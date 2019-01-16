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«Трамп — великий»: глава Huawei оценил шпионский скандал

Глава Huawei дал первое интервью после ареста его дочери

Основатель компании Huawei Рен Женфей, живущий жизнью затворника и избегающий общения с прессой, решил встретиться с журналистами, чтобы прокомментировать шпионский скандал, разгоревшийся вокруг его компании. Кроме того, это первое публичное выступление Рена после того, как его дочь, финансовый директор Huawei, была арестована по запросу Соединенных Штатов.

«Я бы никогда не навредил другой стране»

74-летний основатель Huawei и бывший офицер Народно-освободительной армии Китая Рен Женфей встретился с представителями прессы, чтобы опровергнуть причастность своей компании к шпионажу. Ранее несколько стран мира, включая США и некоторые государства Европейского союза, призвали отказаться от техники Huawei, так как ее использование «может привести к появлению угроз для национальной безопасности».

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По словам Рен Женфея, его компания никогда не шпионила в пользу Китая или любой другой страны. Он также отрицает сообщения о том, что, согласно китайскому законодательству, Huawei обязан встраивать в свои устройства бэкдоры — то есть программы, которые намерены образуют дефекты алгоритма, позволяющие получить несанкционированный доступ к системе.

«Ни один закон в Китае не принуждает устанавливать обязательный бэкдор», — заявил президент Huawei, отметив, что его компания никогда не была участником «серьезных инцидентов, связанных с безопасностью».

Западу известно о тесных связях Рен Женфея с Коммунистической партией Китая, что вызвало еще больше подозрений насчет того, что Huawei может шпионить за американскими и европейскими пользователями с помощью своих гаджетов. Тем не менее, основатель корпорации заявил о том, что он четко разделяет политику и бизнес.

«Основной принцип коммерции заключается в том, что клиент всегда находится на первом месте. Мои политические взгляды и мой бизнес необязательно должны быть связаны... Я люблю свою страну и поддерживаю Компартию, но я никогда не сделаю ничего такого, что может навредить любой другой стране», — сообщил Рен Женфей.

Он также рассказал о том, что при создании текущей бизнес-модели Huawei вдохновлялся брендом Apple, что отразилось на его доли в компании.

«Я владею 1,14% активов Huawei. Доля Стива Джобса в Apple составляла 0,8%. Это значит, что было бы разумным в дальнейшем еще сократить мою долю — я учусь у Стива Джобса», — заявил Рен Женфей.

Во время встречи с журналистами глава Huawei не мог не затронуть американо-китайские отношения, назвав Дональда Трампа «великим президентом». Тем не менее, он призвал Штаты «открыться» своей компании.

«Huawei не так уж и важен! Неужели такая мелочь может разжечь конфликт между двумя великими державами — США и Китаем? Я хочу донести до Америки важность сотрудничества и общего успеха. В мире высоких технологий одна компания или одна страна не могут обеспечить все нужды мира», — сообщил президент компании.

Он добавил, что мир уже давно вышел из индустриальной эры, когда одно государство могло самостоятельно собрать станок, поезд или корабль.

«Мы находимся в информационной эре, и все зависим друг от друга», — подчеркнул Рен Женфей.

В ближайшие годы во всем мире начнется развертывание мобильных сетей пятого поколения (5G), но санкции со стороны многих стран могут помешать Huawei преуспеть в этой области. Так, США, Австралия и Новая Зеландия запретили своим телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei при внедрении 5G из-за опасений, что китайские власти будут прослушивать разговоры или даже устроят саботаж сетей.

Рен признал, что эти проблемы вызовут определенные «трудности» у Huawei, но выразил уверенность в том, что компания сможет это пережить: «Так было всегда — нельзя сотрудничать сразу со всеми... Значит, мы сконцентрируемся на тех странах, которые будут нам рады».

На текущий момент Huawei продолжает подписывать договоры о сотрудничестве с рядом европейских стран в сфере развития 5G и намеревается увеличить свою прибыль на 20% в 2019 году — до $120 млрд.

«Жду бессмертия»

В начале декабря в Канаде по запросу США была задержана дочь Рен Женфея, финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. На текущий момент она находится под подпиской о невыезде и ожидает суда по подозрению в нарушении компанией анти-иранских санкций.

В столовой, находящейся в штаб-квартире Huawei, можно увидеть стаканчики для кофе, на которых изображен маяк на морском побережье. Картинку венчает слоган: «Этот маяк ждет возвращения Мэн Ванчжоу».

«Как отец Мэн, я очень по ней скучаю», — заявил Рен Женфей, впервые прокомментировавший арест дочери.

Он добавил, что не уверен в том, что Дональд Трамп вмешается в это дело и поможет ее освободить.

Президент Huawei также рассказал о том, что пока не знает, кто займет его место в качестве главы компании.

«Я пока не знаю, кто станет моим преемником. Он появится сам собой... Я же не Саудовский король. Что же касается моего ухода на пенсию, это зависит от того, когда ученые изобретут лекарство, позволяющее жить вечно. Я жду бессмертия», — сообщил китайский магнат.