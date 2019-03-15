Культ мертвой коровы: кандидат в президенты оказался хакером

Полное имя кандидата в президенты США Бето О'Рурка — Роберто Фрэнсис: такое сокращенное имя ему дали его родители-ирландцы.

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В молодости О'Рурк играл в панк-группе и научился кататься на скейтборде, который использует до сих пор. Он считается восходящей звездой Демократической партии, а из-за его лучезарной улыбки политика сравнивают и с Джоном Кеннеди, и с Бараком Обамой.

Известно, что в молодости О'Рурк имел проблемы с законом и был дважды арестован — за пьяную езду и незаконное проникновение. Впрочем, оба обвинения с него впоследствии были сняты.

Но, как оказалось, 46-летний Бето О'Рурк был замешан в другой нелегальной активности — как утверждает Reuters,

в подростковом возрасте он был членом старейшей американской хакерской группировки «Культ мертвой коровы» [англ. Cult of the Dead Cow].

Эта группировка когда-то обладала огромным влиянием. Она приобрела известность за публикацию в широком доступе инструментов, которые позволяли обычным людям без специальных навыков взламывать компьютеры на базе Microsoft Windows. Кроме того, именно «Культ мертвой коровы» придумал слово «хактивизм», подразумевающее использование компьютеров и технологий для достижения политических или социальных целей.

Члены этой группировки хранили секрет О'Рурка на протяжении десятилетий, не желая навредить его политической карьере. Теперь они согласились дать серию интервью, в которой признают демократа «своим». Ранее признание сделал и сам Бето О'Рурк.

Нет никаких доказательств того, что будущий кандидат в президенты участвовал во взломах или писал код, позволяющий осуществить взлом кому-то другому. Однако благодаря своей принадлежности к «Культу мертвой коровы» он приобрел важные знания, позволяющие ему формировать стратегию в сфере технологий и медиа.

О'Рурк благодарит «Культ мертвой коровы» за оказанное влияние на его мышление в молодом возрасте. Так, например, он выступал в поддержку сетевого нейтралитета — принципа, который не дает провайдерам приоритизировать трафик.

«Угроза способности относиться ко всем одинаково противоречит этике групп, в которые мы входили. И, на самом деле, вы можете заметить, что это нанесет ущерб развитию и росту малого бизнеса. Это затрудняет возможность поделиться тем, что вы создаете, будь то эссе, песня или произведение искусства», — заявил политик.

Reuters отмечает, что еще несколько назад было бы немыслимым допустить экс-хакера к президентской гонке, однако теперь в американской политике большое количество нестандартных кандидатов, которые вот-вот нарушат сложившийся статус-кво.

Сейчас Бето О'Рурк придерживается в основном либеральных взглядов, поддерживая право женщин на аборт и выступая против строительства стены на границе с Мексикой. Тем не менее, иногда он напоминает либертарианца, критикуя чрезмерное регулирование бизнеса и поддерживая права предпринимателей.

Некоторые демократы считают, что О'Рурк слишком дружен с республиканцами, что неприемлемо. А его непосредственный соперник, республиканский сенатор Тед Круз уверяет избирателей в том, что Бето О'Рурк является слишком радикальным кандидатом для такого консервативного штата, как Техас.

В середине марта Бето О'Рурк выразил уверенность в том, что нынешний американский президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту из-за связей с Россией.

О'Рурк считает, что Трамп если не «сговаривался» с Россией, то «как минимум» пытался это сделать. Также, добавил политик, пусть Трамп и не пытался «препятствовать правосудию», но осуществлял подобные попытки.

Кроме того, из-за Бето О'Рурка американский штат Техас может стать настоящим полем битвы для демократов на президентских выборах 2020 года, пишет The New York Times. Из демократических кандидатов к реальности воплотить почти десятилетнюю мечту о «голубом» (то есть демократическом) Техасе ближе всего подошел именно 46-летний политик. В этом штате во время промежуточных выборов в 2018 году он преуспел больше, чем любой другой демократ, несмотря на итоговое поражением республиканцу Теду Крузу.