Тайна раскрыта: кто стоит за самым популярным яйцом мира

Яйцо напомнило о здоровье

14 января 2019 года в мире был зафиксирован новый рекорд — фотография обычного яйца в набрала миллионы лайков в Instagram, став самой популярной записью на этой платформе. Яйцо, которое зовут «Юджин», обогнало даже признанную королеву Instagram, модель и сводную сестру Ким Кардашьян, 21-летнюю Кайли Дженнер.

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«Давайте вместе установим новый мировой рекорд, сделав эту публикацию самой популярной в Instagram. Нужно побить рекорд Кайли Дженнер (18 млн лайков). У нас получится!» — гласит подпись к знаменитой публикации.

У пользователей интернета действительно получилось — теперь яйцо не просто обогнало фото Дженнер, но и смогло добиться значительного отрыва. На момент написания заметки у Юджина уже свыше 52 млн лайков. У Кайли Дженнер пока лишь «скромные» 19 млн.

В тот же день портал BuzzFeed связался с владельцем аккаунта, чтобы узнать причины внезапного флешмоба. Он представился «курочкой Генриеттой», которая проживает в британском захолустье.

По словам Генриетты, она загорелась идеей побить рекорд Кайли Дженнер, когда прочитала о нем в газетах.

«Для меня это был вызов. Ничего личного», — ответил автор самой популярной Instagram-публикации в мире.

Как выяснилось позднее, «яйцо-рекордсмен» создал сотрудник лондонского рекламного агентства Крис Годфри, раскрывший свою личность изданию The New York Times.

Как утверждает сам Годфри, установление нового рекорда Instagram действительно стало для него вызовом.

«Я подумал: что может стать вселенским и одновременно простым, как яйцо, чтобы побить прошлый рекорд?» — вспоминает британец, добавив, что у яйца нет пола, расы и религии, а значит оно универсально.

Достичь показателей Кайли Дженнер Крису Годфри удалось всего за десять дней. Сейчас на аккаунт яйца Юджина подписаны 10 млн человек со всего мира.

Годфри действовал не один — ему помогали его коллеги из рекламного агентства. В день Супербоула яйцо неожиданно появилось в рекламе, рассказав всему миру, как его вирусная слава отразилась на психическом здоровье.

«Социальные сети давят на меня. Если у вас есть проблемы, поговорите со специалистом», — заявил Юджин в эфире стримингового сервиса.

Оказалось, что таким образом Крис Годфри и его друзья решили привлечь внимание общественности к распространению психических заболеваний.

«Люди влюбились в это яйцо, и теперь Юджин намерен продолжить распространять позитив», — заявила Алиса Хан-Уилан, одна из создателей публикации.

По словам молодых людей, постепенно яйцо «займется» и другими социальными проблемами современного общества.

Слава приходит и уходит

Интересно, что популярность яйца росла сама собой, органически. Несмотря на многочисленные слухи о том, что Годфри платил знаменитым Instagram-блогерам и использовал агрессивные методы SMM-раскрутки, он категорически отрицает любой обман.

Команда, стоящая за Юджином, отказалась рассказывать, сколько денег предлагали им ведущие бренды за сотрудничество, предлагая сосредоточить все внимание на самом яйце. Некоторые эксперты утверждали, что партнерская программа с «самым популярным яйцом мира» стоит по меньшей мере $10 млн, но Алиса Хан-Уилан заявила о том, что эта цифра «слишком преувеличена».

Годфри и его коллеги намерены и дальше «продвигать позитивные идеи», и утверждают, что деньги их мало интересуют.

Между тем, аналитики предсказывают яйцу скорое забвение, сравнимое с его мгновенным взлетом.

«Тот факт, что им удалось заставить так много людей смотреть на фото яйца — это аномалия, настоящее чудо, — считает Эндрю Эссекс, глава креативного агентства Plan A, — Это как дыра в пространственно-временном континууме. В этом нет никакого смысла, а значит это недолговечно. Периодически появляются какие-то вещи, которые просто так «ломают интернет». Это просто случайность, ее нельзя повторить. Нельзя повторить и нельзя продлить. При всем моем уважении».