«Становишься рабом»: сотрудники Amazon рассказали о страданиях

Business Insider опросил свыше 30 текущих и бывших сотрудников складов Amazon, чтобы выяснить, как компания справляется с пиковыми нагрузками в новогодние праздники и Черную пятницу. Большинство опрошенных работают на 18 складах в США, Великобритании и Европе, а другие занимают должности в иных отделах.

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Некоторые из сотрудников общались с порталом на условиях анонимности, а восемь работников давали комментарий в присутствии представителя Amazon. Тем не менее, их рассказы похожи — в праздничные недели всем в обязательном порядке приходится работать сверхурочно, отказываться от отпусков, сталкиваться с неизбежными травмами и продолжать выполнять свои обязанности, даже если в городе объявлена чрезвычайная ситуация.

«Это просто жесть», — заявил один из кладовщиков Amazon.

Переработка не обсуждается

Накануне Черной пятницы, с которой начинается традиционный период рождественских распродаж, на складах Amazon начинается сезон «обязательных переработок». По словам одного из источников, в обычный день количество товаров, отправленных на доставку, достигает от 70 тыс. до 90 тыс. единиц. В пиковый сезон объем отгрузки может вырастать вдвое.

Как правило, сотрудники складов работают десятичасовые смены, в общей сложности отрабатывая 40 часов в неделю.

Ближе к праздникам сотрудники находятся на работе шесть дней в неделю по 10 часов, либо пять ночей в неделю по 12 часов, что в конечном итоге составляет уже 60 часов в неделю.

Согласно американскому законодательству, такая переработка является обязательной — работодатель может заставить сотрудника работать сверхурочно столько дней, сколько ему потребуется, при условии, что он оплачивает его труд в 1,5-кратном размере относительно обычной зарплаты. В случае если работник отказывается, у компании есть право его уволить.

«Ты становишься рабом 60-часовой рабочей недели», — заявила Джаззи Уильямс, сотрудница Amazon из Калифорнии. Уильямс отработала праздничный сезон в конце 2018 года, заявив Business Insider, что чувствует себя «уставшей и раздраженной».

Вики Шэннон Аллен, которая потеряла свой дом из-за травмы на одном из складов Amazon в 2017 году, до сих пор остается бездомной и живет в своей машине.

По ее словам, работа во время праздников напоминает «12 часов кардионагрузки пять дней в неделю».

«Ты поднимаешься и спускаешься по лестнице, приседаешь, опускаешься на колени, снова встаешь — и так по кругу», — заявила Аллен.

Другая сотрудница отметила, что во время пиковых нагрузок работники склада проходят по 20 миль (около 32 км) за сутки.

Никаких отгулов

Неудивительно, что для сотрудника, работающего 60 часов в неделю, не предусмотрены отпуска. Источники сообщают, что с середины ноября в Amazon действует запрет на отгулы — это официально подтвердили представители компании.

Впрочем, получить отгул в праздничный период все же можно, хоть такие случаи и крайне редки. Сообщается, что сотрудник должен «забронировать» такой отпуск за несколько месяцев вперед.

У сотрудников компании предусмотрены оплачиваемые и неоплачиваемые дни отпуска. Сообщается, что если работник превысил лимит на неоплачиваемые дни (например, брал отпуск за свой счет для лечения), то Amazon с ним не церемонится.

«Если ты «ушел в минус», то пропал. Я видел людей, которые работали тут по пять лет, но превышали лимит на неоплачиваемое время, и их мгновенно увольняли», — рассказал сотрудник склада в Теннесси.

Лейла Ахмед, работавшая в Миннесоте, рассказала, что ее уволили 26 ноября, спустя четыре дня после Дня благодарения. Свой неоплачиваемый отпуск он тратила на заботу о своей бабушке. После того как она отработала несколько недель по 60 часов на складе, Ахмед свалилась с температурой.

Она позвонила на работу, объяснив причину, по которой она не сможет отработать следующую смену, и попросила ответный звонок от HR-департамента. Тем не менее, отдел кадров так и не перезвонил, а когда она вернулась на склад, то узнала, что ее уволили.

Ураган — не оправдание

Согласно информации трех бывших сотрудников Amazon, менеджеры складов не терпят прогулов даже в тех случаях, когда объявляется чрезвычайная ситуация в связи с погодными условиями.

Один из работников заявил о том, что ему велели явиться на рабочее место в тот день, когда в Канзасе был ураган. Другая сотрудница отправилась на работу, несмотря на тяжелую дорожную ситуацию, вызванную снегопадом.

«Однажды я позвонила на работу и сказала, что совсем не вижу дороги. Сказала, что не приеду из соображений безопасности. Позже я узнала, что они вычли эти часы из моего неоплачиваемого отпуска», — рассказала она.

Количество травм увеличивается

Несколько сотрудников заявили о том, что во время праздников резко увеличивается количество травм на производстве. Виной этому чрезмерная утомляемость и снижение внимания.

Кроме того, зачастую кладовщикам приходится взаимодействовать с опасными предметами, такие как ножи или мышеловки.

Один из работников заявил о том, что за весь свой 30-летний стаж, включая работу на скотобойне, он никогда не видел столько машин «скорой помощи», приезжающих в одно и то же место.

«Это именно то место, где я чувствую себя максимально беззащитным», — заявил кладовщик.

Несмотря на многочисленные жалобы со стороны сотрудников Amazon, ситуация на складах компании остается неизменной — сотни тысяч работников по всему миру трудятся за небольшой оклад, находясь в постоянном страхе увольнения за незначительные провинности и работая сверхурочно, не имея возможности отказаться. Тем временем, глава и основатель Amazon Джефф Безос продолжает оставаться богатейшим человеком Земли в современной истории — его состояние оценивается в $133 млрд.