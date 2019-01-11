«Китай нам ответит»: в Польше задержан шпион из Huawei

Польские шпионы

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши сообщило о задержании двух мужчин, которых подозревают в шпионаже и сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них является гражданином Китая и работает директором польского отделения концерна Huawei. Второй — гражданин Польши — называется бывшим высокопоставленным сотрудником АВБ.

«Гражданин Польши и гражданин Китая были задержаны на основании материалов следствия Агентства внутренней безопасности. Эти улики позволили предъявить им обвинения согласно 130 ст. Уголовного кодекса. Вчера суд постановил арестовать обоих на 3 месяца. Мы имеем дело с серьезной ситуацией, которая касается безопасности государства»,

— сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

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Сообщается, что наказание по статье 130 Уголовного кодекса Польши представляет собой тюремное заключение на срок от 1 до 10 лет.

По данным РИА «Новости», оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу. Заместитель посла КНР в Варшаве уже посетил МИД Польши, попросив предоставить консульским службам доступ к арестованному гражданину Китая.

В официальном заявлении польского отделения Huawei говорится о том, что компания не комментирует задержание своего директора.

«Компания Huawei осведомлена о ситуации и постоянно отслеживает ее. Пока мы не комментируем этот вопрос... Huawei придерживается всех действующих законов и правил в странах, в которых она работает. Кроме этого, компания Huawei требует от всех своих сотрудников соблюдения правовых норм и правил, действующих в странах, в которых у компании есть филиалы», — сообщили в пресс-службе.

5G под угрозой

В середине декабря чешское агентство кибербезопасности заявило о том, что настойчиво не рекомендует пользоваться продуктами китайских компаний Huawei и ZTE, так как они представляют опасность для национальной безопасности. Ранее с похожим сообщением выступали спецслужбы США, после чего президент Трамп запретил чиновникам пользоваться телефонами этих брендов.

«Основная причина для отказа от продукции вышеназванных компаний заключается в том, что они работают в КНР. Законы Китая, помимо всего прочего, обязывают местные компании всячески сотрудничать с разведывательными службами страны. В этой ситуации создается реальная угроза для национальной безопасности страны, которая глубоко интегрировала оборудование Huawei и ZTE в свои системы», — говорится в заявлении чешского агентства, которое присоединилось к Америке в «войне» против Huawei.

Теперь чешский президент Милош Земан всерьез опасается того, что Китай предпримет ответные действий в связи с мерами в отношении компаний Huawei и ZTE.

«Согласно информации, которой уже располагают некоторые члены правительства, Китай после данной кампании против фирмы Huawei готовит ответные меры, и те могут коснуться нескольких сфер», — цитирует Земана РИА «Новости».

По его словам, могут быть затронуты, в частности, интересы автоконцерна Skoda Auto и инвестиционной группы PPF. Президент напомнил, что во время его ноябрьского визита в КНР автоконцерн Skoda Auto заключил крупное соглашение об инвестициях в Китае.

Кроме того, Земан считает, что чешское агентство кибербезопасности своими резкими заявлениями поставило под угрозу интересы страны, так как с помощью Huawei Чехия планировала внедрять технологии мобильной связи пятого поколения (5G).

«Они создали ситуацию, когда после речей о цифровизации экономики мы не будем иметь средств на четырехкратную стоимость весьма сложной технологии 5G», — заявил чешский лидер, имея в виду более низкую стоимость услуг Huawei, нежели чем у их конкурентов.

Ожидает суда

В начале декабря 2018 года на территории Канады по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу, которая также является дочерью основателя компании Рена Женфея.

Американские власти заявили о том, что китайская корпорация не соблюдает антииранские санкции, введенные Вашингтоном, что и стало причиной задержания Ванчжоу.

Посольство Китая в Канаде потребовало немедленного освобождения Мэн Ванчжоу.

«По запросу США в Канаде была задержана гражданка КНР, не нарушившая ни одного закона этих стран. Китайская сторона выступает против таких действий, нарушивших права арестованной. Мы подали протест в адрес США и Канады и требует немедленного освобождения мисс Мэн Ванчжоу. Мы будем тщательно следить за развитием дела и соблюдением законных прав и интересов китайских граждан», — говорилось в сообщении дипмиссии.

Кроме того, китайские власти пригрозили ответными мерами в адрес США. Спустя две недели Верховный суд Британской Колумбии в Канаде постановил освободить Мэн Ванчжоу под залог в размере 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн).

Ближайший суд по делу Мэн Ванчжоу запланирован на 6 февраля 2019 года.

В случае, если США не предоставит официальный запрос на экстрадицию в течение 60 дней, ее отпустят. Мэн Ванчжоу продолжает настаивать на своей невиновности.