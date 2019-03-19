Никто ничего не видел: Цукерберг скрыл правду о бойне

Неубедительные меры

Facebook опубликовала новый доклад касательно трансляции нападений на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Злоумышленник снимал на камеру расстрел прихожан, в результате которого погибли 50 человек, а десятки были направлены в больницы с ранениями разной степени тяжести.

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Несмотря на то что оригинальные ролики, которые транслировались на популярных медиа-платформах, были вскоре удалены, они продолжали быстро распространяться по сети. Полиция Новой Зеландии попросила пользователей интернета не делиться страшным роликом, но это не дало результатов.

Пользователи интернета накинулись на социальные сети, которые в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в оперативной борьбе с нежелательным контентом.

«YouTube, Facebook и Twitter провалились в попытке остановить распространение видео со стрельбой в Крайстчерче. Оно репостится и перезаписывается. Ни один из инструментов, которые они используют, не работает достаточно быстро», — написала репортер ABC Ариэль Богл.

Теперь Facebook пытается оправдаться за эти события. Вице-президент компании и заместитель главного юрисконсульта Крис Сондерби утверждает, что трансляцию жестокого убийства успели посмотреть менее 200 раз, пока оно было в эфире, и около 4 тыс. раз перед тем, как оно было удалено с платформы.

Первая жалоба на ролик поступила спустя 29 минут после начала стрима. По словам Сондерби, копия видео была размещена на форуме 8chan, который стал главным каналом его распространения.

Перед началом трансляции один из участников расстрела, 28-летний мужчина, опубликовал антимусульманский манифест. Сондерби уверяет, что личные аккаунты преступника были удалены с Facebook и Instagram и модераторы продолжают отслеживать попытки создать профили от самозванцев.

Новый доклад от Facebook вышел на следующий день после новости о том, как социальная сеть удалила 1,5 млн видео с атакой мечети в Новой Зеландии за первые 24 часа после нападения, включая 1,2 млн роликов, которые были запрещены соцсетью к повторной загрузке.

Тем не менее, это означает, что Facebook так и не смогла остановить 20%, или 300 тыс. видео, которые все-таки попали на платформу, а значит были просмотрены пользователями.

Эти цифры, которые Facebook опубликовала в качестве попытки продемонстрировать прозрачность своих действий, вряд ли спасут ее от критики. Наоборот, эта статистика вызывает некоторые закономерные вопросы. Например, почему компания с охватом в миллиарды человек по-прежнему рассчитывает на жалобы от юзеров вместо того, чтобы использовать искусственный интеллект и машинное обучение. Кроме того, почему удаление жесткого контента не происходит быстрее, особенно в условиях кризисной ситуации.

В прошлом году из-за скандала с Cambridge Analytica Марк Цукерберг был вызван на слушания в Конгресс для дачи показаний — этим делом заинтересовались американские власти, которые потребовали от главы Facebook ответов. Не исключено, что и в этом случае Цукерберг должен быть призван к ответу на самом высшем уровне — аудитория социальной сети растет, и вместе с ней растет и ответственность руководства.

Cambridge Analytica продолжается

В начале этой недели стало известно, что профессор Александр Коган, создавший приложение, позволившее Cambridge Analytica собирать личные данные миллионов пользователей по всему миру, подает в суд на Facebook из-за клеветы.

Руководство социальной сети сообщило, что Коган солгал касательно того, как именно будут использоваться полученная информация — якобы он утверждал, что сбор осуществляется исключительно для научных целей.

Тем не менее, сам профессор говорит о том, что никогда не скрывал тот факт, что данные могут быть использованы в коммерческих целях.

«Алекс [Коган] не лгун, не мошенник и не обманщик. Facebook определенно точно знал, что именно делает его приложение, или должен был догадываться. Социальной сети был отчаянно нужен козел отпущения, и Алекс им стал», — заявил адвокат профессора Стив Коэн.

Официальный представитель Facebook отреагировал на иск, назвав его «несущественным», а самого Когана — «человеком, который рисковал приватностью людей».