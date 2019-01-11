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«Китай нам ответит»: в Польше задержан шпион из Huawei

В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже

Европейские страны вслед за США объявили своеобразную войну Huawei — так, в Польше по подозрению в шпионаже был задержан директор польского отделения концерна китайской компании. Кроме того, накануне чешские спецслужбы призвали воздержаться от использования смартфонов Huawei, так как они могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Польские шпионы

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши сообщило о задержании двух мужчин, которых подозревают в шпионаже и сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них является гражданином Китая и работает директором польского отделения концерна Huawei. Второй — гражданин Польши — называется бывшим высокопоставленным сотрудником АВБ.

«Гражданин Польши и гражданин Китая были задержаны на основании материалов следствия Агентства внутренней безопасности. Эти улики позволили предъявить им обвинения согласно 130 ст. Уголовного кодекса. Вчера суд постановил арестовать обоих на 3 месяца. Мы имеем дело с серьезной ситуацией, которая касается безопасности государства»,

— сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

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Сообщается, что наказание по статье 130 Уголовного кодекса Польши представляет собой тюремное заключение на срок от 1 до 10 лет.

По данным РИА «Новости», оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу. Заместитель посла КНР в Варшаве уже посетил МИД Польши, попросив предоставить консульским службам доступ к арестованному гражданину Китая.

В официальном заявлении польского отделения Huawei говорится о том, что компания не комментирует задержание своего директора.

«Компания Huawei осведомлена о ситуации и постоянно отслеживает ее. Пока мы не комментируем этот вопрос... Huawei придерживается всех действующих законов и правил в странах, в которых она работает. Кроме этого, компания Huawei требует от всех своих сотрудников соблюдения правовых норм и правил, действующих в странах, в которых у компании есть филиалы», — сообщили в пресс-службе.

5G под угрозой

В середине декабря чешское агентство кибербезопасности заявило о том, что настойчиво не рекомендует пользоваться продуктами китайских компаний Huawei и ZTE, так как они представляют опасность для национальной безопасности. Ранее с похожим сообщением выступали спецслужбы США, после чего президент Трамп запретил чиновникам пользоваться телефонами этих брендов.

«Основная причина для отказа от продукции вышеназванных компаний заключается в том, что они работают в КНР. Законы Китая, помимо всего прочего, обязывают местные компании всячески сотрудничать с разведывательными службами страны. В этой ситуации создается реальная угроза для национальной безопасности страны, которая глубоко интегрировала оборудование Huawei и ZTE в свои системы», — говорится в заявлении чешского агентства, которое присоединилось к Америке в «войне» против Huawei.

Теперь чешский президент Милош Земан всерьез опасается того, что Китай предпримет ответные действий в связи с мерами в отношении компаний Huawei и ZTE.

«Согласно информации, которой уже располагают некоторые члены правительства, Китай после данной кампании против фирмы Huawei готовит ответные меры, и те могут коснуться нескольких сфер», — цитирует Земана РИА «Новости».

По его словам, могут быть затронуты, в частности, интересы автоконцерна Skoda Auto и инвестиционной группы PPF. Президент напомнил, что во время его ноябрьского визита в КНР автоконцерн Skoda Auto заключил крупное соглашение об инвестициях в Китае.

Кроме того, Земан считает, что чешское агентство кибербезопасности своими резкими заявлениями поставило под угрозу интересы страны, так как с помощью Huawei Чехия планировала внедрять технологии мобильной связи пятого поколения (5G).

«Они создали ситуацию, когда после речей о цифровизации экономики мы не будем иметь средств на четырехкратную стоимость весьма сложной технологии 5G», — заявил чешский лидер, имея в виду более низкую стоимость услуг Huawei, нежели чем у их конкурентов.

Ожидает суда

В начале декабря 2018 года на территории Канады по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу, которая также является дочерью основателя компании Рена Женфея.

Американские власти заявили о том, что китайская корпорация не соблюдает антииранские санкции, введенные Вашингтоном, что и стало причиной задержания Ванчжоу.

Посольство Китая в Канаде потребовало немедленного освобождения Мэн Ванчжоу.

«По запросу США в Канаде была задержана гражданка КНР, не нарушившая ни одного закона этих стран. Китайская сторона выступает против таких действий, нарушивших права арестованной. Мы подали протест в адрес США и Канады и требует немедленного освобождения мисс Мэн Ванчжоу. Мы будем тщательно следить за развитием дела и соблюдением законных прав и интересов китайских граждан», — говорилось в сообщении дипмиссии.

Кроме того, китайские власти пригрозили ответными мерами в адрес США. Спустя две недели Верховный суд Британской Колумбии в Канаде постановил освободить Мэн Ванчжоу под залог в размере 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн).

Ближайший суд по делу Мэн Ванчжоу запланирован на 6 февраля 2019 года.

В случае, если США не предоставит официальный запрос на экстрадицию в течение 60 дней, ее отпустят. Мэн Ванчжоу продолжает настаивать на своей невиновности.