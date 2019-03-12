На айфоны надежды нет: зачем Apple понадобились сериалы

Apple рвется в Голливуд

Компания Apple проведет очередную презентацию своих новых продуктов 25 марта в Театре Стива Джобса, расположенном в штаб-квартире компании. Соответствующие приглашения уже были разосланы журналистам с пометкой «It's show time» («Пришло время для шоу»).

Необычная тема мероприятия наталкивает на мысль, что через две недели Apple покажет не новые гаджеты, и не новую версию операционной системы, а наконец представит стриминговый сервис, который призван стать прямым конкурентом Netflix и Amazon Prime.

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Этот сервис будет включать в себя сериалы и фильмы, которые либо будут куплены, либо спонсированы Apple.

На текущий момент компания уже создала несколько десятков оригинальных программ, но пока так и не объединила их в единый сервис. Ожидается, что платный сервис запустится уже летом 2019 года.

Apple разрабатывает свой стриминговый сервис на протяжении нескольких лет под руководством Зака Ван Амбурга и Джейми Эрлихта — экс-сотрудников Sony Pictures. Создаваемый контент, скорее всего, будет каким-то образом интегрирован в iPhone, iPad, а также Apple TV. Сообщается, что помимо платной подписки пользователям будут доступны и бесплатные шоу.

Ранее сообщалось о том, что голливудские студии жалуются на сотрудничество с Apple — якобы руководство компании ведет себя слишком назойливо и навязывает свое видение при создании сериалов и фильмов.

Так, даже генеральный директор Apple Тим Кук активно участвует в процессе разработки шоу и время от времени появляется на съемочных площадках.

Известно, что Кук намерен делать упор на «семейный контент», поэтому отказывается от откровенных сцен, упоминания наркотиков и чрезмерного насилия. Кроме того, инсайдеры говорят, что Apple также пресекает на корню другие сюжетные линии, касающиеся потенциально спорных тем: религии или негативных последствий технологического прогресса.

Также вероятно, что на мартовском мероприятии будет представлен новый новостной сервис Apple — приложение, которое объединит в себе популярные печатные издания, создав агрегатор, работающий по ежемесячной подписке. По слухам, «Яблоко» уже давно ведет переговоры с издателями, чтобы они присоединились к их проекту. Среди газет, с которыми Apple пытается наладить контакт, значатся такие крупные издания, как Wall Street Journal и New York Times.

Официальный представитель Apple не прокомментировал слухи о грядущей презентации. По информации Bloomberg, на мероприятии будут присутствовать голливудские звезды — актрисы Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и режиссер Джей Джей Абрамс.

Услуги вместо гаджетов

В то время как продажи iPhone сокращаются, Apple приходится искать новые способы дохода и делать ставку на сектор услуг. Как следует из последнего отчета о доходах, количество проданных айфонов в новогодний период упало на 15% относительно аналогичного квартала в прошлом году. Однако, доход с сервисов наоборот достиг своего наивысшего значения в истории — $10,9 млрд за квартал.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что существует несколько причин, повлиявших на финансовое положение компании. Так, в некоторых странах мира цены на iPhone оказались завышены из-за падения курса местной валюты по отношению к доллару, что привело к уменьшению спроса на смартфоны.

Кроме того, программа Apple по замене аккумулятора по сниженной цене поспособствовала тому, что владельцы iPhone не стали покупать новую модель, а продолжили пользоваться старой.

По словам финансового директора компании Луки Маэстри, эти факторы продолжат оказывать влияние на финансы Apple и во втором квартале текущего года. Ожидается, что общая сумма дохода в следующем отчетном периоде снизится на $6 млрд, или 10% относительно предыдущего года.

В таких непростых обстоятельствах Apple ничего не остается, кроме как диверсифицировать свои доходы — в условиях перенасыщенного рынка гаджетов «яблочные» устройства теряют свою популярность и продаются даже хуже, чем год назад, не говоря уже о сроке пятилетней давности.

Ранее сообщалось, что Apple сокращает производство iPhone на 10% и пересматривает прогноз на прибыль 2019 года. Стоимость акций компании упала почти на 10%, а капитализация снизилась до $703 млрд.