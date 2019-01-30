Отчаянные меры: как Apple заставит покупать гаджеты

Людей больше, денег меньше

Apple представила финансовый отчет за первый квартал 2019 года, и его результаты, как и предсказывалось, неутешительны. Доходы упали на 15%, что является самым худшим показателем компании в новогодний период за последние десять лет.

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Генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что существует несколько причин, повлиявших на финансовое положение компании. Так, в некоторых странах мира цены на iPhone оказались завышены из-за падения курса местной валюты по отношению к доллару, что привело к уменьшению спроса на смартфоны.

Кроме того, программа Apple по замене аккумулятора по сниженной цене поспособствовала тому, что владельцы iPhone не стали покупать новую модель, а продолжили пользоваться старой.

По словам финансового директора компании Луки Маэстри, эти факторы продолжат оказывать влияние на финансы Apple и во втором квартале текущего года.

Ожидается, что общая сумма дохода в следующем отчетном периоде снизится на $6 млрд, или 10% относительно предыдущего года.

Как следует из отчета, Apple действительно столкнулась с серьезными проблемами с продажами в Китае — показатель упал на $4,8 млрд, или 36% по сравнению с 2018 годом. Кук заявил о том, что спрос в КНР упал на три самых популярных продукта Apple — iPhone, MacBook и iPad.

В этом году спрос на айфоны снизился во всем мире. По словам главы Apple, владельцы гаджетов стали реже обновлять свои устройства, покупая новый iPhone в среднем раз в три года. Согласно исследованию SurveyMonkey, пользователи из США не видят смысла переходить на новые модели, так как они стоят слишком дорого, но в них нет тех функций, которые сделали бы айфон незаменимым устройством.

Тем временем, количество пользователей Apple все равно продолжает расти. Для руководства компании этот показатель является наиболее важным в долгосрочной перспективе, так как именно от него зависит продвижение сервисов Apple.

Компания первый раз за всю историю раскрыла количество владельцев iPhone во всем мире.

На текущий момент эта цифра равняется 900 млн активных пользователей, что на 75 млн больше, чем в прошлом году.

Количество пользователей сервисов Apple тоже выросло по сравнению с 2018 годом — 360 млн человек. Компания рассчитывает, что к 2020 году этот показатель достигнет 500 млн пользователей.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

Как сообщает Reuters, в такой непростой финансовой ситуации Apple пришлось прибегнуть к крайним мерам. Второй раз за свою 12-летнюю историю компания снизит цены на флагманские модели iPhone в тех странах, где курс национальной валюты значительно снизился по отношению к доллару США.

Этот шаг должен подстегнуть слабые продажи айфонов в тех странах, где «яблочные» гаджеты стоят гораздо больше, чем конкуренты, из-за ослабления местной валюты.

Глава Apple Тим Кук не назвал конкретные рынки, где ожидается снижение цен, но не исключено, что в их числе окажутся Китай, Турция, Бразилия, Индия и Россия.

«Мы решили вернуться к тем ценам на iPhone, которые будут более сопоставимыми с местными расценками год назад. Надеемся, что это поможет увеличить продажи в этих регионах», — заявил Тим Кук в интервью.

По словам финдиректора Луки Маэстри, выравнивание цен распространится только на устройства Apple и не затронет сервисы, например, Apple Music или App Store.

В конце прошлого года Apple отказалась раскрывать статистику по продажам iPhone — эксперты посчитали, что компания недовольна полученными данными и не хочет признаваться в том, что новые смартфоны продаются хуже, чем она рассчитывала. В середине января компания Intel, являющаяся поставщиком модемов для устройств Apple, случайно приоткрыла завесу тайны, заявив о том, что доход от продаж модемов сильно сократился «ниже ожидаемого» из-за плохого спроса на смартфоны — в этой период Intel недосчиталась $200 млн.

Эксперты провели анализ имеющихся данных и высчитали, что в праздничный период продажи Apple упали на 11,8 млн устройств. По данным прошлых квартальных отчетов, в новогодний сезон Apple продавала от 74 млн до 78 млн смартфонов, а значит дефицит в 11,8 гаджетов составляет около 16% относительно предыдущих показателей.