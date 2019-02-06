Жертва кризиса: Apple бросил главный продавец

Уход в трудное время

Глава отдела розничной торговли Анджела Арендтс покидает компанию Apple после пяти лет работы. Согласно официальному заявлению пресс-службы, Арендтс уволится в апреле текущего года, чтобы добиться «новых личных и профессиональных целей».

«Последние пять лет были самыми стимулирующими и интересными за всю мою карьеру. Благодаря коллективным усилиям команды, ритейл еще никогда не был так силен», — заявила Анджела Арендтс, комментируя свое увольнение.

Место Арендтс займет Дейдра О'Брайен, ранее занимавшая должность руководителя HR-департамента.

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«В Apple мы верим в то, что наша душа — это наши люди, а Дейдра понимает сильные стороны нашей команды как никто другой. Свыше тридцати лет она помогала Apple ставить интересы покупателей выше всего... Я счастлив, что буду работать с Дейдрой в ее новой роли, и я знаю, что наши 70 тыс. сотрудников магазинов думают точно так же», — пишет Тим Кук в официальном заявлении.

Он также пожелал своей бывшей сотруднице удачи в твиттере, опубликовав фотографию, на которой он запечатлен вместе с Арендтс и О'Брайен.

A bittersweet set of announcements today. Angela, we thank you for all you've done to inspire and energize our teams. Deirdre, we can think of no one better to lead our stores and all of Apple's people in their mission to change lives for the better. pic.twitter.com/PekF8rU9Qe — Tim Cook (@tim_cook) 6 февраля 2019 г.

«Сегодня нам и радостно и грустно. Анджела, мы благодарим тебя за всю, что ты сделала, чтобы вдохновить и зарядить энергией всю нашу команду. Дейдра, нет никого лучше тебя, чтобы возглавить наши магазины и всех сотрудников Apple ради общей миссии изменить жизнь людей к лучшему», — написал генеральный директор компании.

Анджела Арендтс пришла в Apple после работы в фэшн-компании Burberry, чтобы заниматься развитием фирменных магазинов. Именно она придумала текущую концепцию точек продаж Apple по всему миру. Одной из ее идей является замена сервисных центров Genius Bar, где сотрудники находились за стандартным прилавком, на более современные центры Genius Grove, в рамках которых внутри здания росли настоящие деревья, а работники сервиса могли свободно гулять по всей площади.

Известно, что Анджела Арендтс была самым высокооплачиваемых менеджером в Apple —

в 2017 году она заработала $24,2 млн, что почти в два раза больше дохода главы компании Тима Кука.

Кроме того, именно Арендтс прочили позицию Кука, если вдруг он соберется сложить полномочия и уйти на пенсию. Впрочем, сама бизнес-леди опровергала эти слухи, назвав их «лживыми» и «глупыми» в интервью BuzzFeed News.

Куда именно отправится Анджела Арендтс теперь — пока неизвестно. Тем не менее, не исключено, что она вернется в индустрию моды, так как не так давно упоминала об этом в одном из интервью.

«В фэшн-индустрии есть несколько вещей, по которым я скучаю», — заявила Арендтс Vogue, добавив, что росла именно в этой сфере и «знает там все, что нужно знать».

«Это немного странно»

Уход вице-президента по ритейлу стал одним из самых громких увольнений из Apple за последние несколько лет. Известно, что на текущий момент компания пытается преодолеть кризис продаж iPhone по всему миру и резкое падение спроса на гаджеты в Китае.

По словам аналитика Wedbush Дэна Ивса, решение Арендтс уволиться именно сейчас вызывает много вопросов.

Тем не менее, он не исключает, что назначение нового главы отдела розничной торговли может благотворно сказаться на делах компании.

«Теперь, когда у руля находится О'Брайен, Apple должна сфокусироваться на увеличении спроса в КНР за счет позитивного покупательского опыта в фирменных магазинах компании... когда они приходят тестировать новые гаджеты», — заявил Ивс, имея в виду человеческий фактор и общение с продавцом как главный стимул продаж в этом регионе.

Аналитик IT-индустрии и бывший сотрудник Apple Майкл Гартенберг назвал назначение Дейдры О'Брайен «немного странным».

«Объединять эйчар и ритейл в одно целое — это, мягко говоря, немного странно. Очевидно,что Apple не хочет, чтобы должность директора по розничным продажам осталась пустой. Интересно, как это сыграет свою роль в дальнейшем», — пишет Гартенберг в твиттере.