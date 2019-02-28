Сами шпионят: Huawei обвинила США в лицемерии

Компания Huawei решила сменить свою стратегию в отношениях со Штатами — если ранее глава бренда Рен Женфей лишь смиренно говорил о том, что он никогда бы не променял сотрудничество с властями КНР на расположение клиентов, то теперь заместитель председателя совета директоров и один из ключевых руководителей компании Гуо Пинг во всеуслышание заявил о том, что Америка проявляет лицемерие.

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Ранее США публично обвинили Huawei в работе на китайское правительство и слежке за американскими гражданами с помощью своего оборудования. Дело дошло до того, что президент Трамп запретил чиновникам пользоваться техникой Huawei из соображений национальной безопасности.

«В последнее время к Huawei приковано так много внимания. Видимо, мы все делаем правильно», — заявил Гуо Пинг во время своего выступления на форуме Mobile World Congress в Барселоне.

Руководитель компании заявил о том, что политика не должна мешать развитию кибербезопасности. Тем не менее, он напомнил, что Америка сама была замечена за шпионажем, даже за своими собственными корпорациями.

«Призма, призма на стене, кому из них я могу доверять? Если у вас нет ответа, можете спросить Эдварда Сноудена», — заявил Гуо Пинг.

Это отсылка к государственной программе США под названием PRISM, которая подразумевает под собой массовый негласный сбор информации и ее дальнейшую передачу в Агентство национальной безопасности (АНБ). Изначально эта программа классифицировалась как совершенно секретная.

Тем не менее, в 2013 году информация о PRISM появилась в прессе. Утечку секретных данных осуществил экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, который по сей день скрывается от США в России. В данных, которые Сноуден предоставил зарубежным СМИ, в том числе, говорилось о том, что

Агентство национальной безопасности в прошлом успешно взламывало сервера Huawei, чтобы заполучить доступ к исходному коду компании.

Кроме того, американские спецслужбы также следили за крупными бизнесменами и политиками Китая.

«Нападки на Huawei являются следствием осознания Вашингтоном того, что США отстают в сфере разработки стратегически важных технологий. Глобальная кампания против Huawei не имеет ничего общего с безопасностью, а связана с желанием Америки устранить конкурента», — сообщил зампред Huawei.

В свою очередь американские власти тоже не преминули уколоть Huawei во время Mobile World Congress.

«Угрозы сетям США имеют прямое отношение к безопасности наших союзников, так же как угрозы сетям союзников имеют прямое отношение к безопасности наших сетей», — заявил заместитель помощника госсекретаря по киберкоммуникациям и информационной политике Роберт Стрейер.

«Вы хотите иметь систему, которая потенциально может быть скомпрометирована правительством Китая, или вы хотите использовать безопасную альтернативу?» — задал вопрос присутствующим Стрейер, подчеркнув, что, согласно китайскому законодательству, все местные фирмы обязаны сотрудничать с властями.

Тем не менее, США пока не предоставили никаких доказательств того, что Huawei осуществляла хакерские атаки на территории Штатов. Глава одного из крупнейших операторов мобильной связи Vodafone Ник Рид заявил о том, что не собирается верить этому на слово, а отказ от оборудования Huawei критическим образом скажется на развертывании сетей 5G в стране.

«На данном этапе я бы предпочел сотрудничество с правительствами на национальном уровне, удостоверившись, что наше общение подкреплено фактами», — сообщил Рид в ходе барселонского форума.

На текущий момент в Канаде под подпиской о невыезде находится дочь главы Huawei Рен Женфея Мэн Ванчжоу, которая также является финансовым директором компании. Канадские правоохранительные органы задержали ее по запросу Штатов из-за возможного нарушения Huawei антииранских санкций, наложенных Дональдом Трампом.

По словам отца Мэн Ванжчоу, этот арест был политически мотивированным.

«Прежде всего, я выступаю против действий США. Такой политический жест не является приемлемым. США любят накладывать санкции на остальных по любому поводу... Мы против этого. Но раз уж дошло до такого, подождем решения суда», — заявил основатель Huawei.