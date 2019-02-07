Цифровая революция: новое телевидение для россиян

Телевидение – сравнительно новое изобретение, которое еще в прошлом веке воспринималось как настоящее чудо. В СССР в 1931 году началось вещание механического телевидения. Самого понятия «телевидение» тогда не существовало, поэтому диктор говорил с экрана: «Товарищи радиозрители, начинаем передачи советского дальновидения». На первых порах изображение приходилось передавать отдельно от звука, поэтому они далеко не всегда совпадали – с другой стороны, на микроскопических экранах этот изъян мог заметить только зритель с биноклем. Чтобы разглядеть хоть что-то, к телевизорам приделывали большую линзу.

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В середине ноября 1934 года в СССР вышла первая звуковая телепередача – народный артист СССР Иван Москвин прочел рассказ Чехова «Злоумышленник». Трансляция длилась 25 минут и имела огромный успех.

Но на этом развитие ТВ застопорилось – все упиралось в диск, лежавший в основе конструкции. Чтобы сделать крошечный экран хоть немного больше, пришлось бы существенно увеличить и размеры этого диска, но даже у телевизора-шкафа, занимающего половину комнаты, экран был бы лишь размером с открытку. Поэтому эра механического телевидения в середине 30-х годов ушла, и ей на смену пришло электронное ТВ.

Иконоскоп, сердце телеприемника и передатчика в более-менее современном понимании, изобрел ученый Василий Зворыкин, произошло это в США, куда он бежал от революции. Благодаря работе Зворыкина, в конце 1930-х годов телевидение стало электронным – в том числе и в СССР. В марте 1938 года на базе Шаболовской радиостанции был построен первый телецентр, регулярные передачи которого начались в 1939 году.

Чтобы обеспечить доступ к телевидению для всех граждан, в 1967 году была создана спутниковая система распределения телевизионных программ на сеть наземных приёмных станций «Орбита». В том же году началось цветное телевещание, еще одно детище Зворыкина. Благодаря спутникам к началу 1990-х годов две программы Центрального телевидения принимались практически на всей территории России.

ТВ невиданного масштаба

В конце декабря 2018 года в России начался новый этап развития телевидения. В этот день было завершено строительство сети цифрового вещания – последний, 5040-й передатчик был установлен в поселке Видяево в Мурманской области. 3696 из 5040 передающих станций были построены с нуля.

Сеть цифрового эфирного вещания покрывает телесигналом более 17,1 млн кв. км. Это самый большой проект в мире по созданию цифровой телесети. И один из самых экономичных.

Затраты России на охват «цифрой» одного домохозяйства составили около полутора тысяч рублей. Это в семь раз меньше, чем в Великобритании, и в три раза меньше, чем в Испании. На реализацию проекта потребовалось 9 лет. За эти годы РТРС вводил в эксплуатацию в среднем 3 цифровых передатчика в сутки, без каникул и выходных. В среднем каждые 8 часов запускался новый передатчик.

Напомним, что переход на цифровое вещание будет поэтапным – 11 февраля аналоговый сигнал отключат в семи регионах, затем 15 апреля – еще в двадцати, а 3 июня их примеру последуют оставшиеся субъекты. Когда ваш регион перейдет на цифровое вещание, можно уточнить по ссылке в

плане-графике отключения аналогового сигнала. В Тверской области, ставшей пилотным плацдармом проекта, аналоговое вещание прекратилось в декабре 2018 года.

Переход на цифру вызван целым комплексом причин.

«Эфирная платформа – единственная, которая может обеспечить большинство населения телесигналом без абонентской платы. Сопоставимым охватом обладает только непосредственное спутниковое вещание, но оно традиционно предоставляет платные услуги. До начала строительства сети цифрового эфирного телевещания 44% жителей страны принимали не более четырех телеканалов, около четверти населения – один-два телеканала», — сообщил «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Неоспоримыми преимуществами цифрового телевидения станут высокое качество изображения и звука, многоканальность, устойчивость к помехам, простота настройки приемного оборудования и отсутствие абонентской платы.

«Сегодня 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,4% жителей от Калининграда до Камчатки. Цифровое телевидение уравняло жителей отдаленных населенных пунктов и больших городов в доступе к информации», — отметил Пинчук.

Решением проблемы с доставкой телесигнала в труднодоступные и удаленные районы занималась госкомпания «Космическая связь». В рамках федеральной программы развития телевидения на орбиту были запущены 4 космических аппарата — с зоной покрытия всей территории РФ.

«В труднодоступных регионах, куда не доходят кабельные сети, спутник остается единственным каналом для доставки цифрового сигнала. При этом, если говорить об удаленных регионах, спутниковые каналы за счет широкого охвата территории и их бесперебойной стабильной работы являются более выгодным, надежным и эффективным вариантом доставки телевизионного контента по сравнению с доставкой по земле», — рассказала «Газете.Ru» начальник отдела телевидения и международных продаж ФГУП «Космическая связь» Людмила Михайлина.

Есть у цифрового телевидения и другое важное преимущество. «Главная ценность – освободятся эфирные частоты, которые можно будет использовать для других технологических нужд. Сейчас один аналоговый эфирный телеканал занимает одну эфирную частоту. После перехода на «цифру» на одной эфирной частоте уместится уже мультиплекс из нескольких цифровых каналов. Освободившиеся частоты – это бесспорное благо», — пояснил «Газете.Ru» преподаватель факультета коммуникации, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Артур Тарасенко.

Если вы смотрели телевидение по эфиру и принимали лишь 4-5 каналов, то после цифровизации таких каналов будет гораздо больше.

Особенности перехода

Во всех официальных документах и заявлениях фигурирует показатель охвата населения новым телевидением в 98,4% — на практике это означает, что часть россиян не смогут смотреть сериалы и телешоу даже после строительства цифровой сети. Однако решение этой проблемы, судя по всему, удалось найти.

Вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания расположены 18 тысяч населенных пунктов. Из них в шести тысячах населенных пунктов никто не живет, а оставшиеся 12 тысяч населяет около 800 тысяч семей – таковы официальные данные. Минкомсвязи договорилось с операторами спутникового телевидения о льготных абонентских условиях для таких людей – операторы пообещали обеспечить этих пользователей абонентским оборудованием по сниженным ценам и предоставить возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов.

Эта договоренность была закреплена законодательно: оператор не вправе отказать пользователю в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети, если пользователь проживает в местах, где недоступен цифровой сигнал РТРС.

Вопрос обеспечения населения оборудованием, необходимым для приема цифрового сигнала, входит в компетенцию региональных органов исполнительной власти. «Реализуются программы помощи малоимущим и проживающим вне зоны охвата цифровой телесети. Региональные органы исполнительной власти организуют подготовку волонтёров, которые помогут нуждающимся настроить «цифру». ФАС мониторит цены на приемное оборудование. Минпромторг участвует в проверке готовности торговых сетей. Таким образом, государство создает все условия, чтобы переход на «цифру» прошел комфортно для населения», — уверен Виктор Пинчук.

Дальше дело за самими телезрителями – им предстоит проверить имеющееся у них оборудование и при необходимости обновить его. Напомним, что цифровой телевизор или приставка должны иметь возможность приема сигнала в стандарте DVB-T2.

«На сайте РТРС смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам», — рассказал Пинчук.

В конце прошлого года ФАС уличила ритейлеров в необоснованном завышении цен на приставки на фоне перехода страны на цифровое ТВ. Например, когда 6 декабря аналоговое вещание было отключено в Тверской области, дешевые модели приставок сразу же подорожали на 30-100%, а дорогие – на 5-83,9%. Регулятор уже возбудил дело в отношении ритейлеров-нарушителей. По информации РТРС, минимальная стоимость цифровых телевизоров и приставок, необходимых для просмотра телевидения после отключения аналогового сигнала, составляет не менее 6,8 тыс. рублей и 1 тыс. рублей соответственно. Согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, ФАС проводит мониторинг цен на приставки. Причин для резкого роста цен на них ни чиновники, ни эксперты не видят.