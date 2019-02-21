«Сколько-сколько?!» Смартфон Samsung неприятно удивил

Круто, но дорого

Самым ярким событием презентации Samsung, несомненно, стал Galaxy Fold — складной смартфон с гнущимся дисплеем. В сложенном виде диагональ дисплея составляет 4,6 дюйма, а в разложенном — 7,3, то есть, по сути, он превращается в небольшой планшет.

Гаджет оснащен сразу шестью камерами — три установлены на задней панели, одна на лицевой и еще две по бокам. Известно, что пользователь смартфона сможет работать одновременно с тремя приложениями.

Samsung unveiled the mighty #GalaxyFold.

12GB of RAM, 512GB of storage, two batteries on the Galaxy Fold #GalaxyUnpacked #SamsungEvent

A phone and tab in one. pic.twitter.com/ggowOib3xs — GrEgOrY (@tunegreg) 21 февраля 2019 г.

Galaxy Fold будет поддерживать стандарт LTE или 5G и появится в продаже с 26 апреля 2019 года. Единственное, что может расстроить потенциального покупателя, так это цена — инновационный гаджет от Samsung обойдется в $1980 (около 129 тыс. руб. по текущему курсу).

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Неудивительно, что новость о ценнике Galaxy Fold всколыхнула интернет. Таких цен нет даже у компании Apple, которая всегда «славилась» высокой стоимостью своих гаджетов. Последняя новинка «яблочного» бренда в максимальной комплектации стоит $1449, что существенно дешевле, чем у южнокорейского конкурента.

Издание Financial Times признает технологический прорыв Samsung, но скептически оценивает перспективы Galaxy Fold на массовом рынке — слишком высокая цена отпугнет всех покупателей, кроме самых состоятельных, что в конечном итоге негативно отразится на продажах гаджета.

Эксперты ZDNet также не уверены в том, что Galaxy Fold ждет массовый успех — согласно недавнему исследованию Survey Monkey, всего 3% пользователей готовы тратить на новый смартфон свыше $1000.

Портал Ars Technica сомневается в долговечности гаджета — трудно предположить, что может случиться с корпусом после того, как его постоянно складывают и раскладывают обратно. Помимо прочего, на Galaxy Fold нельзя надеть стандартный защитный чехол, что тоже может отразиться на его внешнем виде.

Кроме того, необходимо проверить, насколько Google оптимизировал ОС Android для нового форм-фактора — не исключено, что мобильные операционные системы пока не совсем готовы к гнущимся смартфонам и их особенностям.

Пользователи Twitter, по традиции, тоже не остались в стороне и высказали свое мнение касательно новинки от Samsung.

«Окей, Samsung Galaxy Fold выглядит просто отлично, но сколько детей я должен продать, чтобы его купить?»

— иронизирует @DamianOBrian. Другой юзер @MitchJackson3d вспоминает, что мир отказался от телефонов-раскладушек еще в 2005 году, чтобы снова начать складывать смартфоны «но уже в другую сторону».

Тем временем, некоторые находчивые пользователи уже придумали, как получить складной смартфон, не выкладывая за него почти две тысячи долларов.

Кое-кто сомневается, что Galaxy Fold будет удобен для тех, кто любит долго разговаривать по телефону.

Answering a phone call on the new Samsung Galaxy Fold.... #SamsungEvent pic.twitter.com/C78vMFEwLC — Austin Grant (@AustinPlanet) 20 февраля 2019 г.

Есть и те, кто остался недоволен дизайном дорогого смартфона — в сложенном виде на дисплее появляются слишком широкие черные рамки по краям, от которых производители гаджетов пытаются избавиться уже несколько лет подряд.

Новый флагман

Помимо Galaxy Fold, Samsung также представил еще три смартфона — Galaxy S10, Galaxy S10 Plus и Galaxy S10E.

Galaxy S10E является более компактной, а значит более бюджетной версией основного устройства. Он оснащен экраном 5,8 дюйма. Дисплеи S10 и S10+ имеют диагонали 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Соотношение сторон во всех трех гаджетах — 19:9.

В камерах Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus установлено три модуля, включая суперширокоугольный. Galaxy S10E получил двойную камеру с двумя объективами и оптическим зумом 0,5X.

У Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus имеется сканер отпечатка пальца, встроенный в сенсорный экран. Младшая модель S10E оснащена обычным датчиком отпечатка на торце устройства.

Все три устройства работают на базе операционной системы Android 9 Pie. Стоимость Galaxy S10 составит $899, Galaxy S10+ — $999, а Galaxy S10E — $749.