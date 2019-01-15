Завышал цифры: рэпера Джей-Зи поймали на лжи

Больше выплат для жены

Музыкальный сервис Tidal, ранее известный как WiMP, был куплен рэпером Джей-Зи в 2015 году, чтобы составить конкуренцию таким платформам, как Spotify, Pandora, YouTube и Apple Music. К сожалению, несмотря на большие финансовые инвестиции и поддержку именитых звезд, Tidal приходилось тяжело, а на равное соперничество с другими стриминговыми сервисами можно было даже не рассчитывать.

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Неудачи Tidal привели к тому, что компания Джей-Зи начала искусственно накручивать прослушивания, об этом сообщило норвежское издание Dagens Naeringsliv. Журналисты этой газеты целый год следили за показателями сервиса, чтобы прийти к неутешительному выводу — многие цифры на сайте не отражают действительность, отличаясь от нее на сотни миллионов прослушиваний.

В частности, издание указывает на расхождения в прослушивании двух альбомов — «The Life of Pablo», принадлежащего Канье Уэсту, и «Lemonade, который записала супруга Джей-Зи, певица Бейонсе.

Обе пластинки были выпущены в 2016 году в качестве эксклюзива для Tidal. Согласно данным, которые предоставляет сам сервис, эти альбомы прослушали сотни миллионов раз в первые 15 дней после релиза. Однако, Dagens Naeringsliv, проводящая исследование совместно с Норвежским университетом науки и технологий, выяснила, что цифры были искусственно завышены — примерно на 320 млн прослушиваний.

По мнению журналистов, это было сделано специально, чтобы увеличить роялти для исполнителей — чем больше количество просмотров, тем выше денежные выплаты для артистов.

Tidal опровергло преступление и обвинило норвежскую газету в «клеветнической кампании».

Тем временем, норвежские власти подтвердили, что в отношении компании было начато расследование по делу о мошенничестве — им занимается местное ведомство по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений.

Несмотря на то, что обвинения пока не предъявлены, по меньшей мере четверо сотрудников Tidal уже были допрошены следствием. Сообщается, что трое из них обнаружили признаки вмешательства в цифры, связанные с альбомами Бейонсе и Канье Уэста. Эти сотрудники ушли из компании в 2016 году, подписав договор о неразглашении.

Тем временем, пресс-служба Tidal заявляет о том, что официально компания не проходит как подозреваемый по этому делу, и находится в тесном контакте с представителями следствия.

«Было бы неправильно раскрывать подробности нашего общения прессе», — заявили в Tidal. Рэпер Джей-Зи пока не прокомментировал факт начала расследования.

Слишком много противоречий

Ранее Tidal уже был замечен в нескольких скандалах. В 2016 году та же норвежская газета со ссылкой на источники заявила о том, что стриминговый сервис имеет свыше сотни неоплаченных счетов, большая часть которых появилась после сделки с Джей-Зи. Так, Tidal был должен нескольким музыкальным фестивалям, арендодателю, предоставляющему здание для главного офис, многим лейблам, а также банкам, отелям, такси-компаниям и ресторанам.

В 2017 году появилась информация о том, что Джей-Зи завышал количество подписчиков Tidal. Когда рэпер заявил о том, что его сервис достиг аудитории в миллион подписчиков, на самом деле эта цифра составляла около 350 тыс. человек — об этом свидетельствуют платежные документы.

Год спустя Джей-Зи сообщил о трех миллионах слушателей Tidal, но, согласно чекам от лейблов, их количество не превышало 850 тыс.

В том же году стало известно, что Tidal покидает один из основателей сервиса и друг Джей-Зи — рэпер Канье Уэст. По словам супруга Ким Кардашьян, Tidal задолжал ему около $3 млн. Большая часть из этой суммы является бонусом за привлечение свыше 1,5 млн новых слушателей, которые якобы появились у сервиса после релиза альбома «Life of Pablo».

После ухода из Tidal Уэст решил пойти другим путем и представил свой следующий альбом «Ye» сразу на нескольких площадках, включая малоизвестное приложение, которое в прямом эфире транслировало вечеринку по поводу релиза новой пластинки.