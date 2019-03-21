«Походу накрылся?» В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Кратковременные трудности

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, об это свидетельствуют данные портала DownDetector.

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Судя по интерактивной карте сбоев, все жалобы поступают от жителей России. Среди пострадавших городов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Краснодар, Казань, Уфа, Челябинск и др.

Судя по комментариям пользователей, в той или иной степени не работают «Яндекс.Такси», «Дзен», «Яндекс.Музыка», почтовый сервис. «Да они зачастили в последнее время.. Минск - яндекс такси не пашет. Music — работает. Disk — не пашет», — сообщил один из пользователей [орфография и пунктуация авторов сохранена].

«Яндекс такси не работает походу весь Яндекс накрылся», — соглашается другой комментатор.

На момент написания заметки «Яндекс.Такси» позволяет вызвать машину, но по завышенному тарифу — при этом тариф «Эконом» оценивается дороже всех остальных.

«Газета.Ru» связалась с пресс-службой «Яндекса», чтобы выяснить подробности сбоя.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — сообщил представитель пресс-службы.

Предыдущий крупный сбой в работе «Яндекса» случился в сентябре прошлого года. Тогда пользователи жаловались на недоступность «Яндекс.Почты».

Люди жаловались на отсутствие возможности зайти в почтовый ящик «Яндекса», а также на проблемы с поиском, получением и отправкой электронных писем.

«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в Почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас Почта работает в обычном режиме», — заявил пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

Грабовский также опроверг информацию о том, что сбой произошел и в других сервисах «Яндекса» — на тот момент пострадала только «Яндекс.Почта».

Накануне последнего сбоя стало известно, что Украина приняла решение продлить санкции еще на три года в отношении «Яндекса», передает РИА «Новости». Об этом свидетельствует указ президента Украины, опубликованный на официальном сайте СНБО.

Согласно документу, на территории Украины ООО «Яндекс» временно ограничено пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, введены ограничения по торговым операциям, по исполнению экономических и финансовых операций, а также предотвращено выведение капитала.

Кроме того, приостановлены лицензии для определенного вида деятельности, компании компании запрещено участвовать в приватизации. Интернет-провайдерам на Украине запрещено предоставление услуг по продуктам «Яндекс».

Украинские санкции в отношении «Яндекса» и других российских компаний были введены в мае 2017 года.

Самый масштабный сбой в истории

В середине марта с масштабным сбоем столкнулась компания Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp. Администрация социальной сети заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера».

«В результате у многих людей появились трудности с доступом к нашим приложениям. Мы решили проблему, и в течение последних нескольких часов наши системы возвращаются в обычный режим. Мы сожалеем за доставленное неудобство и ценим ваше терпение», — заявили в пресс-службе компании.

Популярные сервисы, чья совокупная аудитория составляет несколько миллиардов человек, были недоступны на протяжении более 14 часов. Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

«Девиз Facebook звучит как «двигайся быстро и ломай все». Это круто, когда у тебя инновационный стартап, но когда миллиарды людей ежемесячно пользуются твоим сайтом, это не очень хороший способ вести дела», — прокомментировал ситуацию аналитик Грэм Клули.

Руководство Facebook опровергло слухи о том, что сбой был вызван кибератакой.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании.