявил о том, что Huawei незаконным образом присвоила себе эту технологию и пыталась собрать о ней информацию, инициировав судебный процесс.

В январе 2019 года США выдвинули обвинения против компании Huawei, обвинив китайского производителя в промышленном шпионаже.

Согласно исковому заявлению, китайский производитель пытался выведать коммерческую тайну у компании T-Mobile (TMUS), пообещав денежные бонусы сотрудникам, которые смогут собрать конфиденциальную информацию о конкурентах.

Как следует из официального обвинения, Huawei поставляла смартфоны для T-Mobile, из-за чего имела доступ к Tappy, роботу-тестировщику смартфонов. Сообщается, что китайский вендор создает аналог, из-за чего поощряет своих сотрудников шпионить за конкурентами и узнавать информацию о том, как именно работает Tappy.

Работники Huawei делали фотографии и замеры, а также фиксировали серийные номера различных компонентов, что запрещено законом. Одного из них поймали, когда он пытался украсть одну из «рук» робота, поместив ее в свою сумку.

Впрочем, эти иски вряд ли станут самой большой проблемой Huawei, которая попала под санкции администрации Дональда Трампа. На прошлой неделе китайский производитель был внесен в черный список министерства торговли США, что сильно осложнило его позиции на американском рынке.

От сотрудничества с Huawei начали массово отказываться крупные техкомпании, которые не пожелали рисковать своим положением в Штатах.

Однако самым болезненным ударом по Huawei стал разрыв контракта со стороны Google, которая запретила китайской компании устанавливать на свои новые устройства операционную систему Android. Несмотря на то, что Huawei ведет разработку собственной операционной системы HongMeng, эксперты сомневаются в ее успешности за пределами Китая.

Если для китайских пользователей, которые уже привыкли к запрету сервисов Google в стране, HongMeng может вполне оказаться адекватной альтернативой Android, то для европейского рынка такая ОС явно не подойдет. Отсутствие поддержки Google может сильно навредить бизнесу Huawei в Европе, что в итоге отразится на финансовых показателях компании, ведь рынок ЕС является вторым по величине для китайского вендора.

«Продать смартфон без Play Store или Google Maps за пределами Китая невозможно, — считает аналитик Techsponential Эви Грингарт, — даже если ты поставишь свой собственный магазин приложений в самое начало списка, как делают в Китае, потеря доступа к лицензии Android — это серьезная проблема».

Накануне стало известно, что смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США.

Так, британский производитель микропроцессоров ARM больше не будет поставлять свою продукцию для китайского производителя.

В документах ARM говорится, что все сотрудники и подразделения компании обязаны прекратить деловые контакты с Huawei. Там же подчеркивается, что это касается и всех контрактов, в настоящий момент находящихся на рассмотрении. Также в документах отмечается, что в производстве процессоров используются технологии США.

Один из аналитиков, у которого «Би-би-си» взяла комментарий, заявил, что в долгосрочной перспективе запрет на использование процессоров ARM окажется «непреодолимым» для бизнеса Huawei.