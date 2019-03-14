«Сам себе обуза»: что грозит Илону Маску за бунтарство

Никто не намерен уступать

Илон Маск полагает, что Федеральный суд США должен отклонить прошение Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC), в котором регулятор обвиняет инженера в нарушении досудебного соглашения.

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Комиссия считает, что Маск проявил неуважение к суду, нарушив предписание, в котором ему запрещалось публиковать твиты, способные повлиять на стоимость акций Tesla. Сам бизнесмен считает, что его последний твит содержал информацию, которая уже прежде была озвучена в докладе о доходах Tesla, представленном инвесторам, а значит закон он не нарушил.

Более того, ограничивая его в отправке сообщений в социальных сетях, SEC нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующей свободу слова каждому гражданину, уверен бизнесмен.

«Требование Комиссии по ценным бумагам и биржам о том, что Маск должен быть обвинен в неуважении к суду из-за единственного несущественного твита, который соответствует предыдущему постановлению суда, неверно с точки зрения фактов и закона», — заявили юристы генерального директора Tesla.

Ранее в сообщении от 19 февраля Илон Маск сообщил о том, что Tesla в этом году произведет 500 тыс. автомобилей. Несколькими неделями назад компания официально заявила инвесторам, что планирует создать 400 тыс. электрокаров максимум.

Комиссия по ценным бумагам и биржам выяснила, что при составлении этого твита Маск не консультировался с юридическим отделом, а значит нарушил условия соглашения, выказав неуважение к суду.

После того как SEC заявила о возбуждении еще одного дела, генеральный директор Tesla отправил еще один твит, в котором пояснил, что на последней встрече с инвесторами он пообещал инвесторам от 350 тыс. до 500 тыс. Model 3 в этом году.

«SEC не смогла прочесть доклад о доходах Tesla, где черным по белому написано «от 350 до 500». Вот это конфуз», — написал Илон Маск.

По мнению защиты Маска, перед отправкой злополучного твита ему не нужна была консультация, так как сообщение не содержало в себе важную финансовую информацию. Кроме того, она уже была обнародована ранее во время общения с инвесторами Tesla.

Кроме того, адвокаты уверяют, что Маск «тщательным образом» соблюдает предыдущее предписание суда и даже проявил «существенные изменения в своем поведении касательно отправки твитов».

»...Маск изменяет содержание своих твитов и больше не публикует информацию, которая может представлять финансовую важность», — утверждает защита миллиардера.

Теперь Комиссии по биржам и ценным бумагам предстоит определить, какое наказание будет применено к Илону Маску, если его вина будет доказана судом. Юрист Брэд Беннетт, ранее занимавший должность директора Службы регулирования отрасли финансовых услуг, полагает, что SEC может потребовать наложить дополнительные ограничения на публикации Маска онлайн.

«Она [Комиссия] может сказать: «Больше никаких твитов»», — считает Беннетт. По его словам, шанс такого исхода составляет около 80%. 10% он ставит на то, что вина Маска не будет доказана.

Оставшиеся 10% подразумевают, что к бизнесмену будут применены более жесткие санкции, вплоть до лишения его статуса генерального директора Tesla.

«Впрочем, я не думаю, что до такого дойдет. Суд редко применяет подобные санкции к тому, кого воспринимают как инноватора. К таким людям обычно огромный кредит доверия», — заявил эксперт.

Свет клином не сошелся

Импульсивные решения Илона Маска не раз ставили Tesla в затруднительное положение. Впрочем, некоторые инвесторы уверены, что компания продолжит свое существование — с Маском у руля или без него.

«Маск — один из наиболее гениальных людей нашего поколения, и с ним приходится мириться», — заявил инвестор Tesla и генеральный директор Gerber Kawasaki Росс Гербер, — «я намерен и дальше это делать, потому что Tesla станет следующим Amazon или Google этого десятилетия».

По словам Гербера, Маск никогда не был и не будет обузой для Tesla — он является обузой для себя.

«Tesla будет работать и без Илона. Не то, чтобы я этого хотел, но компания уже достаточно зрелая и находится в хороших руках руководителей, так что правильный путь для нее уже проложен», — заключил инвестор.