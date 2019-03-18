Пророчества Стива Джобса: Безос, Siri и друг в коробочке

Сегодня ноутбуки, смартфоны и планшеты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что невозможно представить времена, когда их еще не существовало. Тем не менее, 20 и даже 30 лет назад люди уже мечтали об этих гаджетах, даже не представляя, как они могут выглядеть. Издание Business Insider подготовило список достаточно точных предсказаний основателя Apple Стива Джобса о будущем из тех времен, когда ни Google, ни Facebook еще не было даже в проекте.

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Смартфоны у каждого ребенка

За 20 лет до появления первого iPhone Стив Джобс предсказал появление первого гаджета — он говорит о неких «посредниках», живущих в небольших «коробочках», которые человек может носить с собой.

«Я всегда думал, что было бы очень здорово иметь маленький коробок, такую дощечку, которую можно было бы носить с собой», — рассказал Джобс в интервью журналу Newsweek's Access в 1984 году.

Он также добавил, что подобные устройства будут использоваться начиная с самого раннего возраста.

«Вы получили бы такую штуку, когда вам десять лет. Вы ее включаете, и она спрашивает «где я?» Тогда вы каким-то образом отвечаете, что находитесь в Калифорнии. И она снова спрашивает «ой, а вы кто?»» — заявил создатель Apple.

Годом ранее, выступая на Международной конференции дизайна в Аспене, Стив Джобс упомянул некий «очень умный компьютер внутри книги, который можно носить с собой, и овладеть им за пять минут». В 2010 году, 27 лет спустя, Apple представила свой первый iPad.

Голосовые ассистенты, на помощь!

В 1984 году Джобс также упомянул изобретение, которое очень напоминает современного голосового помощника, например Siri или Alexa.

«Следующей стадией станут компьютеры, выступающие в качестве агента. Другими словами, как будто внутри коробки находится маленький человек, который ждет ваших команд. Но он будет не просто помогать, а ориентировать вас в больших объемах информации. Будет казаться, что внутри коробки находится ваш маленький друг», — рассказал изобретатель.

По словам Джобса, каждый человек должен был обучать «друга» самостоятельно.

«Он бы хранил в себе всю информацию о вас и, возможно, запомнил, что в пятничный вечер вы любите делать что-то особенное. Тогда он мог бы вам помочь с вашими занятиями... Он был бы с вами везде, где вы ходите. Он знал бы ту информацию, которую вы желали бы сохранить, и потом начал бы строить связи между событиями», — заявил Стив Джобс во время интервью.

Торговцы перебрались в онлайн

В 1996 году, рассуждая о том, кто станет главным бенефициаром интернета, у Джобса был готов правильный ответ — продавцы: «Больше всего выгоды от интернета приобретут коммерсанты. Люди перестанут ходить в магазины и начнут заказывать все через сеть».

Двадцать лет спустя компания Amazon, которая теперь является мировым ритейл-гигантом, заработала $105 млрд, в то время как сетевые супермаркеты типа Walmart сильно отстают в развитии и закрывают магазины. Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос уже второй год подряд признается самым богатым человеком мира.

Рынок ПК угаснет

В том же году Джобс предсказал порталу Wired, что рынок персональных компьютеров окажется «в упадке в течение ближайших десяти лет или до конца десятилетия».

«В конце концов Microsoft рухнет из-за своей самоуверенности, и вместе с этим появятся новые вещи. Но нужно дождаться, пока что-то случился, пока не произойдет фундаментальный технологический сдвиг», — сообщил Стив Джобс.

Несмотря на то, что Microsoft пока не «рухнул», рынок ПК действительно находится не в лучшей форме — если верить статистике International Data Corporation, продажи стационарных компьютеров снижаются на 3,7% каждый год.

Слишком много информации

В середине 90-х сооснователь Apple пришел к выводу, что люди уже находятся в состоянии «информационной перегрузки», и эта ситуация продолжит ухудшаться.

«Большинство людей получают больше данных, чем они могут обработать», — заявил Стив Джобс.

В недавнем исследовании Deloitte говорится о том, как среднестатистический американец проверяет свой телефон около 52 раз в день, так что изобретатель был недалек от правды. Что характерно, в последних версиях операционной iOS Apple решила, наконец, регулировать время потребления контента с экрана смартфона, введя функцию «цифрового здоровья». Впрочем, ее полезность пока только предстоит оценить.