Американцы сдались: Google подчинился Роскомнадзору

Google начал удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник внутри компании. Согласно российскому законодательству, поисковые системы, действующие на территории страны, обязаны фильтровать контент в соответствии с «черным списком» интернет-ресурсов, который составляет Роскомнадзор.

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В перечень таких ресурсов входят сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида, порнографический контент, рекламу наркотиков, азартные игры и пиратский контент.

В середине декабря прошлого года Google был оштрафован Роскомнадзором на 500 тыс. руб. за то, что тот не выполнил требования регулятора по подключению к системе с реестром запрещенных интернет-ресурсов.

Как следует из закона «Об информации...», поисковые системы, работающие в России, обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится перечень запрещенных в стране ресурсов.

«Мы ответ от компании Google получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Поскольку мы следим за их выдачей поисковой и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось, и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи с журналистами.

Известно, что другие поисковые системы, включая «Яндекс» и Mail.Ru, успешно подключились к ФГИС по первому требованию Роскомнадзора, но Google так и остался в числе нарушителей.

Максимальное наказание по статье, которую нарушил IT-гигант, составляет 700 тыс. руб. При этом Жаров не исключил, что его ведомство будет продолжать добиваться соблюдения российского законодательства, а значит в отношении IT-компании в ближайшее время могут быть возбуждены новые административные дела.

На следующий день стало известно о том, что Роскомнадзор намерен внести изменения в российское законодательство, если Google так и не подчинится требования надзорного органа. Заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин пригрозил компании Google блокировкой на всей территории страны.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф.

Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — цитирует слова Субботина «Интерфакс».

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — добавил замглавы Роскомнадзора.

Кроме того, Субботин пообещал провести повторную проверку Google в ближайшее время, чтобы узнать, привела ли техкомпания свою деятельность в соответствие с российскими законами. В случае, если нарушения не будут устранены, поисковик будет оштрафован уже на 700 тыс. руб.

Позже стало известно, что Google не намерен обжаловать штраф от российского регулятора, а 1 февраля появилась информация о том, что Google полностью оплатил штраф, наложенный Роскомнадзором.

«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Роскомнадзор также планирует проверить Huawei, Apple, Facebook и Twitter. Ранее в отношении двух последних компаний в России были возбуждены административные дела.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе надзорного органа.