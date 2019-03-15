Козлы отпущения: Facebook уволил топ-менеджеров из-за сбоя

Каскад проблем

Администрация Facebook заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера». Об этом сообщает »Би-би-си».

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По словам представителя Facebook, эти изменения вызвали «каскад проблем», которые затронули не только социальную сеть, но и фотохостинг Instagram, а также мессенджер WhatsApp.

«В результате у многих людей появились трудности с доступом к нашим приложениям. Мы решили проблему, и в течение последних нескольких часов наши системы возвращаются в обычный режим. Мы сожалеем за доставленное неудобство и ценим ваше терпение», — заявили в пресс-службе компании.

Сбой в работе, который длился свыше 14 часов, привел к недоступности сервисов Facebook для пользователей стран по всему миру. Больше всего жалоб поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

Такое затяжное разрешение внештатной ситуации не могло не привлечь внимание рекламодателей, которые платят огромные деньги за объявления в Facebook и Instagram.

«Девиз Facebook звучит как «двигайся быстро и ломай все». Это круто, когда у тебя инновационный стартап, но когда миллиарды людей ежемесячно пользуются твоим сайтом, это не очень хороший способ вести дела», — считает аналитик Грэм Клули.

После того, как проблема приобрела массовый характер, администрация Facebook выпустила заявление, в котором заявила, что уже занимается устранением перебоев в работе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании.

По словам Клули, в таких ситуациях, когда сайт остается недоступным на протяжении многих часов, многие пользователи верят, что он стал жертвой хакерской атаки, но это не всегда так.

«Каждый, кто работает в IT длительное время, знает, что подобные «косяки» случаются очень часто. За этим не всегда стоят киберпреступники», — заявил эксперт.

Цукерберг не терпит инакомыслия

На следующий день после сбоя стало известно об увольнении двух топ-менеджеров Facebook — директора по развитию продукта Криса Кокса и главы подразделения WhatsApp Криса Дэниэлса. Не исключено, что их уход напрямую связан с глобальными неполадками, однако издание The New York Times утверждает, что Кокс и Дэниэлс ушли из Facebook из-за конфликта с генеральным директором Марком Цукербергом.

Крис Дэниэлс занял должность руководителя WhatsApp в мае 2018 года, ранее занимая должность главы команды Facebook по развитию бизнеса. Что же касается Криса Кокса, то он был настоящим ветераном Facebook и одним из ближайших соратников Цукерберга. Он проработал в компании 13 лет и считался третьим человеком в Facebook — после самого Цукерберга и главного операционного директора Шерил Сэндберг.

Известно, что работа в Facebook сделала его богатым — на текущий момент он владеет акциями компании общей стоимостью $62,6 млн.

Кроме того, он имел репутацию «мудреца и оратора» в компании и пользовался уважением коллег.

В своем блоге Марка Цукерберг заявил о том, что не собирается искать замену Коксу. Вместо этого менеджеры Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp будут отчитываться непосредственно перед ним.

По данным NYT, причиной ухода двух топ-менеджеров стало их несогласие с желанием Марка Цукерберга объединить все сервисы в единую платформу, сфокусированную на приватности пользователей. Кокс и Дэниэлс посчитали, что такой шаг означает намерение главы компании сосредоточить как можно больше власти в своих руках и лишить автономии Instagram и WhatsApp.

Ранее по этой же причине Facebook один за другим покинули сооснователь Oculus Брендон Ириб, создатели WhatsApp Брайан Эктон и Ян Кум, а также основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. По слухам, они так и не смогли сработаться с Марком Цукербергом после того, как он приобрел их компании.