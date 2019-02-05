«Дело ближайших дней»: ФАС нацелилась на Samsung

«Ждите, добрались»

В ближайшие 7-10 дней Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена возбудить дело против российского подразделения компании Samsung, сообщает РИА «Новости». Ведомство подозревает производителя техники в координации цен на смартфоны.

«Дело по Samsung еще пока не возбуждено, но думаю, что как и обещал, в ближайшие дни оно будет возбуждено... Реально в ближайшие 7-10 дней», — заявил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

В сентябре прошлого года Цариковский проанонсировал возбуждение дела в отношении Samsung.

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«Ждите Samsung, добрались. По-моему, еще не возбудили дело по смартфонам. В ближайшее время, наверное, будет решаться вопрос о возбуждении»,— сообщил замглавы ведомства. Он не уточнил, о каких именно смартфонах идет речь, но отметил, что это «нестарые модели», которые уже продаются на территории России.

Кроме того, по словам начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, компания подозревается не только в незаконной экономической координации, но и в наличии антиконкурентных соглашений. Тенишев отметил, что ведомство займется проверкой и других представителей рынка, но не уточнил, каких именно.

«Будет отрабатываться версия и о наличии антиконкурентных соглашений в деятельности этой компании. Вы знаете, что мы вообще пристальное внимание этому рынку уделяем. Мы уже вынесли решение в отношении компании LG, вынесли решение в отношении российской дочерней компании Apple. Пришло время Samsung. Там еще не один Samsung, у нас еще есть наработки. Не буду пока говорить», — заявил Тенишев.

Известно, что ФАС начала проверку Samsung на предмет координации цен на смартфоны еще в 2016 году.

«Сделали запрос в Samsung, он касается цен на все модели смартфонов с 1 января 2015 года», — сообщили тогда в пресс-службе антимонопольного регулятора.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Samsung, но к моменту выхода заметки в компании не смогли предоставить оперативный комментарий.

Координируют все

В июне 2018 года российская «дочка» LG была оштрафована Федеральной антимонопольной службой на 2,5 млн руб.

«Сумма определена с учетом смягчающих и одного отягчающего обстоятельства», — заявил Андрей Цариковский.

В частности, обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, стали добровольное прекращение противоправного поведения до возбуждения антимонопольного дела и содействие ФАС при проведении расследования. Отягчающим обстоятельством явилась длительность правонарушения — его продолжительность превышает один год, отметили в ведомстве.

По мнению ФАС, компания координировала экономическую деятельность реселлеров смартфонов LG.

«Контроль включал в себя регулярный сбор данных о ценах при помощи специального ценового алгоритма, а также предоставление самими реселлерами работникам ООО «ЛГ Электроникс Рус» информации о несоблюдении их конкурентами рекомендованных розничных цен», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как утверждает ФАС, действия компании привели к удержанию цен на 17 моделей смартфонов.

В марте 2017 года ФАС также оштрафовала российскую «дочку» Apple на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S и iPhone 5C. Ведомство определило, что большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени.

Таким образом, сложилось впечатление, что «рекомендованные» цены на iPhone были приняты в качестве обязательных.

Apple заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone, а реселлеры устанавливают их самостоятельно, в зависимости от состояния рынка.

Кроме того штраф получил менеджер по работе с розничными сетями ООО «Эппл Рус», который занимался координацией экономической деятельности реселлеров iPhone в России.

«Должностное лицо «Эппл Рус» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в ФАС.