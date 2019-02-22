Слишком некрасивый? Почему смартфон Samsung не дают потрогать

Смотреть можно, трогать нельзя

Samsung Galaxy Fold представляет собой смартфон в новом форм-факторе — это устройство с дисплеем 4,6 дюйма может раскладываться как книжка, превращаясь в небольшой планшет с диагональю 7,3 дюйма. Южнокорейская компания стала одним из первых крупнейших производителей смартфонов, которые вывели складной гаджет на широкий рынок, так что неудивительно, что презентация устройства вызвала, по меньшей мере, интерес зрителей.

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На большом экране в рамках презентации Galaxy Fold действительно смотрелся привлекательно. В настоящее время пользователей смартфонов действительно трудно удивить — несмотря на увеличение количества камер и мощности процессоров, сам внешний вид гаджетов оставался без изменений на протяжении многих лет подряд, так что складной телефон действительно привлекает к себе внимание.

Тем не менее, после мероприятия, когда прессе дали возможность вблизи увидеть и потрогать остальные представленные новинки, Galaxy Fold среди них не было.

Учитывая, что продажи смартфона стартуют в Штатах уже 26 апреля, такой шаг вызывает некоторые вопросы.

Как сообщает Business Insider, представитель Samsung лишь кратко заявил о том, что Galaxy Fold «появится чуть попозже», не предоставив дополнительных объяснений.

Учитывая тот факт, что стоимость Galaxy Fold в Штатах составит $1980, что превосходит по цене даже новинки Apple, очень странно, что компания не дала возможность прессе и блогерам лично протестировать новый смартфон.

Портал Gizmodo предполагает, что все дело в том, что новый смартфон Samsung слишком «толстый». По словам аналитика Марио Агилара, «на месте Samsung я бы постарался вызвать как можно больше восторга вокруг Galaxy Fold, не давая никому возможности критически оценить его вживую». Агилар считает, что обзорщиков может отпугнуть толщина устройство, которое, вероятно, равняется двум обычным моделям Galaxy, сложенным друг на друга.

Эту теорию подкрепляет тот факт, что Samsung во время презентации представила слишком мало информации касательно размеров Galaxy Fold, а на вопросы о толщине гаджета и вовсе не отвечает.

Есть и другая теория, согласно которой Samsung осознает, что продажи Galaxy Fold будут не очень высокими из-за его цены, и поэтому попыталась привлечь больше внимания к новой флагманской линейке S10, представленной в тот же день. При этом создание складного смартфона было неким «джокером», с помощью которого Samsung хотела вновь разжечь интерес к мобильным устройствам у широкой публике, которая стала терять свой повышенный интерес к гаджетам.

Также не исключено, что за два оставшихся до релиза месяца дизайн Galaxy Fold претерпит некие изменения, из-за чего его решили пока не показывать посторонним.

О ремонте лучше даже не думать

Даже несмотря на то, что весь мир увидел Galaxy Fold только «на широком экране», у прессы уже появились к складному устройству некоторые вопросы. Прежде всего, интересно, насколько Galaxy Fold долговечный для гаджета, который нужно постоянно складывать и раскладывать.

Кроме того, особо внимательные заметили посередине развернутого экрана «шов», который проходит через весь дисплей.

Пока неясно, остается ли он на протяжении всего сеанса пользователя или появляется только при раскладывании устройства — это предстоит выяснить во время непосредственного тестирования.

Есть и те, кто остался недоволен дизайном дорогого смартфона — в сложенном виде на дисплее появляются слишком широкие черные рамки по краям, от которых производители гаджетов пытаются избавиться уже несколько лет подряд.

Остаются вопросы и по ремонту устройства — починка дисплеев современных смартфонов, оснащенных функцией «мультитач», и так влетает в копеечку, поэтому можно только предположить, во сколько владельцу обойдется ремонт Galaxy Fold, который стоит почти две тысячи долларов.