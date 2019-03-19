Голые фото за $200 тысяч: кто предал Джеффа Безоса

Предательство

Несмотря на многочисленные подозрения главы Amazon Джеффа Безоса в отношении Дональда Трампа и его причастности к своему разводу, реальное предательство осуществил брат любовницы бизнесмена Майкл Санчез. По информации The Wall Street Journal, Санчез слил голые фото Безоса изданию National Enquirer за $200 тыс. Этот таблоид первым опубликовал материал об изменах Джеффа Безоса своей супруге Маккензи с бывшей телеведущей Лорен Санчез, которая на тот момент также состояла в браке.

Брат Лорен Майкл Санчез был постоянным источником для National Enquirer. Он начал общаться с редакцией касательно отношений его сестры с Безосом еще осенью 2018 года.

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Уже тогда таблоид начал получать совместные снимки Джеффа Безоса и Лорен Санчез. Примерно в то же время глава холдинга American Media Inc., куда входит и National Enquirer, Дэвид Пекер одобрил денежную выплату Майклу Санчезу, если ему удастся раздобыть личные сообщения сексуального характера, которые любовники отправляют друг другу.

Материал WSJ подкрепляет факты в расследовании The Daily Beast, которое первым сообщило о причастности Майкла Санчеза к сливу в феврале текущего года. Тогда Санчез опроверг все обвинения, рассказав в интервью The Washington Post о том, что в случившемся виноваты шпионы других государств, конкуренты из Кремниевой долины или члены американского правительства.

По словам Санчеза, он пытался предотвратить серьезный конфликт между Безосом и American Media, Inc. и даже вел переписку с руководством, чтобы «смягчить» материал о связи его сестры. Тем не менее, советник Джеффа Безоса по вопросам безопасности Гевин де Бекер «развязал третью мировую войну» против AMI, что только ухудшило ситуацию.

«Все, что Гевин насоветовал Джеффу, только увеличило масштаб скандала», — заявил Майкл Санчез.

Как утверждает Санчез, Безос «очень умный человек», но на текущий момент полностью подчиняется «злому марионеточнику» де Бекеру.

Санчез также обвинил де Бекера в том, что он косвенно виноват в раскрытии интрижки его сестры, так как не препятствовал тому, чтобы пара появлялась вместе на публике. В свою очередь, Гевин де Бекер заявил о том, что разгон папарацци, делающих фотографии, в его обязанности не входит.

Измена, шантаж и издевательства

11-страничный материал об интрижке самого богатого человека мира и экс-ведущей вышел в National Enquirer в январе. Таблоид опубликовал совместные фото Безоса и Санчез, а также выдержки из их приватной переписки.

«Я хочу вдыхать тебя... Хочу держать крепко в объятиях... Хочу поцеловать твои губы. Я люблю тебя», — говорится в одном из слитых сообщений. Другие SMS несут в себе куда более откровенные сексуальные послания и даже включают в себя непристойные фотографии миллиардера.

Издание предположило, что Джефф Безос и Лорен Санчез встречаются на протяжении как минимум восьми месяцев.

Накануне публикации, 9 января, Джефф и Маккензи Безос объявили о своем разводе после 25 лет совместной жизни. Если верить данным WSJ, это заявление было опубликовано спустя 48 часов после того, как National Enquirer попросил миллиардера прокомментировать их материал.

После этого между таблоидом и Безосом развернулась нешуточная война. Так, глава Amazon заявил о том, что National Enquirer пытается его шантажировать. Он опубликовал письма, которые получил от редактора таблоида, который угрожает слить интимные снимки, если миллиардер не согласится с поставленными условиями.

«Что ж, это привлекло мое внимание, но не так, как они, скорее всего, надеялись, — написал миллиардер на портале Medium. — Любое личное унижение, причиной которого станет публикация издании корпорации AMI, повлечет за собой серьезные последствия, поскольку здесь речь идет о гораздо более серьезных вещах».

«Если я в своем положении не смогу противостоять подобным домогательствам, то что же делать другим людям?» — продолжает Безос.

Развод Джеффа Безоса привлек внимание президента США Дональда Трампа, который давно считает миллиардера своим личным врагом.

«Так жаль слышать новости о том, как Клоун Джефф [англ. Jeff Bozo] был низложен конкурирующим изданием, чьи материалы, по моему мнению, гораздо более правдивые, чем в его лоббистской газете Amazon Washington Post. Надеюсь, эта газета скоро окажется в более компетентных и ответственных руках», — заявил американский лидер.

Как известно на текущий момент, у Джеффа и Маккензи Безосов не было брачного контракта, что означает, что экс-супруга главы Amazon может претендовать на половину его богатства. Джефф Безос уже второй год подряд получает титул самого богатого человека на Земле — его состояние составляет $131 млрд.