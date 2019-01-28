Храм в пустыне и помощь брату: куда уходят миллиарды Илона Маска

Официальный сайт благотворительного фонда Илона Маска является одним из самых минималистичных в интернете. Согласно информации, которую можно из него почерпнуть, миллиардер жертвует средства на исследования в области возобновляемой энергии, освоения космоса, педиатрии, инженерии, а также искусственного интеллекта. Газета The Guardian провела расследование и выяснила, на какие еще нужды тратятся деньги из фонда Маска. Пользуясь официальной терминологией, некоторые из этих трат можно смело назвать «нецелевыми».

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Персональные предпочтения

Судя по всему, Илон Маск является большим поклонником ежегодного фестиваля Burning Man, который проводится в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада. Согласно документам, в 2012 году бизнесмен выделил из своего благотворительного фонда $10 тыс. на постройку храма — возведение деревянного здания является своеобразной традицией Burning Man.

Учитывая тот факт, что по окончании фестиваля храм сжигается, то эту инвестицию нельзя назвать долгосрочной. Впрочем, самого Маска это не смущает — в своем интервью The New York Times он дал исчерпывающий ответ касательно Burning Man: «Если вы там ни разу не были, то ничего не поймете».

В том же году пожертвование в размере $10 тыс. от фонда Маска получил Зал славы рок-н-ролла, посвященный наиболее известным и влиятельным деятелям этой эпохи. Как значится в документе, сопровождающем благотворительный взнос, эти деньги предназначены для «информирования посетителей музея, фанатов и ученых об истории и важности рок-н-ролла». О музыкальных предпочтениях миллиардера мало что известно, но не исключено, что он в какой-то степени считает себя рок-звездой.

Семья — превыше всего

В период с 2011 по 2013 год из фонда Маска было выделено $100 тыс. на оплату счетов в Мирман-скул, школе для одаренных детей в Лос-Анджелесе — именно там учились пятеро сыновей бизнесмена. Чуть позже Илон Маск открыл собственную школу Ad Astra, расположенную на территории штаб-квартиры SpaceX, куда он перевел своих отпрысков.

Другое пожертвование было направлено брату Илона Кимбалу Маску, который запустил стартап Kitchen Community, обучающий детей выращивать съедобные культуры и готовить себе полезную еду. На открытие стартапа Кимбалу было перечислено $183 тыс.

В течение четырех лет эта компания (была переименована в Big Green) продолжала получать дотации от фонда Илона Маска, сумма которых составляет почти полмиллиона долларов. С момента открытия этот стартап заработал около $47 млн.

Что характерно, с 2010 по 2016 гг. Big Green выплатила Кимбалу Маску около $85 тыс. — то есть, по факту, некоторое количество пожертвованных денег все-таки «осталось в семье».

Ситуация на дорогах

Еще одно неожиданное пожертвование от Илона Маска в размере $25 тыс. внезапно получила небольшая организация Angelenos Against Gridlock [рус. «жители Лос-Анджелеса против пробок]. Судя по всему, миллиардер таким образом пытался решить проблему с печально известным участком дороги на 405 шоссе, через который бизнесмен добирается из своего дома в Бель-Эйр в офис Space X.

На текущий момент эта организация уже прекратила свое существование. Тем не менее, Маск не теряет надежды исправить ситуацию на дорогах — как известно, он занимается бурением тоннелей под городом, чтобы избежать пробок на поверхности.

Как отмечает Guardian, несмотря на странный и иногда экстравагантный характер пожертвований Маска, все они были сделаны в рамках закона. Ни Илон, ни Кимбал не получали никаких денежных компенсаций за работу в фонде, а о выплатах младшему брату миллиардер не знал. Кроме того, сейчас эти платежи прекратились.

Известно, что Илон Маск является участником программы «Клятва дарения», учрежденной Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Миллиардеры, подписавшие «клятву», обязуются отдать не менее 50 % своего капитала на благотворительность. Интересно, что самый богатый человек мира, глава Amazon Джефф Безос так и не присоединился к инициативе.