От Джобса до Янга: 5 изгоев Кремниевой долины

Стив Джобс (Apple)

Что касается легендарного главы Apple Стива Джобса, то информация об его уходе из компании в 1985 году разнится от источника к источнику. Известно лишь то, что ему пришлось уйти из Apple после конфликта с тогдашним руководителем бренда Джоном Скалли, которого поддержал совет директоров. Вне зависимости от того, ушел ли Джобс сам или ему «помогли», изобретателю пришлось оставить компанию, которую он сам и основал.

Kimberly White/Reuters Стив Джобс (Apple), 2010 год

Надо отметить, что Джобс не скучал, находясь в изгнании — спустя год он приобрел компанию, которая превратилась в мультипликационную студию Pixar. Бизнесмен оставался генеральным директором Pixar вплоть до 2006 года, пока ее не купила The Walt Disney Company.

Возвращение Джобса обратно в Apple состоялось в 1996 году в качестве советника, а уже на следующий год он убедил совет директоров выгнать Джила Амелио с поста руководителя и сам занял его место.

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Стив Джобс оставался главой Apple вплоть до 2011 года, когда ему пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья.

После смерти Джобса от рака поджелудочной железы генеральным директором компании стал Тим Кук, занимающий эту должность по сей день.

Трэвис Каланик (Uber)

Трэвис Каланик и его партнер по бизнесу Гаррет Кэмп создали мобильное приложение Uber в 2009 году — оно позволяет пассажирам найти частного водителя такси. Несмотря на то что первоначальная идея принадлежала Кэмпу, в октябре 2010 года генеральным директором Uber был назначен именно Каланик.

Norbert Von der Groeben/Reuters Трэвис Каланик (Uber), 2015 год

Его карьера в качестве главы международной компании не продлилась долго. В 2017 году Uber захлестнула волна многочисленных скандалов, к многим из которых был причастен сам генеральный директор.

Так, однажды, Каланик накричал на водителя Uber, который пожаловался ему на повышение тарифов, заявив ему, что он «сам во всем виноват».

В том же году совет директоров решил, что Трэвис Каланик должен сложить полномочия и покинуть пост главы компании. Он остался в Uber в качестве одного из членов совета директоров, а его место занял бывший руководитель сети по онлайн-бронированию отелей Expedia Дара Хосровшахи.

Эван Уильямс (Twitter)

Платформа для микроблогинга Twitter была основана Эваном Уильямсом и Джеком Дорси в 2006 году — при этом роль генерального директора новой компании досталась последнему, так как сама задумка новой социальной сети принадлежала именно ему. Спустя два года Уильямс принимает неожиданное решение и увольняет Дорси с поста, заняв его место.

В 2009 году Джек Дорси основал компанию Square, стоимость которой составила $31 млрд. Известно, что глава Facebook Марк Цукерберг пытался завербовать бизнесмена и пригласить его в свою компанию, но у того были другие планы.

Rick Wilking/Reuters Эван Уильямс (Twitter), 2009 год

По слухам, Дорси развернул целую информационную кампанию, рассказывая СМИ о том, как он создал Twitter практически в одиночку, являясь единственным его создателем. Кроме того, он общался с членами совета директоров и другими сотрудниками компании, настраивая их против Эвана Уильямса.

Усилия Дорси не пропали даром — в 2015 году он вернулся в Twitter в качестве исполняющего обязанности генерального директора. Спустя некоторое время «и.о.» и вовсе пропало из названия его должности.

В конце февраля 2019 года компания заявила, что Эван Уильямс уходит с поста члена совета директоров. Таким образом, можно сказать, что месть Дорси удалась.

Мало кто помнит, что за компанией Tesla изначально стоял не Илон Маск, а инженеры Марк Тарпеннинг и Мартин Эберхард. В 2003 году Эберхард стал первым генеральным директором Tesla.

В 2007 году Мартин Эберхард получил звонок от Маска, который заявил о том, что совет директоров собрался без него.

Спустя некоторое время сооснователя Tesla попросили покинуть должность главы компании.

Paul Sakuma/AP Мартин Эберхард (Tesla), 2006 год

В следующем году Эберхард подал судебный иск против Маска, обвинив его в захвате власти компании, организации его отставки и попытке «переписать историю», приписав себе разработку модели Roadster. Известно, что до серьезного разбирательства дело так и не дошло — иск был урегулирован в досудебном порядке.

Джерри Янг основал Yahoo! в 1995 году вместе со своим другом Дэвидом Фило, с которым он познакомился в Стэнфорде. Генеральным директором компании Янг стал в 2007 году, а уже через год ему поступило предложение о поглощении Yahoo! от Microsoft.

Lucas Jackson/Reuters Джерри Янг (Yahoo!), 2010 год

Бизнесмен принял судьбоносное решение и отказался от сделки, что привело к критическому падению акций компании на рынке. Совет директоров так и не смог простить Янгу ошибку, отправив его в отставку со всех должностей компании в 2012 году.