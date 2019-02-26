Новое дело: что грозит Илону Маску

Пост Маска под угрозой

Илон Маск продолжает свое противостояние с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Регулятор подал прошение федеральному судье и требует признать миллиардера виновным в нарушении условий досудебного соглашения, заключенного в октябре 2018 года.

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Маск, являющийся генеральным директором Tesla, был вынужден уйти с поста председателя после того, как SEC завела уголовное дело против миллиардера из-за его неосторожного твита о намерении сделать автомобильную компанию частной. Комиссии и Илону Маску удалось достичь мирного соглашения, которое повлекло за собой уход инженера с должности, а также штраф в $20 млн.

Кроме того, суд запретил ему публиковать твиты, способные повлиять на финансовые показатели Tesla, без предварительного согласования с юристами.

Тем не менее, миллиардер давно известен своим импульсивным поведением и не смог себя сдержать: в сообщении от 19 февраля Илон Маск сообщил о том, что Tesla в этом году произведет 500 тыс. автомобилей. Несколькими неделями назад компания официально заявила инвесторам, что планирует создать 400 тыс. электрокаров максимум.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) 20 февраля 2019 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам выяснила, что при составлении этого твита Маск не консультировался с юридическим отделом, а значит нарушил условия соглашения, выказав неуважение к суду.

После того, как SEC заявила о возбуждении еще одного дела, генеральный директор Tesla отправил еще один твит, в котором пояснил, что на последней встрече с инвесторами он пообещал инвесторам от 350 тыс. до 500 тыс. Model 3 в этом году.

«SEC не смогла прочесть доклад о доходах Tesla, где черным по белому написано «от 350 до 500». Вот это конфуз», — написал Илон Маск.

Создается впечатление, что бизнесмен как будто бы нарочно провоцирует Комиссию. В своем недавнем интервью он прямым текстом заявил о том, что не уважает SEC и не одобряет их действия.

В том же интервью он сообщил, что твиты, которые он собирается отправить, никто заранее не читает и не подвергает цензуре, что является очевидным нарушением условий соглашения.

«Единственный твит, который мог бы подвергнуться проверке, это твит, способный повлиять на ситуацию на бирже. Во всех других случаях — «привет, первая поправка к Конституции». Свобода слова имеет первостепенную важность», — заявил Илон Маск.

Известно, что акции Tesla упали на 5% после очередного инцидента с неосторожными высказываниями своего руководителя.

«Он не изменится»

Теперь бизнесмена, скорее всего, ожидает судебное разбирательство, в ходе которого судья установит, нарушил ли Маск закон, рассказал The Verge Питер Хавелес, партнер юридической фирмы Pepper Hamilton.

Если вина инженера будет доказана, то его ожидает очередной штраф. По словам Хавелеса, маловероятно, что Маска отправят в тюрьму или лишат права управлять Tesla, так как твит пока еще не приравнивается к уголовному преступлению.

Впрочем, директор центра корпоративного управления имени Джона Вайнберга Чарльз Элсон утверждает, что потеря должности генерального директора для Маска все же возможна.

«Когда ваш генеральный директор выказывает неуважение к SEC — это очень плохо. Они пошли с ним на сделку, а несколько месяцев спустя он снова взялся за старое. Это невероятно», — считает Элсон.

Управляющий партнер венчурной фирмы Loup Ventures Джин Манстер полагает, что Маск продолжает относиться к управлению Tesla с безрассудством.

«Если вы ждете, что он изменится, то очевидно, что этого не произойдет. И это печально, потому что это отвлекает от продуктов мирового класса, которые производит его компания», — заключил эксперт.

Журналист Лесли Шталь, общавшаяся с Маском в декабре прошлого года, отметила, что в отношении инженера в прессе все чаще можно услышать не самые приятные эпитеты — «эксцентричный, непредсказуемый, безрассудный, склонный к драме».

«Склонный к драме? Звучит не так уж плохо, на самом деле. Мне даже понравилось. Но я веду себя как обычно. Конечно, я находился в состоянии безумного стресса на протяжении сумасшедших часов. Но система бы сломалась, если бы я был по-настоящему безрассуден», — заявил Маск.