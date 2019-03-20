Вопросы без ответов: что не так с игровым сервисом Stadia от Google

Компания Google представила новый игровой облачный сервис Stadia, благодаря которому пользователи смогут играть на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах, не думая об их производительности и системных требованиях. Дело в том, что геймеру не потребуется скачивать и устанавливать дистрибутивы — достаточно лишь устойчивого интернет-соединения, и игра запустится прямо в браузере.

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Но, как сообщает TechCrunch, к Stadia накопились несколько вопросов, которые стоит решить, прежде чем подписываться на новый сервис от Google.

Сколько это стоит

Наверное, самый главный вопрос, который так и остался неотвеченным в ходе презентации, это стоимость подписки на Stadia. Нужно ли вообще покупать подписку либо она будет входить в премиум-аккаунт YouTube? Будет ли Google получать деньги за продажи игр или за продолжительность онлайн-сессии? Будет ли демонстрироваться реклама каждые 15 минут, чтобы скомпенсировать стоимость?

Эти важные аспекты как будто специально остались за кадром мероприятия.

Разумеется, цена Stadia для обычного игрока будет озвучена в скором времени, ближе к запуску. Тем не менее, трудно оценить полезность сервиса, если даже не знаешь, сколько за него нужно выложить денег. Кстати, по крайней мере на начальном этапе в России Stadia работать не будет.

Качество видео

Современные игры удивляют своей графикой, которая была немыслимой еще несколько лет назад. Сохранится ли высокая детализация при стриминге игры, который лежит в основе работы Stadia?

Безусловно, существуют геймеры, которые не заметят разницу при игре «с компьютера» и игре «по интернету». Тем не менее, не исключено, что после идеальных теней и бликов на воде сжатие картинки при передаче данных будет слишком болезненно воспринято игроками. В таком случае, сомнительно, что геймер захочет играть в любимую игру в браузере, имея в распоряжении мощный компьютер, который может полностью раскрыть «графический» потенциал игры.

Игры не для мобильных

Конечно, люди охотно играют и будут продолжать играть в игры на своих мобильных телефонах — это один из крупнейших бизнесов в мире на текущий момент. Тем не менее, возникают сомнения, что пользователи предпочтут включить игры ААА-класса, например, Assassin's Creed: Odyssey, который был использован на презентации, на своих гаджетах.

Игры на смартфонах создаются в формате таймкиллера, представленном очень притягательными и интересными, но достаточно короткими гейм-сессиями.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет скоротать время в очереди или в общественном транспорте.

Захотят ли люди погружаться в длинные игры с глубоким сюжетом, выполняя миссии, средняя длительность которой составляет свыше 20 минут? Для таких целей мобильный телефон выглядит не самым лучшим устройством.

Проблемы мелких издателей

На презентации Stadia были показаны Assassin's Creed: Odyssey и Doom: Eternal, но Google так и не раскрыла подробности того, какие еще игры будут представлены в новом стриминговом сервисе. Дело в том, что игра должна быть специально портирована на Stadia, чтобы работать корректно. Это не очень сложная процедура, но, тем не менее, требует определенных затрат.

Многие крупные студии, как Ubisoft, регулярно выпускают игры одновременно для нескольких платформ, так что для них это не составит проблем.

Вопросы возникают в отношении мелких и средних разработчиков игр, например, работающих в жанре «инди».

Несмотря на то, что Google пообещал специальную партнерскую программу, чтобы помочь таким студиям избежать проблем при портировании, это означает, что для каждой конкретной игры понадобится специальный подход. В перспективе это может означать, что ассортимент Stadia будет не таким широким, как он задумывался изначально.

«Яблоко» в пролете

Несмотря на то, что Google и Apple являются прямыми конкурентами, было бы глупо отказываться от потенциальных клиентов, пользующихся операционной системой iOS. Тем не менее, на презентации не было сказано ни слова про доступность Stadia для владельцев айфонов и айпадов.

В таком случае, громкие слова Google о работе Stadia со всеми электронными устройствами нужно сразу делить на два — вероятно, что «яблочные» гаджеты изначально не включены в планы компании, которая намеревается продвигать собственные смартфоны и планшеты.