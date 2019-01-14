«Права и имущество отойдут короне»: Британия хочет отобрать Telegram

Судьба мессенджера решится за два месяца

Глава Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации юридического лица Telegram Messenger LLP 19 декабря 2018 года — соответствующий документ был внесен в Регистрационную палату Великобритании.

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Причины ликвидации компании официально не называются. «Газета.Ru» связалась с представителями правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера Дурова в России, но они заявили о том, что не имеют никакого отношения к этой истории и узнали о ней из СМИ.

14 января на официальном сайте Регистрационной палаты появилось предупреждение для Павла Дурова — учреждение указывает на тот факт, что

если владелец юридического лица не передумает в ближайшие два месяца, то Telegram Messenger LLP будет вычеркнута из реестра автоматически.

При этом сообщается, что все права и имущество, которые останутся после ликвидации, отойдут в собственность британской короны.

companieshouse.gov.uk Скриншот с сайта Регистрационной палаты

Разумеется, это сообщение вызывает вопросы касательно сохранности переписки и персональных данных пользователей популярного мессенджера, чья ежемесячная аудитория составляет около 200 млн активных юзеров.

Как сообщил «Газете.Ru» технический директор ООО «ТСС» Илья Шарапов, весьма сомнительно, что хоть какая-то техническая часть компании Дурова располагалась в Великобритании, несмотря на то, что она там зарегистрирована. Дело в том, что по британским законам, в отличие, например, от России, технологическая компания не обязана иметь сервера на территории страны.

«Скорее всего, вся переписка располагалась на серверах в другой стране. Не факт, что Павел Дуров владеет этими серверами, скорее всего, арендует — по крайней мере, когда в России блокировали Telegram, стало известно о том, что он арендовал IP-адреса у Amazon и Google.

В этом случае ничего физического власти Великобритании арестовать не смогут, т.е. код мессенджера, переписка пользователей и все остальное находятся в более-менее безопасном месте.

В каком — я не знаю. И вряд ли кто-то действительно знает», — прокомментировал эксперт.

По словам директора по digital & social media компании PR Partner Фейзуллова Дамира, ликвидация компании Telegram Messenger LLP, скорее всего, связана с реструктуризацией группы компаний Павла Дурова, и никак не с возможной передачей Telegram и данных пользователем в руки третьих лиц.

«Позиция Telegram на счет передачи персональных данных и переписки третьим лицам неизменна, в связи с чем и была проведена блокировка мессенджера в России. Если Павел Дуров планирует и дальше развивать Telegram, то по моему мнению, переживать за утечку данных не стоит, так как облачное хранение данных позволяет управлять массивами удаленно без привязки к юридическому адресу одной из фирм», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Грядет что-то новое

О ликвидации Telegram Messenger LLP стало известно 10 января 2019 года. Своем заявлении, направленном в Регистрационную палату Великобритании, Павел Дуров просит прекратить регистрацию и исключить компанию из реестра.

Это юридическое лицо является основным для мессенджера Telegram и именно оно включено в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор. Согласно российскому законодательству, участники списка ОРИ обязаны по запросу ФСБ предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки сообщений отдельных пользователей.

После того, как Дуров отказался сотрудничать с ФСБ ввиду технической невозможности передачи ключей, в 2018 году мессенджер был заблокирован на всей территории России.

Эксперты считают, что ликвидация юридического лица вряд ли связана с желанием обойти блокировку в стране, так как даже в случае появления новой компании, политика Павла Дурова в отношении российских законов не изменится. Популярным мнением касательно устранения Telegram Messenger LLP является реструктуризация бизнеса Дурова, а именно создание и внедрение Telegram Open Network, или TON, — нового проекта Павла и его брат Николая. Эта амбициозная задумка будет включать в себя, как привычный многим мессенджер, так и новую криптовалюту, а также виртуальный паспорт.