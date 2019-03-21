Били и морили голодом: как из детей делали звезд YouTube

Жестокий сериал

Жительницу Аризоны, 48-летнюю Машель Хакни арестовали по подозрению в издевательствах над своими семью приемными детьми, сообщает The Guardian. Сообщается, что усыновленные Хакни дети в возрасте от 6 до 15 лет были звездами популярного YouTube-канала, насчитывающего около 800 тыс. подписчиков.

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Ролики с ребятами набрали свыше 250 млн просмотров — в них они предстают в образах супергероев. Но реальность оказалась куда суровее — полиция установила, что шестеро из семи детей страдают от истощения и недостаточного для своего возраста веса.

Как оказалось, Машель Хакни физически издевалась над героями канала — она запирала их в шкафу, не давая еды и воды, запрещала посещать туалет, а также использовала перцовый баллончик, чтобы их «дисциплинировать».

Применяя газ она надевала на себя специальную маску для защиты лица.

Женщину обвиняют в семи случаях издевательства над детьми, пяти случаях незаконного лишения свободы и пренебрежения родительскими обязанности, а также двух случаях растления несовершеннолетнего.

Как рассказали сами дети, мачеха наказывала их, когда они плохо справлялись со своими ролями, например, забывали строчку или путали слова. Звезды YouTube-канала также пожаловались на город и жажду. Сообщается, что их нашли очень бледными, а вокруг их глаз были замечены темные круги, свидетельствующие о недосыпе. Есть информация, что мачеха заставляла детей принимать ванны с кубиками льда, а если они отказывались, погружала их головы в воду.

Сообщается, что детей не пускали в школу, чтобы они могли еще больше сниматься в роликах для канала Машель Хакни. Один из малышей выпил три бутылки воды в течение 20 минут в присутствии полицейских. Одна из девочек, которой предложили чипсы, рассказала, что она очень хочет есть, но боится, что ее мама почувствует их запах и накажет ее.

Ее сестра пожаловалась, что до приезда правоохранительных органов не ела уже двое суток.

Сама Машель Хакни отрицает свою вину и не признает жестокого обращения с детьми. Она заявила, что иногда шлепала ребят и заставляла их стоять в углу в качестве наказания, но никогда не позволяла себе ничего большего. Двое родных взрослых сыновей Хакни Райан и Логан были также арестованы за несообщение о преступлении.

Райан Хакни отказался комментировать ситуацию. Логан Хакни признался, что был в курсе того, что его сводных братьев и сестер запирают в шкафу и бьют. По его словам, Райан иногда отмыкал шкаф и тайно приносил детям еду.

Представитель YouTube рассказал, что в свете последних событий канал Машель Хакни был лишен права на монетизацию контента.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности на YouTube. Когда мы узнаем о серьезных обвинениях такого рода, мы принимаем меры, включающие в себя отключение монетизации, либо, согласно результатам расследования, удаление канала», — сообщили в пресс-службе видеохостинга.

Все для детей

В начале марта текущего года стало известно, что администрация YouTube приняла решение отключить все комментарии к видео с детьми из-за «сети педофилов».

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщает администрация видеохостинга.

Сообщается, что за последние несколько недель YouTube отключил комментарии у десяти миллионов роликов, которые потенциально могут вызвать неподобающие комментарии от взрослых людей. В течение следующих месяцев такие шаги будут приняты в отношении многих других видео и каналов.

Видео, которые тревожат руководство YouTube, не носят порнографического характера. Дети, участвующие в них, могут заниматься вполне невинными делами, вроде поедания мороженого или занятий гимнастикой. Тем не менее, многие блогеры, среди которых был Мэтт Уотсон заявили о том, что разоблачили целое сообщество педофилов.

Так, например, они оставляют сообщения с таймкодами, где дети принимают «сексуальные позы», или обмениваются ссылками на детское порно.

Кроме того, если пользователь откроет одно подобное видео, то алгоритм YouTube будет и дальше автоматически рекомендовать похожие ролики. Таким образом, по мнению Уотсона, компания способствует распространению детского порно.