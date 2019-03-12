Скандальный бонус: в Google приплатили насильнику

Харассмент стал явным

Google выплатила $45 млн экс-руководителю отдела поиска Амиту Сингхалу после того, как его попросили покинуть компанию. Как оказалось, Сингхала обвиняли в сексуальных домогательствах на рабочем месте, из-за чего совет директоров материнской компании Alphabet принял решение прервать его контракт, предоставив ему денежную компенсацию.

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Подробности этой сделки стали известны из судебного иска акционера против Alphabet. Истец утверждает, что совет директоров обязан защищать компанию и своих акционеров от репутационных рисков. Вместо этого, говорится в документе, совет согласился откупиться от бывших топ-менеджеров, замеченных в неподобающем поведении на работе, что может негативным образом отразиться на будущем Google.

Сообщается, что Сингхал получил две выплаты в размере $15 млн и компенсацию в размере от $5 млн до $15 млн, положенную ему по договору об увольнении.

Таким образом, общая сумма средств, полученных от бывшего работодателя, может достигать $45 млн.

По информации газеты New York Times, ссылающейся на три источника, знакомых с ситуацией, Амит Сингхал приставал к коллеге на одном из мероприятий компании. Человек, расследующий заявление о домогательствах, признал, что обвинения были «правдоподобными».

Сингхал, в свою очередь, опровергает все обвинения в харассменте и утверждает, что покинул Google по собственному желанию.

В январе 2017 года он присоединился к команде Uber, но уже через месяц тогдашний гендиректор компании Трэвис Каланик попросил Сингхала уволиться. Дело в том, что инженер решил не рассказывать новому работодателю о домогательствах в Google.

После этого случая Сингхал заявил Bloomberg о том, что «домогательство неприемлемо в любых условиях». Он добавил, что никогда не одобрял и не допускал такого поведения. «За мою двадцатилетнюю карьеру меня ни в чем подобном не обвиняли. Решение покинуть Google было моим собственным», — заявил Амит Сингхал.

Отчаянные времена, отчаянные меры

В ноябре 2018 года руководство Google заявило о том, что уволило 48 человек, которых обвиняли в харассменте — среди них были 13 человек, которые занимали должности старших менеджеров. При этом ни один из них не получил денежную компенсацию.

Однако, в прошлом компания позволяла себе покрывать насильников и даже выплачивать им за это деньги. В октябре 2018 года прессе стало известно о том, что ведущий разработчик ОС Android Энди Рубин покинул Google четыре года назад из-за обвинений в сексуальном насилии — «отец» Android якобы принудил женщину заняться с ним оральными сексом в гостиничном номере.

Google провела собственное расследование и установила, что обвинения против Рубина являются правдоподобными. Тогда глава компании Ларри Пейдж принял решение уволить инженера. Тем не менее, вместо того, чтобы предать эту историю огласке и выгнать его с позором, компания обеспечивала ему «золотой парашют» в размере $90 млн, которые выплачивались постепенно — по $2 млн в месяц на протяжении четырех лет. Последняя выплата состоялась в ноябре 2018 года.

Эти события вызвали бурю негодования у сотрудников Google, которые не оценили подобный подход руководства к насильникам. В ноябре в офисах Google по всему миру прошла акция протеста против харассмента на работе.

После этого генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о введении новых правил поведения на рабочем месте. Отдельным пунктом Пичаи вынес недопустимость чрезмерного употребления алкоголя. Это касается вечеринок на работе, командировок, а также специальных мероприятий, устраиваемых компанией.

По статистике Google, в 20% случаев сексуальных домогательств имело место быть сильное алкогольное опьянение. Теперь руководители групп и отделов обязаны следить за своими подчиненными и вводить ограничения — например, в некоторых командах уже действует правило «двух напитков на вечер» или система талонов на спиртное во время празднований.