Это война: китайский шпион украл секреты Apple

Секреты на продажу

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвиняет сотрудника Apple в краже коммерческой тайны, сообщает Business Insider. Известно, что Цзижун Чен похитил свыше тысячи файлов, содержащих конфиденциальную информацию о секретном проекте «Титан» — подразделении Apple, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей.

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В июне 2018 года Цзижун Чен, являющийся гражданином Китая, был принят на работу в «Титан» в качестве инженера по аппаратуре. Подозрения касательно его действий начались в тот момент, когда коллеги заметили, как он делал фотографии в местах с ограниченным доступом.

Apple проверила его персональные устройства и обнаружила там «тысячи файлов, содержащих засекреченную информацию, принадлежащую Apple, включающую в себя инструкции, схемы и диаграммы».

Кроме того, копии этих файлов были обнаружены на личном жестком диске обвиняемого, что строжайше запрещено правилами Apple. Там же находились две сотни фотографий, сделанных внутри офиса.

Цзижун Чен сообщил руководству Apple, что собирается подать заявление на другую должность в рамках компании, но, как оказалось, он находился в контакте и с другими работодателями.

Одним из них была компания по производству беспилотных автомобилей в Китае, то есть прямой конкурент проекта «Титан». Не исключено, что инженер намеревался передать похищенные из Apple данные именно этой фирме.

Подозреваемый был арестован за день до того, как он собирался улететь в КНР. Его адвокат отказался комментировать дело своего подзащитного.

«Apple очень серьезно относится к конфиденциальности и защите нашей интеллектуальной собственности. Мы общаемся с властями по этому делу и просим направлять все вопросы ФБР», — заявили в пресс-службе «яблочной» компании.

Новости о возможной передаче торговых секретов американского бренда Apple китайской стороне появились на фоне ухудшения отношений между США и КНР. Помимо торговой войны, затрагивающей многие отрасли, Америка пытается добиться экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу. На текущий момент женщина ожидает суда в канадском Ванкувере.

Не все так просто с «Титаном»

Известно, что это уже второй случай за полгода, когда сотрудника Apple подозревают в краже коммерческой тайны. В июле 2018 года Чжан Сяолан был арестован федералами при попытке перепродать секретные данные о «Титане» китайской компании Xiaopeng Motors.

Его также задержали «в последний момент» в аэропорту Сан-Хосе, когда он пытался улететь в Гуанчжоу. Чжан Сяолан скачал засекреченные файлы со схемами, относящимися к разработке беспилотных средств передвижения. Когда он заявил своему менеджеру в Apple, что собирается уволиться и вернуться обратно в Китай, у руководства компании появились подозрения на счет сотрудника.

На допросе в ФБР гражданин Китая сознался, что похитил данные о технологии и намеревался их передать Xiaopeng Motors.

Представитель Xiaopeng Motors при этом заявил, что в компании не получала конфиденциальные данные Apple и уволили подозреваемого, как только узнали о происшествии.

В начале января 2019 года стало известно о том, что Apple уволила свыше 200 сотрудников, занимающихся проектом «Титан». По словам руководства компании, это не означает, что Apple отказывается от разработки беспилотного автомобиля — просто этот проект вышел за установленные рамки и теперь охватывает несколько подразделений сразу.

«У нас невероятно талантливая команда, работающая над системами автопилотирования и смежными технологиями. Поскольку проект требует концентрации внимания на нескольких ключевых областях, некоторые группы разработчиков будут перераспределены между другими подразделениями компании, где они продолжат заниматься развитием машинного обучения и других важных для Apple инициатив», — заявили в пресс-службе Apple, назвав массовое увольнение «реструктуризацией проекта».

Известно, что это уже не первый раз, когда проект «Титан» покидает большое количество человек — так, в 2016 году из штата ушли несколько сотен сотрудников. По информации пресс-службы Apple, часть из них навсегда покинула компанию, а другая была переведена на другие должности.