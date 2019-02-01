«Штраф оплачен»: сколько Google отдал Роскомнадзору

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил о том, что компания Google оплатила штраф в размере 500 тыс. руб., наложенный на компанию 11 декабря 2018 года.

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«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — цитирует Ампелонского РИА «Новости».

Причиной денежных санкций в адрес американской компании стало невыполнение требований закона «Об информации…» по подключению к федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС).

Согласно российскому законодательству, все поисковые системы, действующие на территории России, обязаны подключиться к ФГИС, чтобы своевременно исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Известно, что другие поисковики, включая «Яндекс» и Mail.Ru, успешно подключились к ФГИС.

Максимальное наказание по статье, которую нарушил Google, составляет 700 тыс. руб. При этом глава Роскомнадзора Жаров не исключил, что его ведомство будет продолжать добиваться соблюдения российского законодательства, а значит в отношении IT-компании в ближайшее время могут быть возбуждены новые административные дела.

15 января 2019 года Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента.

По словам Вадима Ампелонского, в конце февраля Роскомнадзор проверит соблюдения этой нормы российского законодательства.

«У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе», — уточнил пресс-секретарь надзорного органа.

Как ранее заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, не исключено, что Google может быть заблокирован в России, если он и дальше продолжит игнорировать российское законодательство. При этом может быть изменен главный закон страны, регулирующий поведение в интернете.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф.

Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое как блокировка», — цитирует слова Субботина «Интерфакс».

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — добавил замглавы Роскомнадзора.

В конце января стало известно, что Google был снова оштрафован — на этот раз Национальным комитетом по защите данных Франции. Французский регулятор утверждает, что поисковик пренебрег интересами пользователей при продвижении своего сервиса персонализированных рекламных объявлений. В частности, Google вменяется в вину «недостаток прозрачности, информирования юзеров и отсутствие четкого согласия».

За нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) Google обязан заплатить €50 млн.

Известно, что 1 февраля Роскомнадзор начинает плановую проверку, которая продлится до конца месяца. Ведомство должно убедиться, что компании, занимающиеся обработкой персональной информации россиян, локализовали их данные на территории Российской Федерации.

Роскомнадзор планирует проверить Huawei, Apple, Facebook и Twitter. Ранее в отношении двух последних компаний в России были возбуждены административные дела.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе надзорного органа.