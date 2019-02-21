Скандал с прослушкой: где Google тайно установил микрофоны

Потеряли микрофон

В начале февраля Google сообщил об обновлении своей системы безопасности Nest Secure. Это устройство включает в себя основной модуль, похожий на небольшой цилиндр, и датчики, которые устанавливаются внутри квартиры или дома. Эти датчики фиксируют открытие дверей или окон, а также любое движение внутри. В случае незаконного проникновения пользователь получит сигнал тревоги на свое мобильное устройство.

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Google заявил о том, что теперь пользователи смогут «общаться» с Nest Secure при помощи команд голосового помощника Google Assistant.

В этом момент неожиданно вскрылась правда — оказывается, в гаджете есть встроенный микрофон, о существовании которого не знал никто, кроме самого производителя.

Дело в том, что микрофон даже не упоминался в инструкции к устройству — его просто забыли туда добавить.

Представитель Google утверждает, что никакого злого умысла за этим действием нет, просто произошла «ошибка».

«Встроенный микрофон не задумывался как секрет и должен был быть указан в спецификациях устройства. Мы допустили ошибку со своей стороны», — заявили в пресс-службе.

Компания добавила, что микрофон не включается до тех пор, пока пользователь его намеренно не включит, то есть все это время Nest Secure не записывал речь своих хозяев.

«В системах безопасности часто используются микрофоны, которые обеспечивают функции, работающие за счет голосовых команд. Мы добавили в устройство микрофон, чтобы в дальнейшем можно было подключить к нему новые функции, например, возможность обнаружения разбитого стекла», — сообщил представитель Google.

«Умный дом» скрывает правду

Тем не менее, не все поверили в то, что Google действительно «забыл» упомянуть про встроенный микрофон при продаже своего устройства. Некоммерческая организация EPIC, занимающаяся проблемами неприкосновенности частной жизни онлайн, направила запрос в Федеральную торговую комиссию США с требованием принять меры в отношении IT-компании.

EPIC не только требует провести расследование с целью выяснить, как именно использовались эти микрофоны, но и лишить Google возможности заниматься бизнесом Nest.

«Федеральной торговой комиссии следует принудить Google к продажи компании Nest, а также проследить, чтобы Google уничтожил данные, которые он неправомерно получил от клиентов Nest», — говорится в запросе организации.

Ситуацией заинтересовался и сенатор от Вирджинии Марк Уорнер, известными своими категоричными высказываниями в адрес компаний Кремниевой долины.

«Это полностью противоречит ожиданиям потребителей. Утверждения о том, что потребителям «плевать на конфиденциальность», уже не отражают действительность, так как мы все чаще узнаем о том, что пользователи и политики в течение многих лет находились в неведении относительно практики сбора данных и их монетизации», — заявил сенатор Уорнер.

По словам политика, не исключено, что будут проведены специальные слушания, в рамках которых будут обсуждаться вопросы касательно домашних «умных» устройств.

«Федеральные агентства и конгресс США должны провести слушания, чтобы пролить свет на темные области цифровой экономики, в том числе то, как IT-компании формируют экосистему «умного дома» нечестными и антиконкурентными способами», — сообщил Уорнер.

Его коллега, сенатор от штата Орегон Рон Вайден, также выразил свою обеспокоенность тем фактом, что технологические бренды скрывают важную информацию от потребителей.

«Каждый датчик в каждом электронном устройстве должен быть представлен потребителю перед покупкой. Американцы могут устанавливать различные датчики в свои дома или в карманы, если у них есть необходимость, но они должны четко понимать, что эти датчики делают», — считает Вайден.

Ранее стало известно, что суд высшей инстанции в Париже обязал американскую компанию Google выплатить штраф в размере €30 тыс. обществу по защите прав потребителей UFC-Que Choisir за незаконный сбор данных.

Как отмечается, общество в 2014 году попросило суд признать незаконными 209 пунктов правил использования информации пользователей и документ о политике конфиденциальности компании Google. Таким образом, французский суд удовлетворил иск UFC-Que Choisir и обязал выплатить выплатить обществу штраф в размере €30 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб коллективным интересам пользователей.