«Закрываем магазины»: Маск предсказал убытки Tesla

«У нас нет другого выхода»

Ожидания Илона Маска касательно того, что производитель электрокаров Tesla больше не будет убыточным, не оправдались. Во время конференц-колла с журналистами бизнесмен заявил, что в первом квартале 2019 года прибыли от компании ждать не стоит.

«Учитывая, что в первом квартале много всего произошло, мы берем много разовых платежей и есть много проблем с доставкой автомобилей в Китай и Европу, мы не ожидаем, что первый квартал будет прибыльным. Но рассчитываем на прибыль во втором квартале», — сообщил Маск репортерам.

После этого сообщения акции Tesla закономерно упали — их стоимость снизилась на 4,1% до $306,80 за штуку.

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Не далее, как в январе 2019 года Маск обещал, что Tesla выйдет в плюс, начиная с первого квартала текущего года, заявив о том, что он «оптимистично настроен». Тем не менее, одного настроения для осуществления задумки миллиардеру не хватило.

Чтобы сократить расходы, Илон Маск пообещал закрыть практически все магазины Tesla, перенеся всю торговлю в онлайн. Кроме того, затраты на отдел продаж и маркетинг будут также урезаны. Не исключены увольнения и переназначение сотрудников в другие отделы компании.

«У нас другого выхода, чтобы добиться нужных показателей», — подчеркнул генеральный директор Tesla.

Маск добавил, что все вышеуказанные меры в долгосрочной перспективе помогут снизить цены на автомобили Tesla, которые на текущий момент стоят достаточно дорого. Тем не менее, учитывая предыдущие несбывшиеся обещания бизнесмена, к этому заявлению стоит отнестись скептически.

Убытки Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн). Отмечается, что в прошлом году выручка компании составила $21,4 млрд, что является рекордом за все время существования Tesla. В последнем квартале 2018 году выручка компании равнялась $7,2 млрд.

Кроме того, в феврале стало известно, что Tesla может грозить банкротство, так как она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям.

Как отмечается, у компании пока недостаточно средств для того, чтобы расплатиться по долговым обязательствам. Впоследствии стало известно, что Маск был вынужден взять пять кредитов в банке на общую сумму около $61 млн.

Беда не приходит одна

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявила, что миллиардер нарушил условия досудебного соглашения, заключенного в октябре прошлого года. Тогда Маск, являющийся генеральным директором Tesla, был вынужден уйти с поста председателя после того, как SEC завела уголовное дело против миллиардера из-за его неосторожного твита о намерении сделать автомобильную компанию частной.

Комиссии и Илону Маску удалось достичь мирного соглашения, которое повлекло за собой уход инженера с должности, а также штраф в $20 млн. Кроме того, суд запретил ему публиковать твиты, способные повлиять на финансовые показатели Tesla, без предварительного согласования с юристами.

Тем не менее, в твите от 19 февраля миллиардер сообщил о том, что Tesla в этом году произведет 500 тыс. автомобилей. Несколькими неделями назад компания официально заявила инвесторам, что планирует создать 400 тыс. электрокаров максимум.

Комиссия по ценным бумагам и биржам выяснила, что при составлении этого твита Маск не консультировался с юридическим отделом, а значит нарушил условия соглашения, выказав неуважение к суду. После этого SEC заявила о возбуждении еще одного дела.

Если вина инженера будет доказана, то его ожидает очередной штраф. Также не исключено, что он может потерять пост генерального директора после конфликта с SEC.

«Когда ваш генеральный директор выказывает неуважение к SEC — это очень плохо. Они пошли с ним на сделку, а несколько месяцев спустя он снова взялся за старое. Это невероятно», — заявил директор центра корпоративного управления имени Джона Вайнберга Чарльз Элсон.