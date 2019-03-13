«Привез с собой три биты»: зачем мужчина напал на офис Google

«Он не желал никому зла»

На минувших выходных в штаб-квартире Google в калифорнийском городе Маунтин-Вью был арестован 33-летний Кайл Лонг. Он ворвался в офис компании и угрожал сотрудникам расправой из-за того, что администрация YouTube (принадлежит Google) якобы удалила его аккаунт и видеоролик. Об этом сообщает The Verge.

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Лонг был настолько взбешен тем, что его профиль пропал, что отправился в Калифорнию из штата Мэн, преодолев 3,3 тыс. миль (около 5,3 тыс. км). Как позже установила полиция, приехавшая на вызов в Маунтин-Вью, в багажнике злоумышленника находились три бейсбольные биты, но другого оружия при нем не было.

По данным правоохранительных органов, Лонг «угрожал насилием незнакомым людям в случае, если встреча касательно его YouTube-канала пройдет не так, как он хотел».

К сожалению для мужчины, администрация Google и YouTube оказалась не причем — аккаунт удалила супруга Лонга Саманта. После этого женщина, испугавшись последствий, предположила, что канал был удален модераторами сервиса.

По словам отца Кайла Лонга Кевин, он страдает от биполярного расстройства, вызванного автокатастрофой, в которой погиб его близкий друг. В удаленном видео, чья потеря так расстроила Лонга, содержалось руководство для тех, кто хотел бы стать миллиардерами.

«Она [жена Лонга] сказала ему, что Google или Facebook удалили его видео, потому что в интернет нельзя выкладывать глупости. А он верил, что его видео поможет решить мировые проблемы», — заявил отец арестованного.

Он также добавил, что его сын был расстроен, но не желал никому зла. «Он просто хотел вернуть видео в онлайн», — заявил Кевин Лонг.

Саманта Лонг также верит, что ее муж не хотел никому навредить, а просто желал «изменить мир к лучшему».

Что касается трех бит в багажнике, супруга Лонга утверждает, что их дети играют в младшей лиге по софтболу, так что в комплекте к битам в машине должны были находиться мячи и перчатки для игры.

Авторы недовольны

Чуть менее года назад в в штаб-квартире YouTube в американском городе Сан-Бруно произошло другое нападение, закончившееся трагедией — 39-летняя Назим Агдам открыла огонь в офисе компании, ранив троих сотрудников, после чего совершила самоубийство.

Сообщалось, что причиной агрессии Агдам стало недовольство новой политикой монетизации видеохостинга, из-за которой она практически перестала получать доход от просмотров.

Женщина вела активную жизнь в социальных сетях, публикуя большое количество роликов в YouTube. После того, как видеохостинг принял решение о прекращении монетизации некоторых каналов, Назим Агдам начала выступать с активной критикой ресурса. Ей казалось, что YouTube специально «фильтрует» ее видео, чтобы она не получала просмотры и, как следствие, доход от канала.

«YouTube меня дискриминирует, и я такая не одна. Мои старые ролики, которые набирали так много просмотров, больше никто не смотрит. Это все потому, что мой канал фильтруют», — жаловалась женщина в своих социальных сетях.

Отец погибшей подтвердил, что она была «недовольна» новой политикой YouTube. Брат Назим Агдам вспомнил, что его сестра не раз повторяла, что «YouTube» разрушил ее жизнь.

После этого инцидента YouTube усилил охрану в своих офисах по всему миру, так как отношения между платформой и авторами продолжают накаляться — некоторые пользователи активно высказывают недовольство касательно политики монетизации, системы авторских прав, модерации и других функций платформы, которые мешают им зарабатывать деньги на блогах.

В начале марта стало известно, что YouTube отключил возможность комментировать видео с детьми из-за «сети педофилов», оставляющих «неподобающие» сообщения под роликами.

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщила администрация видеохостинга.

Этот шаг также вызвал негативную реакцию со стороны владельцев некоторых каналов, которые лишились возможности напрямую общаться со своими подписчиками.