«Трамп — великий»: глава Huawei оценил шпионский скандал

«Я бы никогда не навредил другой стране»

74-летний основатель Huawei и бывший офицер Народно-освободительной армии Китая Рен Женфей встретился с представителями прессы, чтобы опровергнуть причастность своей компании к шпионажу. Ранее несколько стран мира, включая США и некоторые государства Европейского союза, призвали отказаться от техники Huawei, так как ее использование «может привести к появлению угроз для национальной безопасности».

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По словам Рен Женфея, его компания никогда не шпионила в пользу Китая или любой другой страны. Он также отрицает сообщения о том, что, согласно китайскому законодательству, Huawei обязан встраивать в свои устройства бэкдоры — то есть программы, которые намерены образуют дефекты алгоритма, позволяющие получить несанкционированный доступ к системе.

«Ни один закон в Китае не принуждает устанавливать обязательный бэкдор», — заявил президент Huawei, отметив, что его компания никогда не была участником «серьезных инцидентов, связанных с безопасностью».

Западу известно о тесных связях Рен Женфея с Коммунистической партией Китая, что вызвало еще больше подозрений насчет того, что Huawei может шпионить за американскими и европейскими пользователями с помощью своих гаджетов. Тем не менее, основатель корпорации заявил о том, что он четко разделяет политику и бизнес.

«Основной принцип коммерции заключается в том, что клиент всегда находится на первом месте. Мои политические взгляды и мой бизнес необязательно должны быть связаны... Я люблю свою страну и поддерживаю Компартию, но я никогда не сделаю ничего такого, что может навредить любой другой стране», — сообщил Рен Женфей.

Он также рассказал о том, что при создании текущей бизнес-модели Huawei вдохновлялся брендом Apple, что отразилось на его доли в компании.

«Я владею 1,14% активов Huawei. Доля Стива Джобса в Apple составляла 0,8%. Это значит, что было бы разумным в дальнейшем еще сократить мою долю — я учусь у Стива Джобса», — заявил Рен Женфей.

Во время встречи с журналистами глава Huawei не мог не затронуть американо-китайские отношения, назвав Дональда Трампа «великим президентом». Тем не менее, он призвал Штаты «открыться» своей компании.

«Huawei не так уж и важен! Неужели такая мелочь может разжечь конфликт между двумя великими державами — США и Китаем? Я хочу донести до Америки важность сотрудничества и общего успеха. В мире высоких технологий одна компания или одна страна не могут обеспечить все нужды мира», — сообщил президент компании.

Он добавил, что мир уже давно вышел из индустриальной эры, когда одно государство могло самостоятельно собрать станок, поезд или корабль.

«Мы находимся в информационной эре, и все зависим друг от друга», — подчеркнул Рен Женфей.

В ближайшие годы во всем мире начнется развертывание мобильных сетей пятого поколения (5G), но санкции со стороны многих стран могут помешать Huawei преуспеть в этой области. Так, США, Австралия и Новая Зеландия запретили своим телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei при внедрении 5G из-за опасений, что китайские власти будут прослушивать разговоры или даже устроят саботаж сетей.

Рен признал, что эти проблемы вызовут определенные «трудности» у Huawei, но выразил уверенность в том, что компания сможет это пережить: «Так было всегда — нельзя сотрудничать сразу со всеми... Значит, мы сконцентрируемся на тех странах, которые будут нам рады».

На текущий момент Huawei продолжает подписывать договоры о сотрудничестве с рядом европейских стран в сфере развития 5G и намеревается увеличить свою прибыль на 20% в 2019 году — до $120 млрд.

«Жду бессмертия»

В начале декабря в Канаде по запросу США была задержана дочь Рен Женфея, финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. На текущий момент она находится под подпиской о невыезде и ожидает суда по подозрению в нарушении компанией анти-иранских санкций.

В столовой, находящейся в штаб-квартире Huawei, можно увидеть стаканчики для кофе, на которых изображен маяк на морском побережье. Картинку венчает слоган: «Этот маяк ждет возвращения Мэн Ванчжоу».

«Как отец Мэн, я очень по ней скучаю», — заявил Рен Женфей, впервые прокомментировавший арест дочери.

Он добавил, что не уверен в том, что Дональд Трамп вмешается в это дело и поможет ее освободить.

Президент Huawei также рассказал о том, что пока не знает, кто займет его место в качестве главы компании.

«Я пока не знаю, кто станет моим преемником. Он появится сам собой... Я же не Саудовский король. Что же касается моего ухода на пенсию, это зависит от того, когда ученые изобретут лекарство, позволяющее жить вечно. Я жду бессмертия», — сообщил китайский магнат.