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Козлы отпущения: Facebook уволил топ-менеджеров из-за сбоя

В Facebook рассказали, что вызвало 14-часовой сбой в работе

Руководство Facebook назвало причину 14-часового сбоя, в ходе которого социальная сеть, а также Instagram и WhatsApp были недоступны для пользователей со всего мира. Кроме того, на следующий день после неполадок в работе были уволены два топ-менеджера компании. Несмотря на то что они якобы ушли по собственному желанию, не исключено, что Марк Цукерберг просто нашел себе «козлов отпущения», которые понесли ответственность за глобальный сбой.

Каскад проблем

Администрация Facebook заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера». Об этом сообщает »Би-би-си».

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По словам представителя Facebook, эти изменения вызвали «каскад проблем», которые затронули не только социальную сеть, но и фотохостинг Instagram, а также мессенджер WhatsApp.

«В результате у многих людей появились трудности с доступом к нашим приложениям. Мы решили проблему, и в течение последних нескольких часов наши системы возвращаются в обычный режим. Мы сожалеем за доставленное неудобство и ценим ваше терпение», — заявили в пресс-службе компании.

Сбой в работе, который длился свыше 14 часов, привел к недоступности сервисов Facebook для пользователей стран по всему миру. Больше всего жалоб поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

Такое затяжное разрешение внештатной ситуации не могло не привлечь внимание рекламодателей, которые платят огромные деньги за объявления в Facebook и Instagram.

«Девиз Facebook звучит как «двигайся быстро и ломай все». Это круто, когда у тебя инновационный стартап, но когда миллиарды людей ежемесячно пользуются твоим сайтом, это не очень хороший способ вести дела», — считает аналитик Грэм Клули.

После того, как проблема приобрела массовый характер, администрация Facebook выпустила заявление, в котором заявила, что уже занимается устранением перебоев в работе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании.

По словам Клули, в таких ситуациях, когда сайт остается недоступным на протяжении многих часов, многие пользователи верят, что он стал жертвой хакерской атаки, но это не всегда так.

«Каждый, кто работает в IT длительное время, знает, что подобные «косяки» случаются очень часто. За этим не всегда стоят киберпреступники», — заявил эксперт.

Цукерберг не терпит инакомыслия

На следующий день после сбоя стало известно об увольнении двух топ-менеджеров Facebook — директора по развитию продукта Криса Кокса и главы подразделения WhatsApp Криса Дэниэлса. Не исключено, что их уход напрямую связан с глобальными неполадками, однако издание The New York Times утверждает, что Кокс и Дэниэлс ушли из Facebook из-за конфликта с генеральным директором Марком Цукербергом.

Крис Дэниэлс занял должность руководителя WhatsApp в мае 2018 года, ранее занимая должность главы команды Facebook по развитию бизнеса. Что же касается Криса Кокса, то он был настоящим ветераном Facebook и одним из ближайших соратников Цукерберга. Он проработал в компании 13 лет и считался третьим человеком в Facebook — после самого Цукерберга и главного операционного директора Шерил Сэндберг.

Известно, что работа в Facebook сделала его богатым — на текущий момент он владеет акциями компании общей стоимостью $62,6 млн.

Кроме того, он имел репутацию «мудреца и оратора» в компании и пользовался уважением коллег.

В своем блоге Марка Цукерберг заявил о том, что не собирается искать замену Коксу. Вместо этого менеджеры Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp будут отчитываться непосредственно перед ним.

По данным NYT, причиной ухода двух топ-менеджеров стало их несогласие с желанием Марка Цукерберга объединить все сервисы в единую платформу, сфокусированную на приватности пользователей. Кокс и Дэниэлс посчитали, что такой шаг означает намерение главы компании сосредоточить как можно больше власти в своих руках и лишить автономии Instagram и WhatsApp.

Ранее по этой же причине Facebook один за другим покинули сооснователь Oculus Брендон Ириб, создатели WhatsApp Брайан Эктон и Ян Кум, а также основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. По слухам, они так и не смогли сработаться с Марком Цукербергом после того, как он приобрел их компании.