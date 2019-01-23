Новое телевидение: как мир переходит на цифру

Глобальная цифровизация

Благодаря стремительному развитию технологий, происходящему в последние десятилетия, многие привычные сферы жизни уже претерпели существенные изменения — мобильные телефоны теперь соперничают по функционалу с компьютерами, скорость Интернета позволяет смотреть кино в формате высокой четкости, а стиральной машине или электрической розетке можно отдавать команды через Wi-Fi.

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Глобальные перемены, разумеется, не обошли стороной и телевидение — постепенный переход с аналогового вещания на цифровой формат стартовал в конце 1990-х годов, и во многих странах этот процесс уже завершен.

По данным Международного союза электросвязи на октябрь 2018 года, переход на цифровое телевидение завершен в 54 странах мира, еще 75 государств находятся в процессе внедрения этого формата.

«Наш анализ показывает, что цифровые технологии ведут к коренным преобразованиям в нашем образе жизни и предлагают значительные возможности для стимулирования экономического роста, усовершенствования связи, повышения энергоэффективности, защиты нашей планеты и улучшения жизни людей», — говорил в середине декабря 2018 года глава Бюро развития электросвязи МСЭ Брахима Сану.

Аналоговое телевидение, использующее для передачи звука и изображения электрический сигнал, уже давно считается устаревшим, так как не может соперничать со своим цифровым аналогом ни по качеству картинки, ни по надежности передачи данных. Разница между этими технологиями прекрасно видна даже на маленьких телевизорах, не говоря уж о больших плазменных панелях.

Принципиальное отличие аналогового и цифрового вещания заключается в технологии, применяемой для передачи сигнала. Аналоговый сигнал поступает в непрерывном режиме и подвержен влиянию внешних факторов (например, погоды), из-за чего качество звука и картинки может падать, а иногда и пропадать совсем. С цифровым сигналом такого произойти не может — ни «снегопада», ни ряби, ни волн на экране не появится ни при каких обстоятельствах.

Сигнал аналогового типа не позволяет полностью использовать возможности современных телевизоров, которые рассчитаны именно на цифровое вещание. Дело в том, что цифровой сигнал поступает частично с перерывами, что обеспечивает передачу изображения и звука очень высокого качества. Создается принципиально новая ТВ-реальность: четкая картинка и качественный звук важны не только для просмотра красочных фильмов типа «Аватара», но и любимого в России футбола и даже кулинарных шоу — там можно рассмотреть все.

Кроме того, цифровое телевидение позволяет передавать большое количество каналов на любой вкус, тогда как аналоговый сигнал может предложить существенно меньшее разнообразие.

Цифровые сигналы могут восстанавливать исходящие данные, передаваемые в зашифрованном коде, а аналоговое вещание такими возможностями не располагает.

Как это было

Директор департамента наземных служб МСЭ Николай Васильев, выступая в ноябре 2018 года на конференции Digital TV Russia & CIS, рассказал об общих тенденциях внедрения цифрового телевидения в мире. По его словам, при переходе на цифровое вещание используются различные бизнес-модели: бесплатная (распространена в государствах Евросоюза), платная (в странах с высоким уровнем дохода на душу населения, в частности, в скандинавском регионе) и комбинированная (часть телеканалов предоставляется бесплатно, а часть — за плату).

«При этом страны по-разному подходили к отключению аналогового ТВ. В некоторых осуществлялось одномоментное отключение «аналога», в других — поэтапное. Второй вариант, как правило, использовался в странах с большой территорией и большим количеством зрителей эфирного ТВ», — поделился опытом Васильев.

Практически все страны оказывали гражданам поддержку в приобретении оборудования для приема цифрового сигнала, прежде всего — социально незащищенным слоям населения.

Как рассказал Николай Васильев, первой страной, полностью перешедшей на цифровой формат, стали Нидерланды — там процесс завершился в 2006 году. Переход прошел гладко и безболезненно, так как большинство жителей страны сделало выбор в пользу современных технологий намного раньше, подключившись к кабельному телевидению. Отказ от аналогового телевидения, как сообщали власти Нидерландов, позволил им ежегодно экономить до $14 млн — именно в такую сумму бюджету обходились «бесплатные» сервисы для телезрителей. Эти средства были направлены на различные социальные нужды.

При этом раньше других процесс перехода на цифру начали вовсе не Нидерланды, а США — это произошло в 1996 году, когда был принят Закон о телекоммуникациях, содержащий положение о выдаче лицензий для начала цифрового телевизионного вещания. Несмотря на ранний старт, дата перехода на «цифру» много раз откладывалась и переносилась.

Покупка цифровых приставок для населения финансировалась из бюджета страны, и предприятие это оказалось очень затратным — 5 января 2009 года экономический департамент конгресса США заявил, что $1,34 млрд, выделенные на абонентские приставки, израсходован, тогда как еще большое количество американцев этих приставок не получили. Пришлось согласовывать выделение дополнительных денег, изыскивать резервы и только потом возобновлять выдачу субсидий.

По данным Федеральной комиссии по связи США, к предполагаемому моменту отключения аналогового вещания в феврале 2009 года, около 6,5 млн американцев были не готовы к приему цифрового сигнала. Кроме того, оставалось еще около 50 станций, не готовых к цифровому вещанию. В итоге Штаты потратили на внедрение технологии 13 лет — трансляция аналогового сигнала была прекращена только 12 июня 2009 года.

Еще одним «пионером» цифрового вещания была Франция, так же, как и американцы, задумавшаяся над переходом к телевидению будущего в 1996 году — на тот момент французам были доступны шесть бесплатных аналоговых каналов. Процесс шел не очень быстро, но к началу 2005 года в стране начали работать 18 цифровых национальных каналов, также передававшихся на безвозмездной основе. Они легли в основу запущенного в мае 2005 года наземного цифрового телевидения, то есть цифровой сигнал передавался при помощи инфраструктуры телевизионных вышек и передатчиков.

Необходимо отметить, что появившиеся тогда каналы были первыми бесплатными телеканалами, введенными в эфир с 1986 года – до этого на французском медиарынке появлялись только платные новые каналы.

Доступ к «телевидению будущего» на тот момент имело около 34% населения Франции, причем с первых же месяцев аудитория цифровых телеканалов стала стабильно расти. Уже к концу 2005 года одним из наиболее популярных подарков на Рождество в стране был именно декодер, позволяющий распознавать цифровой сигнал на обычных телевизорах

Постепенное отключение аналогового сигнала началось 31 марта 2005 года и завершилось 30 ноября 2011 года, таким образом, переходный период длился более 6,5 лет. В общей сложности сейчас во Франции семь цифровых мультиплексов (пакет из нескольких цифровых каналов, транслируемый на одной частоте). Зрителям предлагается более 30 каналов.

Среди стран мир, в которых процесс перехода к цифровому телевидению еще не завершен — Бразилия (внедрение технологий стартовало в 2007 году и должно закончиться в 2023 году) и Китай. Как и в России, в Китае переход на цифровое вещание был намечен на 2015 год, однако в ходе реализации этого проекта возникла масса проблем. Наземный беспроводной сигнал заменит аналоговый только после того, как цифровой уровень покрытия будет равен существующему аналоговому. Ожидается, что это произойдет к 2020 году.

Напомним, что в конце прошлого года и в России было завершено строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания, и теперь страна в несколько этапов будет переходить с аналогового сигнала на «цифру».

С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен. Пилотным регионом уже стала Тверская область— там аналоговый сигнал отключен в декабре 2018 года. В первый этап перехода на цифровое ТВ включены Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика. Во второй (с 15 апреля) — 20 регионов: Амурская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Новгородская область, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Сахалинская область, Ставропольский край, Тюменская область, Удмуртская Республика, Чувашская республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Во всех остальных субъектах РФ сигнал будет переключаться с 3 июня: сюда вошли Алтайский край, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская и Воронежская области, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская, Калининградская и Калужская области, Камчатский, Краснодарский и Красноярский края, Курская, Ленинградская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская и Орловская области, Пермский и Приморский края, Псковская область, Адыгея, Республика Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Крым 64, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Ростовская, Самарская, Саратовская и Свердловская области, Севастополь, Смоленская, Тамбовская и Томская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область и Чукотский автономный округ.

В результате к концу года все россияне должны получить возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве.