Лебединая песня: как Джефф Безос потеряет богатство

Ничто не вечно под луной

Бизнес Amazon процветает, как и его основатель — в 2019 году самым богатым мужчиной мира вновь стал Джефф Безос, чье состояние составляет $131 млрд. Это на $19 млрд больше, чем год назад.

В 2018 году Безос стал первым человеком, возглавившим список миллиардеров Forbes с капиталом, превышающим сотню миллиардов долларов.

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Генеральный директор Amazon является одним из четверых людей, удостоенных звания богатейшего человека мира. Основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет занимал первую строчку рейтинга Forbes в течение одного года, бизнесмен из Мексики Карлос Слим Элу носил этот титул четыре года, а вот глава Microsoft Билл Гейтс был номером один двенадцать раз в промежуток с с 2001 по 2017 год.

Отмечается, что если бы Гейтс не отдал на благотворительность $35,8 млрд, то он сохранил бы лидирующую позицию.

Forbes также определил богатейшую женщину мира — ей стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс, чье состояние оценивается в $49,3 млрд.

«Бетанкур-Майерс и ее ближайшие родственники владеют 33% L`Oreal», — отметили в издании.

При этом, по оценкам Forbes, в общем списке богатейших людей мира Бетанкур-Майерс занимает только 15-ю строчку.

Несмотря на то, что накопленный капитал является более-менее постоянной величиной, в списке Forbes следующего года могут случится значительные изменения. Дело в том, что в следующем году Джеффу Безосу предстоит развод со своей женой Маккензи, с которой он прожил в браке 25 лет. В случае, если его состояние будет поделено поровну между партнерами, глава Amazon потеряет звание богатейшего человека мира, а его экс-супруга, напротив, ворвется в рейтинг самых состоятельных женщин-миллиардеров.

Тайное стало явным

Сообщения о разводе Джеффа и Маккензи Безос появились в прессе 9 января. В их совместном заявлении, размещенном в твиттере миллиардера, говорится о том, что супруги совместно приняли решение развестись и при этом собираются остаться «семьей и настоящими друзьями».

«Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорится в заявлении супругов.

«Мы провели такой прекрасный период совместной жизни как супружеская пара, и мы также видим, что нас ждет замечательное будущее как родителей, друзей, партнеров в различных проектах и в качестве людей, ищущих авантюры и приключения... Если бы мы знали, что расстанемся спусти 25 лет, мы бы снова все повторили», — пишут Джефф и Маккензи.

Тем не менее, позднее издание National Enquirer опубликовало скандальную историю, в которой утверждается, что развод Безосов не такой уж дружелюбный — оказывается, миллиардер изменял супруге с бывшей телеведущей Лорен Санчез, которая на тот момент тоже находилась в законном браке.

Изданию также удалось узнать содержание нескольких сообщений, которые Безос направлял своей любовнице, и опубликовать их.

Существует версия, по которой за освещением интрижки Безоса стоит не кто иной, как президент США Дональд Трамп, который уже давно ненавидит миллиардера. В поддержку этого говорит и тот факт, что владелец National Enquirer Дэвид Пекер — близкий друг и соратник американского лидера.

После этой истории Джефф Безос опубликовал шокирующее письмо, которое он получил от редактора издания National Enquirer: оно подтверждает, что сотрудник издания шантажировал миллиардера, угрожая опубликовать его интимные фото. Таблоид требовал, чтобы Безос взял назад свои слова о том, что решение сделать достоянием общественности его роман с Лорен Санчез было политически мотивированным.

«Если я в своем положении не смогу противостоять подобным домогательствам, то что же делать другим людям?» — заявил Безос.

Дружба дружбой, деньги — врозь

Но, несмотря на многочисленные обвинения и словесную пикировку с обеих сторон, главе Amazon в любом случае предстоит длительный бракоразводный процесс. В этом случае на повестке дня встает вопрос о том, удастся ли ему сохранить контроль над своей компанией — известно, что ему принадлежит 16% акций Amazon общей стоимостью $140 млрд.

Кроме того, неизвестно, насколько сильно пострадает его текущее состояние.

По законам штата Вашингтон, в котором Безосы зарегистрировали свой брак, при разводе супруги обязаны поровну разделить принадлежащую им недвижимость, а также совместное нажитое имущество.

На текущее положение дел мог бы повлиять брачный контракт, но до сих пор неизвестно, заключали ли его Джефф и Маккензи. Эксперты предполагают, что контракта не существует, так как Безосы поженились до того, как была основана Amazon. Маккензи Безос работала в зарождающейся фирме в качестве первого бухгалтера.

Больше всего в этой ситуации могут пострадать инвесторы Amazon, которые находятся в неведении относительно дальнейших планов Маккензи Безос. Пока реакция вкладчиков была сдержанной, во многом благодаря заявлению Безосов о том, что они планируют «остаться друзьями».

Тем не менее, когда на кону находятся миллиарды долларов, «дружелюбные разводы» становятся редкостью, рассказывает адвокат по разводам из Сан-Франциско Саманта Блей ДеЖен, участвовавшая в борьбе за опеку над детьми между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

«Они всегда начинают дружелюбно, и ты надеешься, что все так и останется, но по моему опыту, все становится только хуже», — заявила адвокат.