На грани краха: над чем работает Apple

Прорыва ждать не стоит

Айфоны образца 2020 году будут иметь обновленную 3D-камеру, которая позволит владельцам гаджета более активно пользоваться технологией дополненной реальности (AR), передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Apple.

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Такая камера, установленная с задней стороны устройства, призвана сканировать окружение и создавать трехмерную реконструкцию реального мира.

Сообщается, что дальность ее действия существенно увеличится относительно 3D-камеры, которая уже присутствует в современных моделях iPhone.

Дело в том, что в новой камере вместо системы проекции точек будет установлен лазерный сканер, который может успешно работать на более дальних дистанциях. Это лишь одна из новых функций, запланированных для айфонов, которые увидят свет в 2020 году. Эксперты также предсказывают появление третьей камеры, улучшенные инструменты для фотографирования и более мощный процессор.

По словам источника, Apple ведет переговоры с Sony Corp. о тестировании новых сенсоров, которые позволят делать снимки высокой четкости.

Лазерная 3D-камера может предшествовать выходу полноценной AR-гарнитуры от Apple, релиз которой предварительно также назначен на 2020 год. Представитель компании отказался от комментариев по поводу дальнейших планов Apple.

Не исключено, что заявленная 3D-камера дебютирует не на айфоне, а на обновленном iPad Pro — известно, что в прошлом Apple «тестировала» новые функции сначала на планшетах и только потом на смартфонах.. Так, например, случилось с внедрением 4G-связи в 2012 году.

Что же касается ближайшего будущего, то в 2019 году Apple выпустит преемников iPhone XS и iPhone XS Max, которые носят кодовые названия D42 и D43, а также обновленную версию iPhone XR.

Самый крупный гаджет из тройки получит тройную камеру, сообщает источник. Не исключено, что такая камера будет представлена и в более бюджетных моделях — более точная информация об этом появится ближе к сентябрю.

Кроме того, сообщается о том, что Apple намерена заменить порт Lightning на USB-C. Это позволит заряжать «яблочные» устройства с помощью широкого ряда зарядных устройств, включая те, которые предназначены для смартфонов на базе Android.

В целом, ждать чего-то прорывного от айфонов 2019 года не стоит — источники сообщают, что Apple сосредоточится на улучшении старых функций, а значит новые модели iPhone будут сильно напоминать прошлогодние. Выход действительно прорывных гаджетов от Apple запланирован на 2020 год — ожидается, что к тому моменту в некоторых регионах мира уже будут развернуты сети пятого поколения (5G).

Айфоны теряют ажиотаж

В конце января Apple опубликовала квартальный отчет, в котором рассказала о падении продаж айфонов на 15% в новогодний период. Это худший показатель компании за последние десять лет.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри предполагает, что негативная тенденция сохранится и во втором квартале. Ожидается, что общая сумма дохода в следующем отчетном периоде снизится на $6 млрд, или 10% относительно предыдущего года.

В этом году спрос на айфоны снизился во всем мире.

По словам главы Apple, владельцы гаджетов стали реже обновлять свои устройства, покупая новый iPhone в среднем раз в три года. Согласно исследованию SurveyMonkey, пользователи из США не видят смысла переходить на новые модели, так как они стоят слишком дорого, но в них нет тех функций, которые сделали бы айфон незаменимым устройством.

Из-за этого руководство Apple решило пойти на беспрецедентные меры и снизить цены на iPhone в тех странах, где курс национальной валюты значительно снизился по отношению к доллару США. На текущий момент неизвестно, какие именно страны коснутся нововведения компании, но не исключено, что речь идет о Китае, Турции, Бразилии, Индии и России.

«Мы решили вернуться к тем ценам на iPhone, которые будут более сопоставимыми с местными расценками год назад. Надеемся, что это поможет увеличить продажи в этих регионах», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.