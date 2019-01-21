Не послушались: Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter

Нет конкретики

Роскомнадзор начинает административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter, сообщили в ведомстве 21 января. Причиной этому стало несоблюдение IT-гигантами российского законодательства — согласно ему, иностранные социальные сети обязаны хранить персональные данные граждан РФ на территории России.

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«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России.

Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем.

В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе надзорного органа.

В конце прошлой недели Роскомнадзор сообщил о том, что получил ответы от Facebook и Twitter касательно локализации баз данных на территории России.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter... Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник», — заявили в ведомстве.

Как оказалось, предпринятые американскими компаниями действия не удовлетворили Роскомнадзор, что привело к возбуждению административного дела. На текущий момент Facebook и Twitter так и не локализовали данные россиян.

Закон «О персональных данных» №152-ФЗ вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Согласно ему, как иностранные, так и российские компании обязаны хранить персональные данные граждан РФ на территории России.

По словам юриста правозащитной организации «Агора» Дамира Гайнутдинова, максимальным наказанием для Facebook и Twitter за несоблюдение закона является штраф за непредоставление запрошенных сведений (ст.19.7 КоАП — до 5 тыс. руб.) .

«Кроме того, Роскомнадзор может обратиться в суд с заявлением о включении Facebook и Twitter в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, что станет основанием для блокировки сервисов, как было, например, с LindkedIn», — заявил эксперт.

Как отметил Гайнутдинов, дела по ст.19.7 рассматривает суд. Роскомнадзор должен пригласить представителей компаний для составления протоколов об административном правонарушении, взять объяснения и после, если будут основания по КоАП, — направить дело в суд.

Google в зоне риска

В декабре прошлого года в России была оштрафована компания Google — поисковик не выполнил требования Роскомнадзора и не подключился к системе с реестром запрещенных интернет-ресурсов.

Речь идет о обязательном подключении поисковых систем к ФГИС (федеральной государственной информационной системе), чтобы своевременно исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. В результате Google получил штраф в размере 500 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства.

Впоследствии глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что его ведомство будет продолжать добиваться соблюдения российского законодательства, а значит в отношении IT-компании в ближайшее время могут быть возбуждены новые административные дела.

Кроме того, замглавы ведомства Вадим Субботин не исключил вероятную блокировку Google в России, если компания продолжит нарушать закон.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — прокомментировал Субботин.