Прощай, «семерка»: Microsoft сообщила дату смерти Windows 7

Конец «семерки»

Microsoft выпустила патч, предупреждающий пользователей Windows 7 о скором окончании поддержки и прекращении выпуска обновлений безопасности.

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Начиная с 18 апреля текущего года, юзеры, все еще использующие «семерку», будут видеть сообщение, в котором указана официальная дата смерти Windows 7 — 14 января 2020 года. После этого времени использование этой операционной системы станет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.

Отказ от поддержки предыдущих версий ОС является стратегией Microsoft, направленной на продвижение и популяризацию обновленной версии Windows — Windows 10. «Десятка» обладает более современными средствами защиты и считается более устойчивой.

Релиз Windows 10 состоялся в 2015 году, и с тех пор Microsoft разрешила пользователям бесплатно обновить Windows 7 до «десятки». Тем не менее, переход на новую версию операционной системы всегда является своеобразным стрессом для пользователя.

Некоторые люди просто не хотят «заморачиваться» и устанавливать новое ПО, потому что старое «еще работает». Другие пользователи считают, что новые версии ОС работают менее стабильно, чем предыдущие, так как требуется определенное время на отладку и исправление всех ошибок, которые могут сильно раздражать.

Такой подход населения к обновлениям привел к тому, что Windows 7 оставалась самой популярной ОС на протяжении почти четырех лет. Лишь в конце 2018 — начале 2019 гг. доля Windows 10 на рынке стала обгонять долю своего предшественника, хотя и ненамного.

Согласно статистическим данным NetMarketShare, в первый месяц 2019 года доля Windows 7 составила 37,19%, а Windows 10 — 40,90%.



Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем доля «семерки» немного выросла, что означает нежелание пользователей менять ОС даже на фоне сообщений о ее скорой «смерти». Разумеется, это осложнит планы Microsoft по безболезненному переводу юзеров с одной операционной системы на другую.

Тем временем, поддержка Windows 8, которая вышла в промежуток между «семеркой» и «десяткой» завершится 10 января 2023 года. К сожалению, восьмая версия Windows так и не стала популярной. Более того, по данным Net Applications, по темпам распространения операционная система Windows 8 уступила даже Windows Vista — одной из самых непопулярных платформ для ПК от корпорации Microsoft.

Как правило, после приостановки поддержки ОС, Microsoft уже не возвращается к старым версиям. Тем не менее, возможны исключения — так, в 2017 году после вспышки распространения вируса WannaCry компания выпустила обновления безопасности даже для Windows XP, последняя версия которой вышла свыше десяти лет назад.

Не выдержали конкуренции

В начале января стало известно, что Microsoft принял непростое решение «убить» свое детище — операционную систему Windows Phone. ОС, которая должна была на равных соперничать с Android и iOS, не выдержала конкуренции и канула в лету, даже не отметив десятилетний юбилей.

Как сообщили в пресс-службе компании Билла Гейтса, Microsoft перестанет выпускать обновления и патчи и другой технический контент для своей операционной системы 10 декабря 2019 года.

К этому моменту пользователям рекомендуется «перейти на Android или iOS», так как использование устройства без техподдержки может скомпрометировать приватность его владельца.

По мнению экс-главы подразделения Windows Терри Майерсона, на провал Windows Phone повлияли два фактора: недооценивание бизнес-модели Android и использование на ранних этапах старой платформы, не готовой к новым задачам.

«Оглядываясь назад на этот этап моей карьеры, могу сказать, что успех зависит от особого сочетания бизнес-модели, пользовательского опыта и технологий. У нас был дифференцированный опыт, но очевидно, что используемая бизнес-модель Android открыла системе колоссальные возможности, а создание ранних версий Windows Phone на незавершенной платформе Windows CE, предназначенной для небольших встроенных систем, не оставило нам шансов наверстать упущенное», — заявил Майерсон.

«Это было действительно сложно. Но индустрия двигалась вперед быстрее, чем мы могли за ней поспеть», — прокомментировал инженер.