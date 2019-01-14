Крутое яйцо: кто стоит за новым рекордом Instagram

Яйцо обогнало звезд

4 января 2019 года в Instagram-аккаунте @world_record_egg появилась фотография куриного яйца. Как заявил хозяин профиля, снимок был опубликован с одной целью — побить предыдущий рекорд по лайкам.

«Давайте вместе установим новый мировой рекорд, сделав эту публикацию самой популярной в Instagram. Нужно побить рекорд Кайли Дженнер (18 млн лайков). У нас получится!» — гласит подпись к публикации.

Чтобы сместить сводную сестру Ким Кардашьян с пьедестала почета, яйцу понадобилось всего десять дней —

на момент публикации заметки фото собрало 28,4 млн лайков, количество которых увеличивается с каждой минутой.

Портал BuzzFeed связался с владельцем аккаунта, чтобы узнать причины внезапного флешмоба. Он представился «курочкой Генриеттой», которая проживает в британском захолустье. Генриетта отказалась давать интервью по телефону, но ответила на вопросы в письменном виде.

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По ее словам, яйцо зовут Юджин, и ему удалось собрать столько лайков благодаря «силе яйца». Генриетта загорелась идеей побить рекорд Кайли Дженнер, когда прочитала о нем в газетах.

«Для меня это был вызов. Ничего личного», — ответил автор самой популярной Instagram-публикации в мире.

На аккаунт, где кроме фото яйца, нет других публикаций, уже подписалось свыше 3 млн человек.

Предыдущий рекорд принадлежал модели и бизнесвумен, 21-летней Кайли Дженнер, принадлежащей к клану Кардашьян. Фото, на котором новорожденная дочь Сторми сжимает палец звезды, на текущий момент имеет актив в 18,3 млн лайков.

На третьем месте оказался певец Джастин Бибер, сообщивший в Instagram о своей помолвке с Хэйли Болдуин — это фото собрало 13,3 млн лайков. Такое же количество собрал рэпер XXXTentacion, а точнее последняя публикация исполнителя перед смертью. Пятерку лучших снова замкнула Кайли Дженнер и второе фото со Сторми, где малышке исполнился один месяц — 13 млн лайков.

Шестую строчку заняла певица Ариана Гранде, выложившая фото своего бывшего бойфренда Мака Миллера после того, как он скончался. Следующие два места оккупировал футболист Криштиану Роналду и два снимка — рождественская фотография с семьей и объявление о переходе в «Ювентус». Девятое и десятое места снова достались вездесущей Кайли Дженнер, а точнее ей и еще двум кадрам со Сторми.

Мемы с желтком

Новый мировой рекорд не остался незамеченным среди интернет-пользователей, которые тут же начали создавать мемы с яйцом и фирменным хэштегом #EggGang.

Некоторые пользователи ждут-не дождутся, когда яйцо пригласят в ток-шоу к Эллен Дедженерес.

Кроме того, в твиттере высмеяли появление большого количества фейковых аккаунтов с аналогичными снимками яйца, которые рассчитывают на такую же популярность.

Не остались в стороне и российские юзеры, пошутив о том, что это «то самое яйцо», которого не хватает в упаковке, рассчитанной на девять штук — на прошлой неделе стало известно, что в России начали продавать «девяток» яиц.

Подписчики дороже золота

Если по суммарному количеству лайков Кайли Дженнер может считаться современной «королевой инстаграма», то по количеству фолловеров она существенно проигрывает многим знаменитостям.

Так, самым популярным аккаунтом звезды на платформе является профиль Криштиану Роналду, за жизнью которого наблюдают 151 млн человек.

На втором месте оказалась певица Селена Гомес, которая хоть и приостановила концертную деятельность и не публиковала новые фото с сентября прошлого года, но все еще владеет популярным Instagram-аккаунтом со 144 млн подписчиков.

Третью строчку занимает коллега по цеху Гомес, 25-летняя певица Ариана Гранде. За ее аккаунтом следят 142 млн человек по всему миру.

На четвертом месте оказался актер Дуэйн «Скала» Джонсон (128 млн подписчиков), светская львица Ким Кардашьян (124 млн), ее сводная сестра Кайли Дженнер (123 млн), певица Бейонсе (122 млн), певица Тейлор Свифт (114 млн) и футболист Неймар (109 млн).